הפועל חיפה וראשל"צ נפרדו ב-1:1, גומס נפצע

במשחק ההכנה האחרון שלה עד פתיחת הליגה בשבוע הבא, הפועל חיפה נפרדה היום (חמישי) ב-1:1 עם הפועל ראשון לציון מהליגה הלאומית. בדקה ה-20 נשמעה אזעקה, לאחריה השחקנים ירדו לחדרי המיגון ואחר כך חזרו לשחק.

שי סבח העלה מבעיטה מ-20 מטר את המארחים מעיר היין ליתרון, שנמחק בדקה ה-85 משער שכבש שחקן ההתקפה של הקבוצה מהכרמל, רותם חטואל, אחרי בישול של המחליף איתי בוגנים.

מי שנפצע במהלך המחצית הראשונה והוחלף היה המגן השמאלי, סאנה גומס שנפגע בברכו. בהפועל חיפה מקווים שלא מדובר בפציעה רצינית שתגרום לו להיעדר בתקופה הקרובה, שכן מדובר בשחקן חשוב מאוד במערך ההגנה של חיים סילבס.