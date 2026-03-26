בב"ש אפשרו לשחקנים הזרים לשוב עד יום ראשון

בהפועל באר שבע ממשיכים להיערך לחידוש הליגה וממתינים לחזרת השחקנים הזרים, ששוהים בקפריסין, כדי להיכנס לכושר משחק ביחד עם רוב הקבוצה והצוות המקצועי שנמצאים בישראל.

זה לא סוד שבבירת הנגב יודעים עד כמה הזרים חשובים למטרות שנותרו העונה ולכן אישרו להם לחזור לישראל עד יום ראשון כולל. המטרה ברורה, לאפשר לזרים עוד כמה ימים בקפריסין ללא שגרת אזעקות.

בבאר שבע נשמעים אופטימיים ואומרים: "עד המשחק נגד הפועל פתח תקווה נחזור להיות בסגל מלא, כולל כל הזרים שיגיעו מקפריסין". מי שאמורים לנחות בקרוב הם איגור זלטאנוביץ', הלדר לופס, לוקאס ונטורה, קינגס קאנגווה ומיגל ויטור, שימריאו מלימסול חזרה לישראל.

כאמור, מנהל הקבוצה אביתר אילוז ומאמן הכושר מיכאל ברוש כבר חזרו ארצה והצטרפו להכנות בישראל. 5 הזרים שהתאמנו באיה נאפה יחד עם הפועל תל אביב, עזבו במהלך השבוע את מתחם האימונים בנאפה ועברו להתאמן מספר ימים בלימסול, משם יעשו את דרכה חזרה לישראל.