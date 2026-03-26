טרנסג'נדריות לא יתחרו מול נשים באולימפיאדה

הוועד האולימפי קיבל החלטה דרמטית שמטלטלת את עולם הספורט העולמי, כאשר החל מהמשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס 2028 תיאסר השתתפות של נשים טרנסג'נדריות בקטגוריית הנשים. המדיניות החדשה, שתיכנס לתוקף בכל ענפי הספורט, מבוססת על קביעה ברורה: רק נשים ביולוגיות יורשו להתחרות במסגרת זו.

על פי ההנחיות, הזכאות תיקבע באמצעות בדיקה חד פעמית שתזהה את נוכחות או היעדר גן SRY, הנחשב אינדיקציה מרכזית להתפתחות מינית זכרית. מדובר בבדיקה שניתן לבצע באמצעות רוק, מטוש לחי או בדיקת דם, והיא מוגדרת כהליך מדויק ולא פולשני יחסית. בוועד האולימפי מדגישים כי תוצאה שלילית לגן זה תאפשר השתתפות קבועה בקטגוריית הנשים, אלא אם יעלה חשד לטעות.

מדע, הוגנות ובטיחות במרכז ההחלטה

נשיאת הוועד האולימפי, קירסטי קובנטרי, הסבירה כי ההחלטה נשענת על קונצנזוס מדעי רחב ועל המלצות מומחים. לדבריה, "גם פערים קטנים יכולים להכריע בין ניצחון להפסד", ולכן לא ניתן להתעלם מהיתרונות הפיזיולוגיים שמקורם בהתפתחות גברית. לפי הנתונים שהוצגו, מדובר בפערים של 10 עד 12 אחוזים במקצועות ריצה ושחייה, מעל 20 אחוזים בענפי זריקה וקפיצה, ובמקרים מסוימים אף יותר מ-100 אחוזים בענפי כוח מתפרץ כמו הרמת משקולות או איגרוף.

קירסטי קובנטרי (רויטרס)

במסגרת המדיניות נקבע כי ספורטאים עם תוצאה חיובית ל-SRY, כולל טרנסג'נדרים XY וספורטאים עם DSD הרגישים לאנדרוגן, לא יהיו כשירים להתחרות בקטגוריית הנשים. עם זאת, הם יוכלו להשתתף בקטגוריות אחרות, כמו קטגוריית הגברים, מסגרות מעורבות או קטגוריות פתוחות שאינן מופרדות לפי מין. חריגים יינתנו רק במקרים נדירים, כגון תסמונת חוסר רגישות מלא לאנדרוגן (CAIS), שבה אין השפעה של טסטוסטרון על הגוף.

בוועד האולימפי מדגישים כי לצד ההגבלות, ישנה מחויבות מלאה לשמור על כבודם של כל הספורטאים והספורטאיות. הבדיקה תתבצע פעם אחת בלבד, ותלווה בהסברה ברורה, ייעוץ מקצועי וליווי רפואי מתאים.

ההחלטה אינה רטרואקטיבית, אך כבר כעת ברור כי מדובר במהלך שישפיע עמוקות על פני הספורט האולימפי בשנים הקרובות, וימשיך לעורר דיון רחב סביב האיזון בין שוויון, הוגנות ובטיחות.