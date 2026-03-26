5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל חיפה וראשל"צ נפרדו ב-1:1, גומס נפצע

במשחק ההכנה האחרון של האדומים מהכרמל לפני החזרה לליגה, חטואל קבע שוויון אחרי שער יתרון של סבח. בקבוצה מקווים שהפציעה של המגן השמאלי לא חמורה

סאנה גומס (עמרי שטיין)
סאנה גומס (עמרי שטיין)

במשחק ההכנה האחרון שלה עד פתיחת הליגה בשבוע הבא, הפועל חיפה נפרדה היום (חמישי) ב-1:1 עם הפועל ראשון לציון מהליגה הלאומית. בדקה ה-20 נשמעה אזעקה, לאחריה השחקנים ירדו לחדרי המיגון ואחר כך חזרו לשחק.

שי סבח העלה מבעיטה מ-20 מטר את המארחים מעיר היין ליתרון, שנמחק בדקה ה-85 משער שכבש שחקן ההתקפה של הקבוצה מהכרמל, רותם חטואל, אחרי בישול של המחליף איתי בוגנים.

מי שנפצע במהלך המחצית הראשונה והוחלף היה המגן השמאלי, סאנה גומס שנפגע בברכו. בהפועל חיפה מקווים שלא מדובר בפציעה רצינית שתגרום לו להיעדר בתקופה הקרובה, שכן מדובר בשחקן חשוב מאוד במערך ההגנה של חיים סילבס.

