יום חמישי, 26.03.2026 שעה 13:06
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

טיל מלבנון פגע באחד היציעים באצטדיון ק"ש

שוב מגרשה הביתי של הקבוצה הצפונית סופג אש: אחרי שנפגע כבר פעמים רבות בעבר, אחד הטילים של חיזבאללה פגע ביציע המערבי, כנראה בלילה. צפו בתמונות

מקום הנפילה באצטדיון בקריית שמונה (מערכת ONE)
מקום הנפילה באצטדיון בקריית שמונה (מערכת ONE)

עירוני קריית שמונה נפגעה כבר פעמים רבות מהמלחמה. האצטדיון שלה ספג אש במהלך הירי לכיוון האזור, וזה קרה שוב פעם: אחד היציעים באצטדיון נפגע מטיל שנורה על ידי חיזבאללה מלבנון.

מדובר ביציע המערבי החדש של האצטדיון, שנפגע מהטיל של ארגון הטרור. הטיל פגע ביציע ככל הנראה במהלך הירי לאיזור, שמטווח רבות, במהלך הלילה.

כפי שניתן לראות בתמונות, מספר כסאות וגם הגדר ההיקפית נפגעו באיצטדיון, כשכזכור הקבוצה עבר. בשבועות האחרונים להתאמן במרכז.

הנזק שנגרם מהפגיעה

הכסאות שנפגעו מהטיל (מערכת ONE)
הגדר שהתעקמה מהפגיעה (מערכת ONE)
הגדר שנפגעה מחלקי הטיל (מערכת ONE)
הבור שנוצר מהפגיעה (מערכת ONE)
ההרס מהפגיעה באצטדיון קריית שמונה (מערכת ONE)

עקב המצב, גם השיפוצים באיצטדיון כמובן חווים עיכוב מה שככל הנראה יוביל לאי חזרת הקבוצה העונה לארח באיצטדיון.

