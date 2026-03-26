שחקניות בנבחרת מסרבות לצאת למסע משחקים

נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד אמורה לצאת ביום חמישי הבא למסע משחקים אינטנסיבי של 12 יום במסגרת מוקדמות אליפות אירופה. אולם, ההכנות למסע עומדות בצל המצב הביטחוני, כאשר מספר שחקניות הביעו חשש כבד ואינן מוכנות בשלב זה לעזוב את הארץ בשל המלחמה.

לוח הזמנים של הנבחרת כולל שני משחקים נגד יוון (בית וחוץ), אירוח של נבחרת אוסטריה ביוון ומשחק נוסף במדריד. המלחמה יצרה מצב שבו הנבחרת נדרשת לקיים ארבעה משחקים ברצף מחוץ לישראל, סיטואציה המקשה על חלק מהשחקניות מבחינה אישית. באיגוד הכדוריד מנסים להרגיע את הרוחות ומנהלים שיחות אישיות עם השחקניות במטרה לשכנען להצטרף למסע.

בנוסף לחששות מבית, הנבחרת מתמודדת עם קושי מקצועי משמעותי בנוגע לכוכבת הנבחרת, שיר שאול, המשחקת בקבוצת רודרטאל מהליגה הגרמנית השנייה. בשל הוספת משחקים ללוח הזמנים המקורי, המועדון הגרמני מסרב לשחרר את שאול לתקופה כה ארוכה. בנבחרת ובאיגוד פועלים כעת מול הגרמנים כדי למצוא פתרון שיאפשר את הצטרפותה.