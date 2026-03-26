"ריאל ביקשה מאמבפה לשקר, זה קמפיין הטעיה"

העימות סביב מצבו הרפואי של קיליאן אמבפה עולה מדרגה. העיתונאי דניאל ריולו מרשת ‘RMC’, שחשף את הטענות על אבחנה שגויה בברכו של הכוכב, מסרב לחזור בו למרות ההכחשות הגורפות. ריולו טוען כי המועדון והשחקן מנהלים קמפיין הטעיה מתוכנן היטב כדי להסתיר את המציאות הרפואית מהציבור ומכלי התקשורת.

במהלך שהותו עם נבחרת צרפת, התייחס אמבפה ישירות לדיווחים וכינה אותם "שקריים לחלוטין". השחקן הדגיש כי קיימת תקשורת שוטפת ושקופה מול הצוות הרפואי של ריאל מדריד וכי לא היה כל כשל באבחון פציעתו. עם זאת, התבטאויות אלו לא הרגיעו את הרוחות, אלא רק הציתו מתקפה חריפה יותר מצד העיתונאי שחשף את הפרשה.

“המועדון מסתיר את המידע כבר יותר מחודש וחצי”

בשיחה עם ‘אל לארגרו’, תקף ריולו את אסטרטגיית התקשורת של המועדון וכינה אותה "קטסטרופלית". לדבריו, ריאל מדריד "מתייחסת לאוהדים כאל טיפשים" ומפעילה לחץ כבד על הכוכב הצרפתי להסתיר את האמת. הוא טוען כי המועדון מסתיר את המידע הרפואי כבר למעלה מחודש וחצי, והכחשותיו של אמבפה הן תוצאה של בקשה ישירה מהנהלת הבלאנקוס.

העיתונאי עומד על כך שכל המעורבים בדבר מודעים למצב הברך האמיתי, אך בחרו בדרך של השתקה והשפלה תקשורתית. לטענתו, אמבפה בחר לא "להרגיז" את המועדון החדש שלו ולכן שיתף פעולה עם הגרסה הרשמית. כעת, נראה כי המאבק בין חופש העיתונות למנגנוני יחסי הציבור של ריאל מדריד רק מחריף, כשהאמת הרפואית נותרת במוקד המחלוקת.