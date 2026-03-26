מקורב להנהלת מכבי ת"א: יצחקי צריך להגיע

ליגת העל תתחדש בשבוע הבא כאשר במוקד יעמוד מאבק האליפות, שכרגע לפני חידוש המשחקים הוא בין הפועל באר שבע לבית"ר ירושלים, אך צלע נוספת שיכולה לטרוף את הקלפים היא מכבי תל אביב. אולם, בזמן שהכדורגל עדיין לא התחדש, אין עוררין שהמועדונים הגדולים בישראל כבר חושבים על מה יקרה בקיץ והמציאות הנוכחית בישראל אינה פשוטה בכלל.

במכבי ת"א כידוע אין מאמן חתום לעונה הבאה, כאשר חוזהו של רוני דיילה עתיד להסתיים בסיום העונה הנוכחית וכפי שגם הודיעו בזמנו הצהובים, אין אופציה אוטומטית להארכת ההסכם. בהתחשב במלחמה עם איראן ובכל מה שקורה עם ישראל בשלוש השנים האחרונות, הבאה של צוות זר חדש תהיה אתגר עצום ולא פשוט בכלל עבור מיץ' גולדהאר וג'ק אנגלידיס, וכפי שנכתב ב-ONE, תרחיש של מאמן ישראלי הוא משהו שלראשונה מזה זמן רב אפשר בהחלט להתייחס אליו ברצינות.

רן קוז'וק וברק יצחקי הם ללא ספק שני שמות מעניינים במיוחד, שניהם בלי חוזים לעונה הבאה, ושניהם עשו התקדמות גדולה מאוד כמאמנים בשתי העונות האחרונות. בכל הנוגע למאמן בית"ר ירושלים, הוא כבר היה במערכת, עבד בה שנים רבות ומכיר היטב את מקבלי ההחלטות בקריית שלום, כך שעל הנייר, אם וכאשר גולדהאר יצטרך לבחור בין מאמן זר לבין המועמדים הישראלים, ליצחקי יכול להיות סוג של יתרון.

רן קוז'וק, מיץ' גולדהאר וברק יצחקי (צלמי ONE)

העצה של ג’ון פארק

יש לציין כי רגע לפני המינוי של רוני דיילה, שוחחנו ב-ONE עם ג'ון פארק, מי שייעץ בעבר למועדון וב-2018 אף בילה מספר פעמים בישראל ועקב אחרי שחקנים וקבוצות עבור בכירי המועדון. פארק אמר כי לדעתו "יצחקי הוא האיש שצריך לאמן את מכבי ת"א", וכמקורב להנהלת הקבוצה, יש לאמירה כזו משמעות. אולם, הסיטואציה אז הייתה שונה. מכבי ת"א חיפשה מחליף לז'רקו לאזטיץ', יצחקי לא היה פנוי ובמציאות שבה אפשר היה להנחית איש מקצוע כמו דיילה, בחרו הצהובים ללכת על הנורבגי.

כעת, כאשר הקיץ מעבר לפינה, יותר מכל קיץ אחד, אכן אפשר להתייחס ברצינות לכך שלכל הפחות על השולחן של גולדהאר יהיה מאמן ישראלי כמועמד מוביל לתפקיד לצד אפשרות של מאמן זר, ויצחקי בהחלט יכול להיות האדם הזה.