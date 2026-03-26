יום חמישי, 26.03.2026 שעה 18:40
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בב"ש אפשרו לשחקנים הזרים לשוב עד יום ראשון

לקראת חזרת הליגה, אצל המוליכה נתנו לזלאטנוביץ', לופס, ונטורה, ויטור וקאנגווה אפשרות להישאר עוד כמה ימים בקפריסין: "מול פ"ת נגיע בסגל מלא"

קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)
קינגס קאנגווה ולוקאס ונטורה (רדאד ג'בארה)

בהפועל באר שבע ממשיכים להיערך לחידוש הליגה וממתינים לחזרת השחקנים הזרים, ששוהים בקפריסין, כדי להיכנס לכושר משחק ביחד עם רוב הקבוצה והצוות המקצועי שנמצאים בישראל. 

זה לא סוד שבבירת הנגב יודעים עד כמה הזרים חשובים למטרות שנותרו העונה ולכן אישרו להם לחזור לישראל עד יום ראשון כולל. המטרה ברורה, לאפשר לזרים עוד כמה ימים בקפריסין ללא שגרת אזעקות. 

בבאר שבע נשמעים אופטימיים ואומרים: "עד המשחק נגד הפועל פתח תקווה נחזור להיות בסגל מלא, כולל כל הזרים שיגיעו מקפריסין". מי שאמורים לנחות בקרוב הם איגור זלטאנוביץ', הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה ומיגל ויטור, שימריאו מלימסול חזרה לישראל.

כאמור, מנהל הקבוצה אביתר אילוז ומאמן הכושר מיכאל ברוש כבר חזרו ארצה והצטרפו להכנות בישראל. 5 הזרים שהתאמנו באיה נאפה יחד עם הפועל תל אביב, עזבו במהלך השבוע את מתחם האימונים בנאפה ועברו להתאמן מספר ימים בלימסול, משם יעשו את דרכה חזרה לישראל.

