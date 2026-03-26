בשעה זו: הישיבה במנהלת לגבי קיום בועה בחו"ל

יש כבר כמה ענפים בישראל שחזרו לשחק, אבל אחד שלא הוא הכדורסל. על רקע הרצון לקיים בועה במנהלת, בשעה זו מתקיימת ישיבה בין כל הנציגים של הקבוצות, חלקם פרונטלי וחלקם בזום, כאשר הנושא הוא כמובן חזרת המשחקים וכל עניין הבועה.

נזכיר, פרסמנו כאן ב-ONE על הרצון לקיים בועה, אבל לאחר מכן שיש התנגדות מהכיוון של מכבי תל אביב ומי שכן בעד הן הפועל תל אביב והפועל ירושלים. בכל מקרה, לאחר מכן פרסמנו ב-ONE שמיקי זוהר הודיע שכרגע אין אישור לממן את הבועה, מה ששם את כל הפרויקט בסימן שאלה.

עדכונים מהישיבה

לפני הישיבה יו”ר המנהלת ארי שטינברג אמר ל-ONE: “אנחנו בסוף היום צריכים להבין שבאמצע המלחמה ואזעקות שרק עכשיו היו, אז אנחנו לא הדבר הכי חשוב שקיים, אנחנו הדבר שני הכי חשוב שקיים. נדבר על הכל, הכנו תוכנית, תוכנית לבועה, תוכנית לארץ, דברים עם פיקוד העורף, נדון עם ראשי הקבוצות. אני לא יודע לומר מה ההעדפה שלי, כי אין ספק שצריך לשחק בארץ, אבל צריך לראות מה המשמעויות, מי חוזר, מי לא, מה קורה”.

ארי שטינברג (חגי מיכאלי)

עוד אמר: “התקציב לבועה? זה לא אומר שזה ירד מהפרק, זה הופך את זה להרבה יותר קשה. הכל תלוי בברירות, שאין ברירה פועלים בדרך היחידה שקיימת. נחכה לא עוד הרבה זמן, אני אופטימי שליגת העל תגיע לסיומה, אבל לא הכל תלוי בנו וצריך לזכור את זה. אם ימשיכו ימים כמו היום אז כנראה שכדורסל לא יהיה פה בישראל”.

לימור מזרחי, מנכ”לית אליצור נתניה, שיתפה טרם הישיבה: “אין לי מושג מה יהיה בפנים, באנו לשמוע, להבין לעומק. אני מבינה שיש שתי אופציות על השולחן, ננסה לקבל את ההחלטה הכי נכונה גם לכדורסל הישראלי וגם לקבוצות שבליגה. אני לא יודעת איפה נתניה עומדת, אין לנו דעה נחרצת, יש הרבה שאלות פתוחות, מקווה שנקבל את התשובות בפגישה ואז נביע את דעתנו”.

עוד אמרה: “אני קודם כל אגיד שאנחנו ברוח של אליצור נתניה רוצים הכרעה ספורטיבית, רוצים שהליגה תסתיים למרות שאנחנו במצב מאוד קשה, רוצים שההכרעה תהיה במגרש, אם זה בארץ או בחו”ל אני מקווה שנדע עוד כמה שעות, כי חוסר הוודאות קשה לכולם. הזרים? אנחנו בקשר רציף, הם מחכים לבשורה, להגיד שהם יחזרו? אני לא יודעת, כי זו לא אופציה שעלתה כבדיקה מולם. חד משמעית אם תהיה בועה אם יגיעו לבועה”.