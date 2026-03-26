יום חמישי, 26.03.2026 שעה 18:16
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

כדי למנוע מעבר לבארסה: ההצעה שקיבל אלברס

הולכת על כל הקופה: הקולצ'ונרוס הציעו לארגנטינאי שחתום עד 2030 הארכת חוזה לעוד שנה או שנתיים ושדרוג של 3 מיליון אירו בשכרו במטרה שימשיך אצלם

חוליאן אלברס (IMAGO)
חוליאן אלברס (IMAGO)

אתלטיקו מדריד הולכת על כל הקופה בניסיון לשמור על חוליאן אלברס. המועדון יציע לחלוץ הארגנטינאי הארכה וחידוש חוזה בתנאים משופרים כדי למנוע ממנו להיכנע לפיתויים מול מספר גדול של קבוצות שהביעו עניין להחתימו, ביניהן גם ברצלונה. לארגנטינאי יש חוזה עד 2030 והקולצ'ונרוס עומדים לפעול כדי לשכנע את השחקן ולהפוך אותו, יחד עם יאן אובלק, לבכיר המשתכרים בסגל. המערכה הסופית על עתידו של החלוץ כבר החלה.

ב'מארקה' חשפו כי לאתלטיקו אין כל כוונה למכור את חוליאן אלברס, והיא תשנה את עמדתה רק אם השחקן עצמו יביע באופן ברור את רצונו לעזוב. כדי להימנע מעימות כזה, הקולצ'ונרוס מכינים הצעה שבמסגרתה שכרו של החלוץ יעלה מ-7 ל-10 מיליון אירו לעונה, מה שיקפיץ אותו לדרגת השכר הגבוהה ביותר בקבוצה. בנוסף, יוצע לו להאריך את חוזהו בשנה או שנתיים נוספות כדי להבהיר שהמועדון בונה עליו לטווח הארוך.

באתלטיקו מודעים לכך שסביבתו כבר הקשיבה להתעניינות מצד קבוצות כמו ברצלונה, וגם מהפרמייר ליג. ארסנל היא זו שפעלה בצורה המשמעותית ביותר בניסיון לצרפו בקיץ הקרוב, ויש לה מספיק כוח כלכלי כדי להגיש הצעה משכנעת מאוד הן לשחקן והן לאתלטיקו.

חוליאן אלברס (רויטרס)חוליאן אלברס (רויטרס)

המילה האחרונה שייכת לחלוץ

הבעלים החדשים של אתלטיקו, קרן ההשקעות האמריקאית אפולו, אינם רוצים לפתוח את דרכם מול האוהדים והשווקים כשהם מאבדים את הנכס המבוקש ביותר בסגל, ולכן הם מתכוונים לבצע מאמץ כלכלי משמעותי ולהעביר מסר ברור שהם הולכים חזק מאוד עם הפרויקט הזה.

ברור כי המילה האחרונה תהיה של השחקן עצמו, שבדבריו האחרונים היה מעט מעורפל לגבי עתידו. חוליאן מעולם לא הסתיר את אהדתו לברצלונה, אך הוא גם יודע שאתלטיקו האמינה בו מאוד כשהביאה אותו ממנצ'סטר סיטי. יש לו סעיף שחרור בגובה 500 מיליון אירו, והדרך היחידה לפתוח במשא ומתן תהיה אם יודיע למועדון כי ברצונו לעזוב.

בסביבתו כבר רמזו שזה המצב בפגישות חסויות, אך בפומבי עדיין לא נעשה צעד כזה. בברצלונה רואים בו מועמד מספר 1, כל עוד עזיבתו תהיה אפשרית והמחיר לא יעלה על 80 מיליון אירו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */