יום חמישי, 26.03.2026 שעה 13:53
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

זוהר למנהלת: אין כרגע אישור לתקציב ל'בועה'

חשיפת "שיחת היום": שר התרבות והספורט הבהיר לראשי מנהלת הכדורסל כי משרד האוצר לא מתקצב בשלב זה את כ-10 מיליון השקלים שהם מבקשים ממשרד הספורט

תמיר בלאט מול וסיליה מיציץ' (רדאד ג'בארה)
שר התרבות והספורט, מיקי זוהר, העביר מסר לראשי המנהלת בכדורסל: ״אין לי אישור ממשרד האוצר להעביר מימון ל’בועה’ בחו״ל״.

במנהלת ביקשו ממשרד הספורט מימון של כ-10 מיליון שקלים עבור קיום ‘בועה’ בהונגריה לקיים בה את המשך העונה, כאשר סך המימון מגיע לכ-13 מיליון שקלים.

הישיבה המכריעה

המנהלת אמורה להתכנס הערב לישיבה מיוחדת כדי להחליט, האם ממשיכים בליגה בישראל או ב’בועה’ בהונגריה, כאשר המסר של זוהר יוצר להם בעיה של מימון לפרויקט בחו״ל.

השר זוהר אישר ל-ONE את הדברים. כפי שפרסמנו מוקדם יותר, לא כל הקבוצות תומכות ב’בועה’ בחו״ל, כאשר ביניהם גם מחזיקת הגביע, מכבי ת״א.

/* LAST / NEXT ROUNDs */