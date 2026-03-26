עו"ד פלר: באופן לא מפתיע, המשטרה התקפלה

אוהדי הפועל תל אביב רשמו הישג משמעותי במאבק מול המשטרה, לאחר שזו הודיעה לבג"ץ כי תשנה את הנחיותיה ותאפשר כניסת אוהדים עם חולצות הכוללות מסרים בעלי אופי של מחאה או ביקורת, מן הסתם כולל החולצה המדוברת שעוררה את הסערה הגדולה. עו”ד עודד פלר, אחד מעורכי הדין שמייצגים את האוהדים, עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

מה משמעות הפסיקה אתמול?

”למעשה אין עדיין פסיקה של בית משפט. היה לנו דיון בבית המשפט העליון אחרי שהמשטרה החליטה שהיא לא מאשרת את החולצה, היא לא רשאית לעשות את זה. התקיים הדיון, שאני מניח שאתם זוכרים. החולצה כללה דברים בגנות המשטרה ונראה שהיא נעלבה מזה, בית המשפט הבהיר להם שזה לא מספיק טוב והוציא צו שאסר על המשטרה למנוע כניסה עם החולצה. המשטרה הייתה צריכה להחליט מה העמדה שלה, ואז אתמול, באופן מאוד לא מפתיע, היא אמרה שהיא לא מתעסקת בזה יותר, היא התקפלה לגמרי”.

יכול להיות שזה שחוזרים לשחק בלי קהל תרם לזה?

”אני לא חושב. המשטרה לדעתי הבינה ממזמן שהיא לא יכולה לעשות דבר כזה, המשטרה היא רשות ציבורית, היא לא רשאית לעשות משהו שלא התירו לה, אף אחד לא התיר להם את זה, הם לא הצליחו להתווכח על כך”.

שוטרים מחוץ לבלומפילד (דוברות המשטרה)

אבל בתשובה של המשטרה, שהתקפלה, יש סעיף שאומר שמותר למשטרה להפעיל סמכויות במקרים מסוימים של עבירה קונקרטית.

”אבל הם לא יכולים להגיד שזה עבירה קונקרטית. זה נכון שיש איסור לאלימות בספורט ובמקרה כזה מותר לה להתערב”.

אז לא נראה את המשטרה עושה דברים כאלה יותר?

”נכון, זה מה שהמשטרה הודיעה אתמול”.

אז אפשר לרשום מה שרוצים על החולצה?

”מותר ללבוש כל דבר שאתה יכול ללבוש ברחוב, אבל לא מה שאסור כמו הסתה לאלימות או לטרור למשל”.