אין בועה: 9:8 נגד, שטינברג נמנע בקול הקובע

יש כבר כמה ענפים בישראל שחזרו לשחק, אבל אחד שלא הוא הכדורסל. על רקע הרצון לקיים בועה במנהלת, היום (חמישי) התקיימה ישיבה בין כל הנציגים של הקבוצות, חלקם פרונטלי וחלקם בזום, כאשר הנושא הוא כמובן חזרת המשחקים וכל עניין הבועה.

נזכיר, פרסמנו כאן ב-ONE על הרצון לקיים בועה, אבל לאחר מכן שיש התנגדות מהכיוון של מכבי תל אביב ומי שכן בעד הן הפועל תל אביב והפועל ירושלים. בכל מקרה, לאחר מכן פרסמנו ב-ONE שמיקי זוהר הודיע שכרגע אין אישור לממן את הבועה, מה ששם את כל הפרויקט בסימן שאלה.

הפגישה הסתיימה עם הצבעה של כן או לא לגבי קיום בועה, כאשר עלתה גם אופציה לבועה קצרה של 30 יום, אבל בסופו של דבר קודם הוחלט להצביע לרעיון הכללי של בועה. תשעה היו נגד ושמונה היו בעד, אז הכל עבר ליו”ר המנהלת ארי שטינברג שנמנע, ובכך הוחלט שלא תהיה בועה. מסתמן: הכדורסל הישראלי ישוב לפעילות ב-18.4 בישראל.

אלו שהיו בעד: נס ציונה, העמק, הפועל ת”א, הפועל ירושלים, נתניה, רעננה, יואב הורוביץ הדח”צ, יניב לוי דח”צ חיצוני.

אלו שהיו נגד: רמת גן, באר שבע, הרצליה, חולון, קריית אתא, גליל עליון, ראשון לציון, מכבי ת”א, נאור גלילי מנכ”ל מרכז מכבי.

נמנע: ארי שטינברג, גל לוי נציג מרכז הפועל.

ישיבת מנהלת סל

עדכונים לפני הישיבה

לפני הישיבה יו”ר המנהלת ארי שטינברג אמר ל-ONE: “אנחנו בסוף היום צריכים להבין שבאמצע המלחמה ואזעקות שרק עכשיו היו, אז אנחנו לא הדבר הכי חשוב שקיים, אנחנו הדבר שני הכי חשוב שקיים. נדבר על הכל, הכנו תוכנית, תוכנית לבועה, תוכנית לארץ, דברים עם פיקוד העורף, נדון עם ראשי הקבוצות. אני לא יודע לומר מה ההעדפה שלי, כי אין ספק שצריך לשחק בארץ, אבל צריך לראות מה המשמעויות, מי חוזר, מי לא, מה קורה”.

עוד אמר: “התקציב לבועה? זה לא אומר שזה ירד מהפרק, זה הופך את זה להרבה יותר קשה. הכל תלוי בברירות, שאין ברירה פועלים בדרך היחידה שקיימת. נחכה לא עוד הרבה זמן, אני אופטימי שליגת העל תגיע לסיומה, אבל לא הכל תלוי בנו וצריך לזכור את זה. אם ימשיכו ימים כמו היום אז כנראה שכדורסל לא יהיה פה בישראל”.

לימור מזרחי, מנכ”לית אליצור נתניה, שיתפה טרם הישיבה: “אין לי מושג מה יהיה בפנים, באנו לשמוע, להבין לעומק. אני מבינה שיש שתי אופציות על השולחן, ננסה לקבל את ההחלטה הכי נכונה גם לכדורסל הישראלי וגם לקבוצות שבליגה. אני לא יודעת איפה נתניה עומדת, אין לנו דעה נחרצת, יש הרבה שאלות פתוחות, מקווה שנקבל את התשובות בפגישה ואז נביע את דעתנו”.

עוד אמרה: “אני קודם כל אגיד שאנחנו ברוח של אליצור נתניה רוצים הכרעה ספורטיבית, רוצים שהליגה תסתיים למרות שאנחנו במצב מאוד קשה, רוצים שההכרעה תהיה במגרש, אם זה בארץ או בחו”ל אני מקווה שנדע עוד כמה שעות, כי חוסר הוודאות קשה לכולם. הזרים? אנחנו בקשר רציף, הם מחכים לבשורה, להגיד שהם יחזרו? אני לא יודעת, כי זו לא אופציה שעלתה כבדיקה מולם. חד משמעית אם תהיה בועה אם יגיעו לבועה”.

עדכונים בישיבה

כבר בתחילת הישיבה החשובה נראה שיש התנגדות לקיום בועה מצד הקבוצות, כאשר בין היתר גם יו”ר הרצליה אלדד אקוניס לא בעד המהלך.

לטענת ראשי המנהלת בפגישה, שר התרבות והספורט מיקי זוהר אישר להם חמישה מיליון שקל עבור הפרויקט, אבל זה לא מספיק כי העלות היא 13 מיליון שקלים.

הפועל תל אביב והפועל ירושלים בישרו שהן בעד קיום בועה בחו”ל, מכבי תל אביב נגד.

במנהלת בדרישה הזויה ביקשו מהפועל ירושלים והפועל תל אביב לשים ערבות לבועה, שאם לא יהיה מספיק כסף שהן יממנו את זה. בהפועל תל אביב סירבו מיד, האופציה הזו ירדה מהר מהפרק. בקרוב מאוד תהיה הצבעה לגבי קיום בועה.

הצדדים יצאו להפסקה ואחריה יצביעו קודם כל האם הם בעד בועה או לא. אם יהיה רוב לבועה, אז לאחר מכן יתחילו לדון האם מדובר בבועה קצרה של כ-30 יום או בבועה יותר ארוכה.

בין אלו שהצביעו נגד: מכבי ת”א, גליל, העמק והרצליה. הפועל ת”א והפועל ירושלים כאמור הצביעו בעד.

עדכונים אחרי הפגישה

ארי שטינברג דיבר בסיום הפגישה: "יש החלטה, אני נמנעתי. זה הגיע למצב של כמעט שוויון עם יתרון לצד מסוים. כל החלטה פה גרועה, וזו החלטה עם משמעויות כספיות מאוד מאוד כבדות על הקבוצות עצמן. ברגע שזה הגיע להחלטה כל כך מהותית, נתתי להן להחליט ובגלל זה נמנעתי”.

על השלב הבא: "אנחנו חוזרים לשחק ב-18.4 בישראל, בכפוף להתאמות שנעשה, ומפה מתחילים לעבוד, יש לנו מלא עבודה. פיקוד העורף, אולמות, שחקנים שיחזרו לפה, מתחילים לעבוד. אם לא היו סוגיות משמעותיות כספיות בנושא של בועה, אני חושב שהיה נכון להתחיל בועה ולחזור. אנחנו צריכים לשחק בישראל, הליגה הישראלית צריכה לשחק בישראל, אני רק מקווה שנוכל לקיים אותה כמו שצריך פה ברמה נאותה".

עוד אמר: "אלה הם חיינו. אנחנו גמישים ואנחנו נעשה את ההתאמות הנדרשות. האדם מתכנן וה' צוחק, ראינו את זה. כרגע זו ההחלטה, אנחנו חוזרים לשחק ב-18.4. העניין הוא שהדירקטוריון הרחב הזה לא התכנס השנה כי יש ועדת דח"צים מצוינת שהחליטה עבור כל הליגה, אבל פה אלה היו החלטות כל כך מהותיות להמשך ולכדורסל הישראלי בכלל, שקיימנו את זה באמצעות דירקטוריון רחב. זה חוזר לוועדת הדח"צים עכשיו ואנחנו שם נקבל את ההחלטות עבור כל הליגה".

לסיכום: "אין דבר כזה קבוצות שלא ישחקו כאן בישראל. כולן ישחקו בישראל, ברגע שהחלטנו כל הקבוצות יחזרו לשחק. העניין האמיתי הוא אם יחזרו זרים, כמה זרים יחזרו, וגם מה יהיה המצב פה. מישהו יודע להגיד מה יהיה המצב ב-18.4? אם היום הזה כמו היום ישוכפל אנחנו בבעיה וכנראה נצטרך לעשות התאמות נוספות, אז לא. אני לא יכול לתת ודאות, אבל זו ההחלטה הנוכחית, ב-18.4 חוזרים לשחק כדורסל בישראל".

דייויד בסן אמר: ”החלטה קשה, אף אחד לא רצה בועה ואף אחד גם לא רוצה לחזור לשחק בארץ. מה שגבר זה הרצון לשחק פה בארץ והקבוצות תצטרכנה להתאמץ להחזיר את הזרים. נקווה שנוכל לתת להן כמה שיותר זמן ושיעזרו לנו החבר’ה שבשמיים ויעזרו לנו להחזיר אותם. אני לא מכיר שזה יכול להשתנות, אולי התאריך יכול, אבל מבחינת לשחק כדורסל הליגה תשוחק בארץ ולא בחו”ל”.

עוד ממנכ”ל המנהלת: ”רוב הקבוצות היו נגד הבועה וזה משמעותי, גם אריה יושב הראש וגם 2 מתוך 11 נמנעו. החלטה בסדר גודל כזה הקבוצות צריכות לקבל. את הפורמט ומתי ואיך ישחקו זה המנהלת, אבל מבחינת מיקום רק הקבוצות. הליגה תגיע לסיומה? ”חד משמעית”.

איתן לנציאו, יו”ר הפועל חולון: “מה שהוכרע זה קודם כל לשחק, לטעמנו הבועה לא ריאלי, צריך להשיג 13 מיליון ש”ח. אני לא נגד, אם היה את הכסף בנמצא אני בעד בועה, אין בועה, אבל הבנתי שהזמן דוחף וצריך לתת תשובה ב-24 שעות, לקחת סיכון של מיליוני שקלים שאולי תשיג או אולי לא, ועובדה שלא השיגו, זה מיותר. החלטות זה לא כתוב בספר תורה, הכל בסדר. אם יצליחו להשיג בועה נורמלית עם כסף שאפשר לגייס אני בעד. היינו צריכים לצאת עם החלטה, ההחלטה שיוצאים לשחק ב-18 באפריל, זה לא חקוק בסלע, אם ישתנו דברים אז ישתנו דברים. מקווה, רק כמובן אם המלחמה תימשך, שימצאו בועה, אבל זה הסיפור”.