יום חמישי, 26.03.2026 שעה 20:19
כדורגל עולמי

כף ורדה יכולה להיות "אלופת העולם הלא רשמית"

ארגנטינה הפסידה את ה"תואר" הדימיוני לאורוגוואי ומאז הוא התגלגל בין מספר מדינות מפתיעות. כעת המחזיקה הנוכחית היא צ'ילה, לאחר שגברה על רוסיה

שחקני כף ורדה (IMAGO)
ארגנטינה הגיעה לשיא ההצלחה בקטאר מול צרפת ב-2022. מאז, החל מרוץ מרתק שנמשך ארבע שנים כדי לקבוע מי תהיה אלופת העולם (הלא רשמית), עד שהכדור יתחיל להתגלגל במקסיקו במונדיאל 2026.

מאותו רגע החל מה שרבים מהאוהדים רואים כטורניר בסגנון אגרוף, שבו הכתר עובר בין נבחרות שונות מכל היבשות. וכעת, כבר ביום שישי הקרוב, כף ורדה תפגוש את צ'ילה, אלופת העולם הלא רשמית הנוכחית. ה”תואר” עומד על הפרק.

מאורוגוואי לצ'ילה, דרך סיירה לאון וזמביה

ארגנטינה הפסידה 2:0 לאורוגוואי בנובמבר 2023. באותו רגע, נבחרת אורוגוואי הפכה למחזיקה הראשונה בכתר הדמיוני. תואר פיקטיבי שאותו איבדה לחוף השנהב במרץ 2024.

אורוגוואי הפסידה 2:1 לאפריקאים, שהחזיקו בתואר עד אוקטובר. הפילים לא הצליחו לגבור על סיירה לאון, שהשיגה ניצחון דחוק והפכה לאלופת העולם הלא רשמית החדשה. השמחה שלהם לא נמשכה זמן רב, שכן חודש לאחר מכן זמביה חטפה מהם את הכתר. ניצחון מרשים 0:2 שהציב אותה בפסגה.

כבר ב-2025, תבוסה כואבת 5:0 מול רוסיה הפכה את הנבחרת ממזרח אירופה לאלופה הלא רשמית החדשה של העולם. הישג גדול, במיוחד בהתחשב בבידוד של המדינה בעולם הספורט. אך כפי שהגורל קבע, מדינה שלא תהיה במונדיאל 2026 היא זו שמחזיקה כעת בכתר.

צ'ילה מגיעה כאלופת העולם הלא רשמית לאחר שניצחה את רוסיה 0:2 בנובמבר האחרון. כעת מחכה לנבחרתו של ניקולאס קורדובה סוג של גמר.

גמר שמתאים למעמד

ביום שישי הקרוב, בשעות הלילה, אלופת העולם הלא רשמית הנוכחית תפגוש את כף ורדה במשחק שעשוי להכתיר מחזיקה חדשה בתואר. המשחק ייערך באצטדיון עדן פארק באוקלנד, ואף אחד לא צריך לפספס אותו.

צ'ילה או כף ורדה. המתח בשיאו. תהילה (לא רשמית) ממתינה. "הכרישים הכחולים" נחושים לנצח. מולם עומדת יריבה חזקה במיוחד. לא צריך להוסיף יותר מדי. נחזור כדי לברך את האלופה, או שאולי לא.

