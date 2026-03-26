דקה 59: גיאורגיה - ישראל 0:2

אחרי יותר מארבעה חודשים ללא משחק, נבחרת ישראל חוזרת אל הדשא, כשבשעה זו היא מקיימת משחק ידידות בטביליסי מול נבחרת גיאורגיה. החניכים של רן בן שמעון מקווים לשים מאחוריהם את קמפיין מוקדמות המונדיאל, שלא היה מוצלח במיוחד, ולצאת לדרך חדשה לקראת הקמפיינים הבאים ומטרת העל – העפלה ליורו 2028.

הנבחרת לא מגיעה במצב הכי אופטימלי לחלון הנוכחי, כשעל אף העובדה שמלבד מנור סולומון ומוחמד אבו פאני רוב הכוכבים נמצאים בסגל של רן בן שמעון, כל השחקנים המשחקים בליגה הישראלית לא שיחקו משחק רשמי כבר תקופה ארוכה, זאת כמובן בעקבות מצב המלחמה במדינה ועצירת הליגה שהגיעה בעקבותיו.

למרות שמדובר רק במשחק ידידות, הבחורים בכחול לבן ירצו להתחבר ולצבור ביטחון לקראת קמפיין ליגת האומות שיחל בספטמבר, בו הם הוגרלו לבית יחד עם אוסטריה, אירלנד וקוסובו. המשחק האחרון של ישראל היה ניצחון 1:4 על מולדובה בהתמודדות לפרוטוקול בלבד במוקדמות המונדיאל, כשאת השערים לזכות הנבחרת הבקיעו דור תורג’מן, רו רביבו, אליאל פרץ ועוד שער עצמי.

מהצד השני, גם הגיאורגים יצפו במונדיאל בקיץ הקרוב מהבית, לאחר שסיימו במקום השלישי בבית שכולל את ספרד, טורקיה ובולגריה, ולא הצליחו להפעיל לפלייאוף העלייה. בסגל המארחת אפשר למצוא בראש ובראשונה את כוכב פ.ס.ז’ חביצ'ה קבראצחליה ושוער ליברפול גיורגי מאמארדשווילי, כשגם בלמה של בית”ר ירושלים לוקה גדראני נכלל ברשימות של המאמן ווילי סניול.

מחצית ראשונה

דקה 24: ניסיון ראשון במשחק. רוי רביבו קיבל את הכדור קו שמאל מרוי רביבו והוציא כדור רוחב לדור פרץ, שבעט מהאוויר, אך הכדור פגע בשחקן גיאורגי ויצא החוצה. למרות זאת, השופט לא העניק לכחולים-לבנים קרן.

דקה 31: דניאל פרץ מסר לגבי קניקובסקי, אך הלחץ הגבוה של הגיאורגים עזר להם והם חטפו את הכדור ברחבה הישראלית. למרבה המזל השוער יצא טוב ומנע מהם לכבוש.

שער! בדקה ה-36, גיאורגיה עלתה ל-0:1: חביצ’ה קבראצחליה ביצע דריבל נהדר מאגף שמאל למרכז ושלח בעיטה חדה אל הפינה.

דקה 44: אליאל פרץ מצא בכדור עומק את ענאן חלאילי, שבעט, אך שחקן גיאורגי בלם לקרן.

מחצית שנייה

שער! בדקה ה-54, גיאורגיה עלתה ל-0:2: מתפרצת קטלנית של הגיאורגים הסתיימה עם גול אדיר של קבראצחליה, שסובב מצוין מצד שמאל אל הפינה הרחוקה.

הרכב נבחרת גיאורגיה: גיורגי מאמארשדווילי, אילייה בריאשווילי, לוקה לוצ’ושווילי, לוקה גדראני, גיאורגי ציטאישווילי, אנזור מקוובישווילי, אוטאר קיטישווילי, ניקה גאגנידזה, אוטאר מאמאגיישווילי, חביצ’ה קבראצחליה וז’ורז’ מיקאוטדזה.

הרכב נבחרת ישראל: דניאל פרץ (עומרי גלזר, 46’), ענאן חלאילי, אלי דסה, סתיו למקין, ניקיטה סטויאנוב, רוי רביבו, אליאל פרץ, דור פרץ, גבי קניקובסקי, אוסקר גלוך ותאי בריבו.