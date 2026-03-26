גלוך, חלאילי, סטויאנוב ובריבו ב-11 של הנבחרת

אחרי יותר מארבעה חודשים ללא משחק נבחרת ישראל חוזרת אל הדשא, כשהיום (חמישי, 19:00) היא תקיים משחק ידידות בטביליסי מול נברחת גאורגיה. החניכים של רן בן שמעון יקוו לשים מאחוריהם את קמפיין מוקדמות המונדיאל שלא היה מוצלח במיוחד, ולצאת לדרך חדשה לקראת הקמפיינים הבאים ומטרת העל: העפלה ליורו 2028.

הרכב נבחרת ישראל: דניאל פרץ, אלי דסה, סתיו למקין, ניקיטה סטויאנוב, רוי רביבו, אליאל פרץ, דור פרץ, גבי קניקובסקי, ענאן חלאילי, אוסקר גלוך ותאי בריבו.

הנבחרת לא מגיעה במצב הכי אופטימלי לחלון הנוכחי, כשעל אף העובדה שמלבד מנור סולומון ומוחמד אבו פאני רוב הכוכבים נמצאים בסגל של רן בן שמעון, כל השחקנים המשחקים בליגה הישראלית לא שיחקו משחק רשמי כבר תקופה ארוכה, זאת כמובן בעקבות מצב המלחמה במדינה ועצירת הליגה שהגיעה בעקבותיו.

רן בן שמעון (שחר גרוס)

למרות שמדובר רק במשחק ידידות, הבחורים בכחול לבן ירצו להתחבר ולצבור ביטחון לקראת קמפיין ליגת האומות שיחל בספטמבר, בו הם הוגרלו לבית יחד עם אוסטריה, אירלנד וקוסובו. המשחק האחרון של ישראל היה ניצחון 1:4 על מולדובה בהתמודדות לפרוטוקול בלבד במוקדמות המונדיאל, כשאת השערים לזכות הנבחרת הבקיעו דור תורג’מן, רו רביבו, אליאל פרץ ועוד שער עצמי.

מהצד השני, גם הגאורגים יצפו במונדיאל בקיץ הקרוב מהבית, לאחר שסיימו במקום השלישי בבית שכולל את ספרד, טורקיה ובולגריה, ולא הצליחו להפעיל לפלייאוף העלייה. בסגל המארחת אפשר למצוא בראש ובראשונה את כוכב פ.ס.ז’ חביצ'ה קבראצחליה ושוער ליברפול גיורגי מאמארדשווילי, כשגם בלמה של בית”ר ירושלים לוקה גדראני נכלל ברשימות של המאמן ווילי סניול.