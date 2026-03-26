הראתה אופי: ישראל סיימה ב-2:2 מול גיאורגיה

בימים הקשים הללו עם ישראל זקוק יותר מהכל לתקווה. הערב (חמישי), אומנם הנבחרת הלאומית בכדורגל לא ניצחה, אך בהחלט הביאה לחובבי הכדורגל הישראלי, שרצים בימים אלו לממ”ד, סיבות לאופטימיות וגאווה.

החבורה של רן בן שמעון כבר נקלעה לפיגור כפול מול גיאורגיה בטביליסי, אולם עם יכולת טובה, לחימה והרבה נחישות ואמונה, הצליחה לכפות שוויון מוצדק, במשחק שהסתיים ב-2:2, אך יכול גם היה להסתיים בניצחון כחול-לבן.

המחצית הראשונה הייתה שקולה, אך הגיאורגים הצליחו לרדת בסיומה ביתרון להפסקה בזכות הברקה במבצע אישי של חביצ’ה קבראצחליה, בשער לו גם לדניאל פרץ היה חלק. שוערה של סאות’המפטון הוחלף במחצית, אך גם עומרי גלזר ספג מרגלי כוכב פ.ס.ז’, הפעם בדקה ה-54, במבצע אישי נהדר.

חביצ'ה קברצחאליה חוגג (רויטרס)

למרות זאת, ישראל הציגה יכולת מצוינת במחצית השנייה, בעיקר בזכות המחליפים שרן בן שמעון זרק אל המערכה. בדקה ה-60, שתי דקות בלבד לאחר שעלה מהספסל, גיא מזרחי כבש בבעיטה מחוץ לרחבה את שער הבכורה שלו במדים הלאומיים וצימק את התוצאה.

שלוש דקות לאחר מכן, מחליף נוסף, עומרי גאנדלמן הצליח להשוות, כאשר ירדן שועה, מחליף נוסף, היה קרוב לאחר מכן להכריע את המשחק, אך שוער ליברפול, גיורגי מאמארשדווילי, הציל את הנבחרת המקומית. בסך הכל, עבור ישראל, מדובר במשחק שיכול לעודד לקראת המשחקים שעתידים לבוא.

שחקני נבחרת ישראל מרוצים (רויטרס)

מחצית ראשונה

אוהדים ישראלים בטביליסי (רויטרס)

שחקני נבחרת ישראל (רויטרס)

דקה 24: ניסיון ראשון במשחק. רוי רביבו קיבל את הכדור קו שמאל מרוי רביבו והוציא כדור רוחב לדור פרץ, שבעט מהאוויר, אך הכדור פגע בשחקן גיאורגי ויצא החוצה. למרות זאת, השופט לא העניק לכחולים-לבנים קרן.

דקה 31: דניאל פרץ מסר לגבי קניקובסקי, אך הלחץ הגבוה של הגיאורגים עזר להם והם חטפו את הכדור ברחבה הישראלית. למרבה המזל השוער יצא טוב ומנע מהם לכבוש.

אליאל פרץ (רויטרס)

שער! בדקה ה-36, גיאורגיה עלתה ל-0:1: חביצ’ה קבראצחליה ביצע דריבל נהדר מאגף שמאל למרכז ושלח בעיטה חדה אל הפינה.

שחקני גיאורגיה חוגגים (רויטרס)

דקה 44: אליאל פרץ מצא בכדור עומק את ענאן חלאילי, שבעט, אך שחקן גיאורגי בלם לקרן.

מחצית שנייה

שער! בדקה ה-54, גיאורגיה עלתה ל-0:2: מתפרצת קטלנית של הגיאורגים הסתיימה עם גול אדיר של קבראצחליה, שסובב מצוין מצד שמאל אל הפינה הרחוקה.

חביצ'ה קבראצחליה חוגג עם החברים (רויטרס)

דור פרץ מאוכזב (רויטרס)

שער! בדקה ה-60, ישראל צימקה ל-2:1: שתי דקות לאחר שעלה מהספסל, גיא מזרחי עם שער בכורה במדים הלאומיים. המגן קיבל את הכדור על סף הרחבה ושלח בעיטה, שפגעה בשחקן גיאורגי, שינתה כיוון ונכנסה פנימה.

מאמארשדווילי נכנע (רויטרס)

שער! בדקה ה-63, ישראל השוותה ל-2:2: עוד שער של שחקן מחליף. אליאל פרץ מצא בכדור עומק את אוסקר גלוך, שלא הצליח להשתלט על הכדור, אך הכדור הגיע לעומרי גאנדלמן, שבעט מתוך הרחבה אל הרשת.

עומרי גאנדלמן לוקח את הכדור. לא מסתפק בתיקו (רויטרס)

דקה 65: מצב גדול נוסף לישראל. ניקיטה סטויאנוב הגיע ראשון לכדור קרן שהוגבה מצד שמאל ונגח טוב, אך הכדור שלו חלף מעט ליד הקורה.

רוי רביבו במאבק (רויטרס)

דקה 86: כמה שזה היה קרוב. ירדן שועה ניסה בעיטה טובה, אך מאמרדשווילי ירד נהדר אל הכדור והדף.

הרכב נבחרת גיאורגיה: גיורגי מאמארשדווילי, אילייה בריאשווילי, לוקה לוצ’ושווילי, לוקה גדראני (גיורגי קברנדזה, 74’), גיאורגי ציטאישווילי, אנזור מקוובישווילי (ולדימיר מאמוקשווילי, 74’), אוטאר קיטישווילי, ניקה גאגנידזה, אוטאר מאמאגיישווילי, חביצ’ה קבראצחליה וז’ורז’ מיקאוטדזה (גיורגי גוליאשווילי, 74’).

הרכב נבחרת ישראל: דניאל פרץ (עומרי גלזר, 46’), ענאן חלאילי (סתיו טוריאל 79’), אלי דסה (גיא מזרחי, 58’), סתיו למקין, ניקיטה סטויאנוב (עידן נחמיאס, 79’), רוי רביבו (ירדן כהן, 79’), אליאל פרץ, דור פרץ (עומרי גאנדלמן, 58’), גבי קניקובסקי (ירדן שועה, 71’), אוסקר גלוך ותאי בריבו (דור תורג’מן, 58’).