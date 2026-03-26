יום חמישי, 26.03.2026 שעה 15:16
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"המדינה מפקירה אנשים לסכנת חיים, תעזרו לנו"

דובר עירוני ק"ש, עדי פרג', ב"שיחת היום" אחרי הפגיעה: "קודם הטיל נופל ואז יש אזעקה, אי אפשר לחיות כאן. אני מתפלל גם כשאני הולך לקנות חלב"

הבור שנוצר מהפגיעה (מערכת ONE)
בעירוני קריית שמונה כבר איבדו את הספירה של כמות הפעמים שהאצטדיון נפגע מהירי לצפון מאז ההסלמה. הלילה (בין רביעי לחמישי) זה קרה שוב כשטיל של חיזבאללה פגע ביציע המערבי וגרם לנזק לכיסאות ולגדר. דובר עירוני ק”ש, עדי פרג’, דיבר מצבה של הקבוצה בתקופה הזו בראיון לתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

אתה בצפון או במרכז?
”בצפון”.

מה גילית כשהגעת לאצטדיון?
”ראינו את המנהל קצת לא בנוח, הבנו שקרה משהו, שאלנו מה, ראינו בור שנפער ביציע והבנו שפגע שוב טיל באצטדיון”.

זה פגע ביציע המערבי ועשה שם נזק, זה יציע שעבדו לשפר?
”כן, גם על היציע הזה עבדו, אנחנו קוראים לו היציע החדש. יש נזק ליציע עצמו, לכיסא ולגדר”.

הגדר שהתעקמה מהפגיעה (מערכת ONE)
האצטדיון נהיה מטרה קבועה.
”זה באמת נראה ככה. פגיעה שישית או שביעית מתחילת המלחמות”.

מה מצב הקבוצה לקראת חידוש ליגת העל?
”להבדיל ממה שקורה כאן בתוך העיר, הודות להרבה אנשים טובים שעוזרים לנו – הקבוצה נמצאת בנתניה ומתאמנת באזור שם”.

מה זה לגור בקריית שמונה בימים אלו?
”אני מתנייד בתקופה האחרונה ואני חי את הפערים שאנשים לא עובדים. זה לא אותו דבר בקריית שמונה כמו בשאר המדינה. ילדים פה חיים בסכנת מוות מיידי, הטיל קודם נופל ואז יש אזעקה. אין מציאות כזאת במקום אחר בארץ”.

איך אנשים עוד נשארים בעיר?
”אלה אנשים שקשה להם לצאת החוצה, אין להם יכולות. המדינה מפקירה אנשים לסכנת חיים ומוות, רק אתמול נפגעה בחורה צעירה ממש לידנו”.

איך לא דאגו אפילו למיגון לתושבים?
”שמעתי את הדברים של ראש העיר שלנו, הוא היה צריך לצעוק את זה אפילו לפני, אי אפשר לחיות כאן”.

המדינה הפקירה אתכם?
”ברור! 8 דקות של התרעה זה חתיכת איכות חיים”.

“אתה חייב לשים לב לכל תרחיש”

אתה בכלל ישן בלילה?
”אפילו שאני הולך לקנות חלב אני מתפלל. כשאתה נוסע לאצטדיון 5 דקות אתה בלחץ. אתה חייב להיזהר ולשים לב לכל תרחיש”.

אז איך אתה עושה נסיעות לנתניה?
”אין ברירה. זו מציאות שלדעתי הרבה אנשים מקריית שמונה חווים. תינוקות עלולים לגדול עם שריטות נפשיות. אין תיירות, בתי מלון ריקים, תבינו שלגדל פה ילדים זה פשע במציאות הזו. תעזרו לנו”.

חייב להיות גם אצטדיון ראוי.
”אני כל ראיון דורש את זה כבר שנתיים. זה מועדון שזכה בכל תואר אפשרי. כרגע האצטדיון הוא פח אשפה”.

