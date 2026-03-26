יום חמישי, 26.03.2026 שעה 18:13
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

הגיע לנקודת רתיחה: ההודעה של אמבפה לפרס

דיווח: הדרמה של הכוכב מול הצוות הרפואי של הקבוצה עולה שלב. הצרפתי פנה ישירות לנשיא כדי להבהיר שהוא לא מוכן לקבל מהם טיפול יותר. עם מי יעבוד?

|
קיליאן אמבפה ופלורנטינו פרס (IMAGO)
קיליאן אמבפה ופלורנטינו פרס (IMAGO)

הדרמה סביב קיליאן אמבפה בריאל מדריד עולה שלב. לפי דיווח ב’לאקיפ’, הכוכב הצרפתי הגיע לנקודת רתיחה מול הצוות הרפואי של המועדון ואף פנה ישירות לנשיא פלורנטינו פרס כדי להבהיר: הוא לא מוכן לקבל מהם טיפול יותר.

אמבפה, שמתמודד מאז דצמבר עם פציעה מתמשכת בברך, איבד אמון באופן שבו טופלה הפציעה שלו. על פי התקשורת בצרפת, החלוץ בן ה-27 דרש מהנהלת המועדון לאפשר לו לעבוד אך ורק עם כריסטוף בודו, איש המקצוע שליווה אותו בתקופתו בפאריס סן ז'רמן, ושסייע לו לחזור לכשירות לאחרונה.

משבר אמון עמוק במערכת

המתיחות בין הצדדים החריפה לאחר דיווחים לפיהם הצוות הרפואי התמקד בתחילה בטיפול ברגל הלא נכונה. אמנם אמבפה עצמו ניסה בהמשך להמעיט בחשיבות הסיפור סביב "הברך הלא נכונה", אך מאחורי הקלעים התחושה שונה לחלוטין. לפי הדיווחים, מבחינתו מדובר בנקודת אל חזור, והוא סבור שהחזרה המהירה שלו למגרשים סיכנה את בריאותו לטווח הארוך.

קיליאן אמבפה (IMAGO)קיליאן אמבפה (IMAGO)

הבעיה, כך נראה, לא מוגבלת רק לאמבפה. גם במקרה של אדוארדו קמאבינגה עלו טענות קשות. הקשר נפצע בקרסול שמאל בדצמבר 2025, אך בבדיקה שבוצעה לו נעשה צילום דווקא ברגל ימין. לאחר שלא נמצאה פציעה, הוא הוכרז כשיר, אך בהמשך נעדר ממשחקים מול אלאבס, מנצ'סטר סיטי וטלאברה בשל אותה בעיה. רק ב-20 בדצמבר הצליח לחזור לשחק, כשעלה מהספסל מול סביליה.

לפי אותו דיווח, מדובר בבעיה מערכתית שנמשכת כבר מספר שנים, כאשר האמון בין שחקני הסגל לבין המחלקה הרפואית נפגע באופן משמעותי.

למרות הסערה, אמבפה הצטרף לנבחרת צרפת לקראת משחקי ידידות מול ברזיל וקולומביה, ולאחר מכן ישוב למדריד לקראת משחק הליגה מול מיורקה. ריאל מדריד נמצאת כרגע במאבק האליפות, כשהיא בפיגור של 4 נקודות מהמוליכה ברצלונה.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */