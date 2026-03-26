יום חמישי, 26.03.2026 שעה 15:17
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

עו"ד פלר: באופן לא מפתיע, המשטרה התקפלה

אחד מעורכי הדין שמייצגים את אוהדי הפועל ת"א ב"שיחת היום": "המשטרה הבינה שהיא לא רשאית לעשות משהו שלא התירו לה, הם לא הצליחו להתווכח על כך"

|
החולצה של אולטראס הפועל ת"א (שחר גרוס)

אוהדי הפועל תל אביב רשמו הישג משמעותי במאבק מול המשטרה, לאחר שזו הודיעה לבג"ץ כי תשנה את הנחיותיה ותאפשר כניסת אוהדים עם חולצות הכוללות מסרים בעלי אופי של מחאה או ביקורת, מן הסתם כולל החולצה המדוברת שעוררה את הסערה הגדולה. עו”ד עודד פלר, אחד מעורכי הדין שמייצגים את האוהדים, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה משמעות הפסיקה אתמול?
”למעשה אין עדיין פסיקה של בית משפט. היה לנו דיון בבית המשפט העליון אחרי שהמשטרה החליטה שהיא לא מאשרת את החולצה, היא לא רשאית לעשות את זה. התקיים הדיון, שאני מניח שאתם זוכרים. החולצה כללה דברים בגנות המשטרה ונראה שהיא נעלבה מזה, בית המשפט הבהיר להם שזה לא מספיק טוב והוציא צו שאסר על המשטרה למנוע כניסה עם החולצה. המשטרה הייתה צריכה להחליט מה העמדה שלה, ואז אתמול, באופן מאוד לא מפתיע, היא אמרה שהיא לא מתעסקת בזה יותר, היא התקפלה לגמרי”.

יכול להיות שזה שחוזרים לשחק בלי קהל תרם לזה?
”אני לא חושב. המשטרה לדעתי הבינה ממזמן שהיא לא יכולה לעשות דבר כזה, המשטרה היא רשות ציבורית, היא לא רשאית לעשות משהו שלא התירו לה, אף אחד לא התיר להם את זה, הם לא הצליחו להתווכח על כך”.

שוטרים מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)שוטרים מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

אבל בתשובה של המשטרה, שהתקפלה, יש סעיף שאומר שמותר למשטרה להפעיל סמכויות במקרים מסוימים של עבירה קונקרטית.
”אבל הם לא יכולים להגיד שזה עבירה קונקרטית. זה נכון שיש איסור לאלימות בספורט ובמקרה כזה מותר לה להתערב”.

אז לא נראה את המשטרה עושה דברים כאלה יותר?
”נכון, זה מה שהמשטרה הודיעה אתמול”.

אז אפשר לרשום מה שרוצים על החולצה?
”מותר ללבוש כל דבר שאתה יכול ללבוש ברחוב, אבל לא מה שאסור כמו הסתה לאלימות או לטרור למשל”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */