אז מתי כדאי לכם להתאמן במכון: בבוקר או בערב?

השאלה האם עדיף להתאמן בבוקר או בערב מעסיקה מתאמנים רבים, אבל מחקרים עדכניים מראים שהתשובה מורכבת הרבה יותר מהעדפה אישית. הגוף האנושי פועל לפי שעון ביולוגי פנימי, שמשפיע על רמות האנרגיה, הטמפרטורה, ההורמונים והביצועים לאורך היום. לכן, לזמן האימון יש השפעה מסוימת – אבל לא בהכרח כפי שנהוג לחשוב.

אימוני בוקר זוכים ליתרון ברור בכל הקשור להתמדה. מחקרים מצביעים על כך שמתאמנים שבוחרים בשעות הבוקר נוטים להיצמד לשגרת האימון לאורך זמן, בין היתר כי פחות גורמים מפריעים נכנסים במהלך היום. בנוסף, פעילות גופנית מוקדמת עשויה לשפר את תחושת הערנות ולהעלות את רמות האנרגיה כבר מהשעות הראשונות.

מבחינה מטבולית, יש עדויות לכך שאימון בבוקר על קיבה ריקה יכול להגביר שימוש בשומן כמקור אנרגיה. זה לא בהכרח מוביל לירידה מהירה יותר במשקל בטווח הארוך, אבל כן מצביע על הבדל מסוים באופן שבו הגוף מגיב לאימון בשעות מוקדמות. עבור מי שמטרתו ירידה באחוזי שומן, זה עשוי להיות יתרון קטן אך רלוונטי.

עם זאת, כשמדובר בביצועים פיזיים נטו – כוח, מהירות וסבולת – מחקרים רבים מצביעים דווקא על יתרון לשעות אחר הצהריים והערב. הסיבה לכך היא שטמפרטורת הגוף עולה במהלך היום, והשרירים הופכים גמישים ויעילים יותר. במקביל, גם מערכת העצבים מגיבה טוב יותר, מה שמוביל לשיפור בכוח וביכולת להפיק ביצועים גבוהים יותר.

גם מבחינת הורמונים, לשעות הערב יש יתרון מסוים. רמות הטסטוסטרון והיכולת האנאבולית של הגוף עשויות להיות גבוהות יותר בשעות אלו, מה שעשוי לתרום לבניית מסת שריר. בנוסף, מחקרים הראו שאנשים מצליחים להרים משקלים כבדים יותר ולבצע יותר חזרות בשעות המאוחרות של היום.

מצד שני, אימון ערב לא מתאים לכולם. אצל חלק מהאנשים, פעילות אינטנסיבית בשעות מאוחרות עלולה לפגוע באיכות השינה, במיוחד אם היא מתבצעת סמוך לשעת השינה. שינה לא איכותית פוגעת בהתאוששות, ולכן יכולה לבטל חלק מהיתרונות של האימון עצמו.

יש גם הבדלים אינדיבידואליים משמעותיים שקשורים למה שמכונה "כרונוטיפ" – כלומר, האם אדם הוא טיפוס של בוקר או ערב. אנשים שמרגישים חדים ואנרגטיים מוקדם ביום יפיקו לרוב יותר מאימוני בוקר, בעוד שאחרים ירגישו בשיאם דווקא בשעות המאוחרות.

כאשר בוחנים את כלל המחקרים, עולה מסקנה עקבית: ההבדלים בין אימון בוקר לערב קיימים, אך אינם דרמטיים כמו שנהוג לחשוב. הגורם המשמעותי ביותר הוא עקביות – אימון שמתבצע באופן קבוע, בכל שעה שהיא, יניב תוצאות טובות יותר מאימון "מושלם" שמתבצע לעיתים רחוקות.

בסופו של דבר, הבחירה בין בוקר לערב צריכה להתבסס על אורח החיים, לוח הזמנים וההרגשה האישית. אם אתם מצליחים להתמיד ולהרגיש טוב עם האימון – זו השעה הנכונה עבורך. המחקרים נותנים כיוון, אבל ההתאמה האישית היא זו שקובעת את התוצאה האמיתית לאורך זמן.

שימו לב – כל האמור בכתבה זו הנו להעשרה בלבד. בטרם אתם בוחרים בתוכנית אימונים או בתזונה כזו או אחרת, עליכם להיוועץ בדמות מוסמכת שתתאים את האימון שלכם למצבכם הבריאותי ולכושרכם הנוכחי.

הכותב שי לב עורך את מדור בריאות וכושר באתר ONE מאז הושק ב-2013. מאמן כדורסל בהכשרתו, מדריך חדר כושר ומאמן TRX מוסמך.

רוצים לדעת ראשונים על כל כתבה במדור בריאות וכושר? היכנסו לתפריט באפליקציית ONE בסמארטפון, בחרו “התראות” וסמנו את בריאות וכושר. נתראה בכתבה הבאה.