כדי למנוע מעבר לבארסה: ההצעה שקיבל אלברס

אתלטיקו מדריד הולכת על כל הקופה בניסיון לשמור על חוליאן אלברס. המועדון יציע לחלוץ הארגנטינאי הארכה וחידוש חוזה בתנאים משופרים כדי למנוע ממנו להיכנע לפיתויים מול מספר גדול של קבוצות שהביעו עניין להחתימו, ביניהן גם ברצלונה. לארגנטינאי יש חוזה עד 2030 והקולצ'ונרוס עומדים לפעול כדי לשכנע את השחקן ולהפוך אותו, יחד עם יאן אובלק, לבכיר המשתכרים בסגל. המערכה הסופית על עתידו של החלוץ כבר החלה.

ב'מארקה' חשפו כי לאתלטיקו אין כל כוונה למכור את חוליאן אלברס, והיא תשנה את עמדתה רק אם השחקן עצמו יביע באופן ברור את רצונו לעזוב. כדי להימנע מעימות כזה, הקולצ'ונרוס מכינים הצעה שבמסגרתה שכרו של החלוץ יעלה מ-7 ל-10 מיליון אירו לעונה, מה שיקפיץ אותו לדרגת השכר הגבוהה ביותר בקבוצה. בנוסף, יוצע לו להאריך את חוזהו בשנה או שנתיים נוספות כדי להבהיר שהמועדון בונה עליו לטווח הארוך.

באתלטיקו מודעים לכך שסביבתו כבר הקשיבה להתעניינות מצד קבוצות כמו ברצלונה, וגם מהפרמייר ליג. ארסנל היא זו שפעלה בצורה המשמעותית ביותר בניסיון לצרפו בקיץ הקרוב, ויש לה מספיק כוח כלכלי כדי להגיש הצעה משכנעת מאוד הן לשחקן והן לאתלטיקו.

חוליאן אלברס (רויטרס)

המילה האחרונה שייכת לחלוץ

הבעלים החדשים של אתלטיקו, קרן ההשקעות האמריקאית אפולו, אינם רוצים לפתוח את דרכם מול האוהדים והשווקים כשהם מאבדים את הנכס המבוקש ביותר בסגל, ולכן הם מתכוונים לבצע מאמץ כלכלי משמעותי ולהעביר מסר ברור שהם הולכים חזק מאוד עם הפרויקט הזה.

ברור כי המילה האחרונה תהיה של השחקן עצמו, שבדבריו האחרונים היה מעט מעורפל לגבי עתידו. חוליאן מעולם לא הסתיר את אהדתו לברצלונה, אך הוא גם יודע שאתלטיקו האמינה בו מאוד כשהביאה אותו ממנצ'סטר סיטי. יש לו סעיף שחרור בגובה 500 מיליון אירו, והדרך היחידה לפתוח במשא ומתן תהיה אם יודיע למועדון כי ברצונו לעזוב.

בסביבתו כבר רמזו שזה המצב בפגישות חסויות, אך בפומבי עדיין לא נעשה צעד כזה. בברצלונה רואים בו מועמד מספר 1, כל עוד עזיבתו תהיה אפשרית והמחיר לא יעלה על 80 מיליון אירו.