רומן סוער: סורקין הפך לבעל הבית של מכבי ת"א

הניצחון של מכבי תל אביב על פנרבחצ'ה ביום שלישי סימן אבן דרך משמעותית עבור רומן סורקין, שנמצא בעיצומה של עונת שיא מבחינתו ביורוליג. כל המדדים החיוביים מצביעים על כיוון אחד בלבד והוא למעלה. הגבוה של עודד קטש עושה זאת בעונה מאתגרת במיוחד, שהחלה עם תוצאות פחות טובות, בנייה לא מאוזנת ומחסור בניסיון. מעל לכל אלו, הפורוורד-סנטר סוחב על גבו עומס מצטבר שהחל עוד בעונת 2023/24.

כמובן שאי אפשר לבנות קבוצה על שחקן אחד בלבד, בטח כשעמדת הסנטר העונה הייתה דלילה יותר מזו של אשתקד. הערב (חמישי, 21:30) מול דובאי, אור הזרקורים יופנה אליו שוב בזכות יכולותיו המקצועיות האדירות והייחודיות. מעבר למחסור בעמדה מספר חמש לאורך העונה, את מה שסורקין מביא לשולחן אין לאף אחד אחר במכבי תל אביב. גם ברמת היורוליג הוא נחשב לשחקן מיוחד מאוד המשתייך ל"קרם דה לה קרם" של התחרות הבכירה ביבשת.

שובר שוויון: הנתונים שמאחורי הנסיקה

העונה של הצהובים ידעה עליות ומורדות רבות. היו רגעים מאכזבים מאוד כמו הפסדים כואבים ואובדן תארי טרום עונה, לצד רגעים משמחים של ניצחונות משמעותיים וזכייה בגביע המדינה. אך אחד הדברים המעניינים ביותר הוא הציפייה לעתיד. היכולת של סורקין בעונתו החמישית במועדון אולי עברה מעט מתחת לרדאר, אך מבחינה מספרית מדובר בעונה הטובה ביותר של מי שנחשב כבר מזמן לשובר שוויון בזירה המקומית ולאחד הגבוהים המוכשרים ביותר שיש ליורוליג להציע.

רומן סורקין (רועי כפיר)

תהליך התפתחות של שחקן אינו קורה בן רגע. התוצאות נמדדות לאורך זמן, ושם המשחק הוא עקביות ויצירת הרגלים נכונים. כשמדובר בשחקן גבוה, הדרך ל"ארץ המובטחת" עשויה לקחת זמן רב יותר, וסורקין אכן השתפר משנה לשנה. אם מישהו חשב שאשתקד הייתה שיא היכולת שלו, הוא גילה העונה שהפורוורד-סנטר פשוט מסרב לעצור ומגיע לגבהים חדשים.

מה נשתנה: הליטוש והניסיון עושים את ההבדל

מה שסורקין עושה העונה מרשים במיוחד בהתחשב בעומס הפיזי והמנטלי מאז המעבר לבלגרד. הוא מקבל יותר קרדיט ודקות משחק, וזה ניכר בסטטיסטיקה. בעונתו הראשונה בצהוב הוא העמיד ממוצעים צנועים של 2.9 נקודות ב-8 דקות לערב, בקו קדמי עמוס שכלל את ז'יז'יץ' וריינולדס. בעונה שלאחר מכן, תחת קטש, הדקות כבר עלו ל-16 בממוצע והתפוקה קפצה ל-6.8 נקודות.

העונה הנוכחית היא כבר סיפור אחר לגמרי. סורקין קבע השבוע שיא קריירה עונתי בנקודות, הוא מוסר הרבה יותר (63 אסיסטים לעומת 35 בעונה שעברה) ואפילו משפר את נתוני החסימות והחטיפות. ברוח החג המתקרב, ניתן לשאול – מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? התשובה פשוטה והיא טמונה בניסיון ובליטוש.

עודד קטש ורומן סורקין (רדאד ג'בארה)

מי שעובד בעקביות לא צריך להמציא את הגלגל, אלא פשוט לקרוא את המשחק טוב יותר ולזהות מצבים. שיתוף הפעולה ארוך הטווח עם חבריו לקבוצה משחק תפקיד מכריע. רומן סורקין הוא שחקן שפשוט כיף לראות על הפרקט, וככל שהוא משתפר, נראה שהפסגה הבאה שלו כבר נמצאת ממש מעבר לפינה. אם הוא כבר עכשיו "טוב מאוד", הרי שהשלב הבא שלו הוא "מצוין".