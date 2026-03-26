הגיע לנקודת רתיחה: ההודעה של אמבפה לפרס

הדרמה סביב קיליאן אמבפה בריאל מדריד עולה שלב. לפי דיווח ב’לאקיפ’, הכוכב הצרפתי הגיע לנקודת רתיחה מול הצוות הרפואי של המועדון ואף פנה ישירות לנשיא פלורנטינו פרס כדי להבהיר: הוא לא מוכן לקבל מהם טיפול יותר.

אמבפה, שמתמודד מאז דצמבר עם פציעה מתמשכת בברך, איבד אמון באופן שבו טופלה הפציעה שלו. על פי התקשורת בצרפת, החלוץ בן ה-27 דרש מהנהלת המועדון לאפשר לו לעבוד אך ורק עם כריסטוף בודו, איש המקצוע שליווה אותו בתקופתו בפאריס סן ז'רמן, ושסייע לו לחזור לכשירות לאחרונה.

משבר אמון עמוק במערכת

המתיחות בין הצדדים החריפה לאחר דיווחים לפיהם הצוות הרפואי התמקד בתחילה בטיפול ברגל הלא נכונה. אמנם אמבפה עצמו ניסה בהמשך להמעיט בחשיבות הסיפור סביב "הברך הלא נכונה", אך מאחורי הקלעים התחושה שונה לחלוטין. לפי הדיווחים, מבחינתו מדובר בנקודת אל חזור, והוא סבור שהחזרה המהירה שלו למגרשים סיכנה את בריאותו לטווח הארוך.

קיליאן אמבפה (IMAGO)

הבעיה, כך נראה, לא מוגבלת רק לאמבפה. גם במקרה של אדוארדו קמאבינגה עלו טענות קשות. הקשר נפצע בקרסול שמאל בדצמבר 2025, אך בבדיקה שבוצעה לו נעשה צילום דווקא ברגל ימין. לאחר שלא נמצאה פציעה, הוא הוכרז כשיר, אך בהמשך נעדר ממשחקים מול אלאבס, מנצ'סטר סיטי וטלאברה בשל אותה בעיה. רק ב-20 בדצמבר הצליח לחזור לשחק, כשעלה מהספסל מול סביליה.

לפי אותו דיווח, מדובר בבעיה מערכתית שנמשכת כבר מספר שנים, כאשר האמון בין שחקני הסגל לבין המחלקה הרפואית נפגע באופן משמעותי.

למרות הסערה, אמבפה הצטרף לנבחרת צרפת לקראת משחקי ידידות מול ברזיל וקולומביה, ולאחר מכן ישוב למדריד לקראת משחק הליגה מול מיורקה. ריאל מדריד נמצאת כרגע במאבק האליפות, כשהיא בפיגור של 4 נקודות מהמוליכה ברצלונה.