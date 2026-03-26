טיל מלבנון פגע באחד היציעים באצטדיון ק"ש

עירוני קריית שמונה נפגעה כבר פעמים רבות מהמלחמה. האצטדיון שלה ספג אש במהלך הירי לכיוון האזור, וזה קרה שוב פעם: אחד היציעים באצטדיון נפגע מטיל שנורה על ידי חיזבאללה מלבנון.

מדובר ביציע המערבי החדש של האצטדיון, שנפגע מהטיל של ארגון הטרור. הטיל פגע ביציע ככל הנראה במהלך הירי לאיזור, שמטווח רבות, במהלך הלילה.

כפי שניתן לראות בתמונות, מספר כסאות וגם הגדר ההיקפית נפגעו באיצטדיון, כשכזכור הקבוצה עבר. בשבועות האחרונים להתאמן במרכז.

הנזק שנגרם מהפגיעה

הכסאות שנפגעו מהטיל (מערכת ONE)

הגדר שהתעקמה מהפגיעה (מערכת ONE)

הגדר שנפגעה מחלקי הטיל (מערכת ONE)

הבור שנוצר מהפגיעה (מערכת ONE)

ההרס מהפגיעה באצטדיון קריית שמונה (מערכת ONE)

עקב המצב, גם השיפוצים באיצטדיון כמובן חווים עיכוב מה שככל הנראה יוביל לאי חזרת הקבוצה העונה לארח באיצטדיון.