יום חמישי, 26.03.2026 שעה 14:57
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

"ריאל ביקשה מאמבפה לשקר, זה קמפיין הטעיה"

הרוחות סביב הכוכב לא נרגעות, כשהוא הכחיש כי הבלאנקוס בדקו לו את הברך הלא נכונה, אך מי שחשף את הפרשה בטוח: "הם מתייחסים לאוהדים כאל טיפשים"

קיליאן אמבפה (רויטרס)
העימות סביב מצבו הרפואי של קיליאן אמבפה עולה מדרגה. העיתונאי דניאל ריולו מרשת ‘RMC’, שחשף את הטענות על אבחנה שגויה בברכו של הכוכב, מסרב לחזור בו למרות ההכחשות הגורפות. ריולו טוען כי המועדון והשחקן מנהלים קמפיין הטעיה מתוכנן היטב כדי להסתיר את המציאות הרפואית מהציבור ומכלי התקשורת.

במהלך שהותו עם נבחרת צרפת, התייחס אמבפה ישירות לדיווחים וכינה אותם "שקריים לחלוטין". השחקן הדגיש כי קיימת תקשורת שוטפת ושקופה מול הצוות הרפואי של ריאל מדריד וכי לא היה כל כשל באבחון פציעתו. עם זאת, התבטאויות אלו לא הרגיעו את הרוחות, אלא רק הציתו מתקפה חריפה יותר מצד העיתונאי שחשף את הפרשה.

“המועדון מסתיר את המידע כבר יותר מחודש וחצי”

בשיחה עם ‘אל לארגרו’, תקף ריולו את אסטרטגיית התקשורת של המועדון וכינה אותה "קטסטרופלית". לדבריו, ריאל מדריד "מתייחסת לאוהדים כאל טיפשים" ומפעילה לחץ כבד על הכוכב הצרפתי להסתיר את האמת. הוא טוען כי המועדון מסתיר את המידע הרפואי כבר למעלה מחודש וחצי, והכחשותיו של אמבפה הן תוצאה של בקשה ישירה מהנהלת הבלאנקוס.

קיליאן אמבפה חוזר מהפציעה (IMAGO)

העיתונאי עומד על כך שכל המעורבים בדבר מודעים למצב הברך האמיתי, אך בחרו בדרך של השתקה והשפלה תקשורתית. לטענתו, אמבפה בחר לא "להרגיז" את המועדון החדש שלו ולכן שיתף פעולה עם הגרסה הרשמית. כעת, נראה כי המאבק בין חופש העיתונות למנגנוני יחסי הציבור של ריאל מדריד רק מחריף, כשהאמת הרפואית נותרת במוקד המחלוקת.

