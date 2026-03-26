ברדג'י: אני סבלני, אך חושב שהגיע לי לשחק יותר

רוני ברדג'י לא מקבל את כמות הדקות שהיה רוצה בברצלונה. הקיצוני הימני בן ה-20 משלם את המחיר על כך שהוא משחק באותו תפקיד כמו לאמין ימאל, ונאלץ להסתפק בתפקיד משני, אך הוא לא מתחרט על החתימה במועדון ומשוכנע שבהדרגה יקבל יותר בולטות.

השבדי, שחתם בברצלונה בקיץ האחרון עד יוני 2029, שותף ב-22 משחקים בכל המסגרות, כבש שני שערים ובישל ארבעה. עם זאת, הוא פתח רק בשבעה מאותם משחקים, וצבר 615 דקות בלבד. שחקן נבחרת שבדיה רואה בכך נתון לא מספק. "עד לרגע הזה קיבלתי מעט מאוד דקות משחק. אני סבלני, אבל בכנות, אני חושב שהגיע לי לשחק יותר", אמר בראיון ל-’Sverige Television’.

שחקן קופנהגן לשעבר מתלונן על מצבו, אך אינו משלים איתו, גם אם הוא מבין את הסיטואציה, ומקווה לשנות אותה ולשכנע את פליק לתת לו תפקיד משמעותי יותר: "אני לא 100% מרוצה, אבל זה הכדורגל. יש לי כבוד גדול מאוד לשחקנים שנמצאים בסגל כבר הרבה זמן, הם חברים שלי לקבוצה. אני יודע מה אני יכול לעשות. יש לי הרבה ביטחון בעצמי".

למרות מיעוט הדקות, רוני לא מתחרט על המעבר לברצלונה, איתה זכה העונה בסופר קאפ הספרדי, כשהוא כובש שער ומבשל שניים בחצי הגמר מול אתלטיק בילבאו. "תמיד היה החלום שלי לשחק בברצלונה. כשזכיתי בתואר הראשון שלי, זה היה פנטסטי, תחושה נהדרת", אמר. פליק הודה יותר מפעם אחת כי הוא מרוצה מהיכולת ומהגישה של השבדי, אך התחרות מול לאמין ימאל מגבילה את דקות המשחק שלו.

בעיית ברדג'י: ברצלונה לא מבינה את הכעס שלו והוא לא למכירה

ההתבטאויות של ברדג'י, שנאמרו במהלך ההתכנסות שלו עם נבחרת שבדיה ובהן הבהיר את חוסר שביעות רצונו מכך שאינו מקבל יותר דקות בברצלונה, לא התקבלו היטב במועדון. השחקן חתם בקיץ האחרון עם תכנית מקצועית שבה היה לו ברור תפקידו במהלך עונת ההתאקלמות הזו לקבוצה ולכדורגל הספרדי.

ברדג'י גם ידע כי יצטרך להתחרות על מקום בהרכב עם לאמין ימאל, ובחודש ינואר עודכנה הסיטואציה שלו יחד עם סביבתו ללא כל בעיה. בברצלונה מדגישים כי הם ממשיכים בהימור הברור עליו כשחקן נבחרת שבדיה, וכי לא מתוכננת עזיבתו בקיץ. אם ברדג'י ירצה לעזוב, הוא יצטרך להצהיר על כך בפומבי ולהמתין להצעות משכנעות.

רוני ברדג'י (IMAGO)

ברדג'י חתם בברצלונה תוך שהוא דוחה הצעות משמעותיות מהכדורגל האירופי. אפילו המועדון וסביבתו של השחקן דנו באפשרות של יציאה להשאלה, כאשר קופנהגן, קבוצתו הקודמת, הייתה אופציה, אך לבסוף סוכם על עונה ראשונה עם מספר חולצה בקבוצה הראשונה של ברצלונה. בגילו ולאחר המעבר לברצלונה, זו הייתה אמורה להיות עונת הסתגלות שבה ינסה לנצל את מירב ההזדמנויות, ובמיוחד בחלק הראשון של העונה הוא אכן שיחק לא מעט.

נכון שככל שהתחרות נכנסה לשלב המכריע יותר, עם משחקים שכבר מתחילים להכריע תארים, ברדג'י כמעט ונעלם, ותפקידו הפך לשולי בחודש האחרון. לאמין ימאל הוא בלתי ניתן להחלפה בהרכב, ואם לא יתרחש משהו פיזי חריג, הוא ישחק כמעט את כל המשחקים עד לסיום העונה. המצב של ברדג'י מורכב, והוא צריך לקחת בחשבון שגם רשפורד, שמבוסס הרבה יותר בצמרת הכדורגל העולמי, אינו זוכה כעת להרבה דקות.

ברצלונה והשחקן ינתחו את המצב בסיום העונה, ובמיוחד לאחר ההתבטאויות של ברדג'י. הבלאוגרנה אינם יכולים להבטיח לו דקות בעמדת הקיצוני הימני, אך הוא רוצה שיישאר משום שמדובר בהשקעה ברורה לעתיד, כאשר המועדון שילם עבורו שלושה מיליון אירו. בברצלונה בטוחים שמדובר בשחקן עם כישרון עצום, כזה שהיה פותח ברוב קבוצות הליגה הראשונה, אך בברצלונה התחרות גדולה מאוד. השחקן עצמו, עד כה, תמיד הצהיר שהוא רוצה להישאר.

ברדג'י כבר משך עניין מצד קבוצות גדולות באירופה, וגם ברצלונה קיבלה פניות, אך המועדון סוגר את הדלת בפני השאלה או מכירה. פורטו התעקשה מאוד בקיץ האחרון וכעת עשויה לנסות שוב. מה שברור לברצלונה הוא שהיא לא תפעל באופן יזום בנושא, ואם השחקן יחליט לעזוב, הוא יצטרך להודיע על כך. משם, ההחלטה תתקבל בהתאם להצעה שתוגש.