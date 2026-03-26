יום חמישי, 26.03.2026 שעה 20:46
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

“זכינו באלופות ופרס אמר 'נתראה בשנה הבאה'"

אקס ריאל מדריד, טוני קרוס, סיפר בראיון על הדחף באותם שנים לזכות בגביע בכל עונה: "המפתח היה שכולם רצו לנצח". וגם: הפרישה, הברנבאו ופלורנטינו

טוני קרוס (רויטרס)
טוני קרוס (רויטרס)

טוני קרוס הוא ללא ספק אחד מהעוגנים הגדולים שהיו לריאל מדריד בעשור האחרון. הקשר הגיע בשנת 2014 למועדון הספרדי והצליח לזכות איתו ב-5 גביעי ליגת האלופות עד שפרש בקיץ 2024. הגרמני התראיין היום (חמישי) וסיפר על הפרישה, הקבוצה שזכתה שלוש פעמים ברציפות בצ’מפיונס, הקסם של הברנבאו ויחסיו עם פלורנטינו פרס.

“רציתי לעזוב כפי שמגיע לי. לא היה יכול להיות טוב יותר”

“פרשתי כי מעולם לא רציתי להגיע לרגע שבו לא ארגיש טוב ואסבול מבעיות פיזיות. התחושה עם הכדור אף פעם לא נעלמה לי, עדיין יש לי אותה. תמיד היה לי ברור שאני רוצה לעזוב כפי שמגיע לי, כפי שמגיע למועדון וכפי שאני רוצה שהאוהדים יזכרו אותי, כי התמונה האחרונה היא חשובה מאוד עבורי”.

“אני מאוד שמח עם ההחלטה הזו, זה היה בדיוק כפי שרציתי. לא יכולתי לתכנן לזכות בליגת האלופות כי כבר החלטתי קודם. בסוף הכול יצא כל כך טוב, עם ליגת האלופות והליגה, טוב יותר אי אפשר”.

טוני קרוס במשחקו האחרון בריאל מדריד (IMAGO)

הקבוצה ההיסטורית ב-2016 והרעב לזכות בצ’מפיונס

“היינו קבוצה. היו הרבה שחקנים גדולים, אבל הבנו שכשהשופט שורק, כולנו רוצים את אותו הדבר. כולנו רצינו לנצח, וזה היה המפתח. היינו גם מאוד טובים, אם אתה קבוצה גרועה, אתה לא זוכה בליגת האלופות”.

“הייתי רעב עד הסוף. בנוסף, כשזכית בליגת האלופות, למחרת הנשיא כבר אמר לך ללכת על הבאה. אפשר ליהנות כמה שעות עד היום הבא, שבו אתה שומע מהנשיא: ‘מצוין, ונתראה בשנה הבאה כאן שוב, באותו מקום ועם אותו גביע’. זה נראה שטות, אבל זה לא נותן לך להירגע. במועדון הזה יש לך בראש: ‘ליגת האלופות, ליגת האלופות, ליגת האלופות’”.

הקסם של הברנבאו: “צריך רגע אחד כדי לשנות את התמונה”

“זה לא אפשרי בהרבה אצטדיונים. הוא יוצר כוח שנותן לקבוצה ולוקח מהיריבה. היו קאמבקים נגד קבוצות שאתה חושב שהן יציבות וטובות מאוד. שם הברנבאו עזר לנו מאוד”.

קרוס ומודריץ', חלק בלתי נפרד מהקבוצה ההיסטורית (רויטרס)

“מה שהופך את הברנבאו למיוחד הוא שהם צריכים רק רגע אחד כדי לשנות את התמונה. היריבות חושבות שהן לא רוצות לשחק. הקבוצה גדלה מאוד כי היא יודעת לשחק עם זה, והיו יריבות גדולות שלא הצליחו להשלים שלושה מסירות ברצף”.

“פלורנטינו מעביר משהו מאוד אנושי, תמיד הערכתי זאת מאוד”

“אחרי כל כך הרבה זמן כאן אני יכול לומר שזה מועדון מאוד אנושי, מבפנים מאוד משפחתי. וזה תמיד מתחיל מלמעלה. איך פלורנטינו פרס קיבל אותי מהיום הראשון, איך הוא תמיד דיבר איתי, אבל לא רק איתי, בכל פעם שהוא מגיע לחדר ההלבשה. זה משהו שאפשר לראות גם מבחוץ. הוא משדר משהו מאוד אנושי, ותמיד הערכתי את זה מאוד במועדון הזה”.

טוני קרוס ביציע לאחר הפרישה, מחובר למועדון (רויטרס)

“חייתי בהרבה חדרי הלבשה שונים כאן, שחקנים רבים עזבו ואחרים הגיעו, אבל זה לא השתנה. הרגשתי מאוד בנוח בתוך המועדון הזה, מאוד מוגן ברגעים קשים  כי גם כאלה היו לנו. וזה גם מה שהפך את זה למיוחד. לכן גם הסיום הזה, כי רצינו להיפרד בשיא”.

