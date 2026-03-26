במעבר חד: ענבל כנפו-נמני פורחת בנשים

ליגת העל לנשים תחזור היום (חמישי) לפעילות עם ארבעה משחקים במסגרת המחזור האחרון של הליגה הסדירה. בשל הוראות פיקוד העורף המשחקים הועברו לאצטדיונים בהם קיימים מרחבים מוגנים תקניים. כל המשחקים ייצאו לדרך בשעה 16:30 ויתנהלו בהתאם להנחיות. הליגה מונה שמונה קבוצות, ארבע הקבוצות, שיסיימו במקומות הראשונים ימשיכו את העונה בפלייאוף העליון.

ארבע האחרונות בפלייאוף התחתון - מה שמציב שני משחקים במוקד המחזור: מכבי חולון, שמדורגת במקום הרביעי עם יתרון של שלוש נקודות על פני מכבי חדרה החמישית בטבלה, תפגוש באצטדיון בת ים את האלופה וסגנית מוליכת הטבלה, מ.ס קרית גת. מכבי חדרה תקווה לניצחון גדול של קרית גת ותקווה לזכות בניצחון גדול משלה באצטדיון ר"ג על נועלת הטבלה, מ.כ רמת השרון, שבשל עונשים שהושתו עליה מההתאחדות לכדורגל מוצאת את עצמה בירכתי הטבלה עם מינוס שמונה נקודות. באצטדיון הברפלד בראשל"צ מכבי פנתרות אשדוד, שמדורגת מתחת לקו האדום, תפגוש את הפועל קטמון ירושלים - שמוליכה את הטבלה ביתרון שש נקודות מהמקום השני. באצטדיון בשכונת התקווה בת"א ייפגשו מכבי אס"א ת"א (מקום שלישי) והפועל רעננה (מקום שישי).

ענבל כנפו-נמני, מאמנת מכבי חדרה, לא חושבת שזה הזמן הנכון לחזור לשחק: "זה מוקדם מדי, יש קבוצות שלא התאמנו בצורה סדירה. אנחנו מגיעות מעיר יחסית שקטה, המשחק מצריך אותנו לעשות נסיעה ארוכה כשיש פוטנציאל התרעות ואזעקות בדרך. המשחקים ייערכו במקומות שהיו בהם לא מעט אזעקות. הבוקר הזה התחיל עם הרבה אזעקות באזור המרכז. אני מקווה שהמשחקים יעברו בשלום. מבחינת הקבוצה שלנו, מקוות לנצח בתוצאה טובה ולמצוא עצמנו בפלייאוף העליון בתום המחזור".

ענבל כנפו נמני (ליאור דהן)

הזמן לחזור למקורות

ענבל כנפו-נמני (48) חזרה בקיץ האחרון לכור מחצבתה - כדורגל הנשים והנערות. כנערה וכאישה שיחקה בקבוצות מחלקת הנשים של מכבי חיפה כשחקנית הגנה, ואף הייתה שותפה לזכייה בדאבל עם קבוצת הנשים בתחילת המילניום. בהמשך שיחקה בליגה הבכירה במדיהן של הפועל פ"ת ומכבי חדרה. בשלהי הקריירה שיחקה במכבי צור שלום/קרית ביאליק.

עם זאת ובמקביל, ענבל כנפו-נמני פיתחה קריירת אימון של ילדים ונערים, שהחלה בבית הספר לכדורגל ובקבוצות הטרומים בשלוחת "קצף" של מכבי חיפה, בהמשך עברה לאמן ילדים ולאחר מכן נערים משך קרוב לשני עשורים בשלוחת נהלל של מכבי חיפה, שם שימשה בכמה מהעונות כמנהלת המקצועית של החטיבה הצעירה. בעונה שעברה אימנה את קבוצת נערים א' של עירוני קריית שמונה, אך ארבעה מחזורים לפני תום העונה הודיעה על עזיבה, בשל נסיבות אישיות.

קיץ 2025 היה הזמן הנכון מבחינתה של ענבל כנפו נמני לחזור לכדורגל הנערות והנשים, כשהצטרפה למועדון הכדורגל מכבי כישרונות חדרה, העובד בשיתוף פעולה מקצועית עם מועדון כדורגל הנשים של ויאריאל מספרד. בחודשים הראשונים אימנה בהצלחה את קבוצת הנערות של חדרה, לאחר מכן הוקפצה לאימון קבוצת הנשים, שם החליפה את צחי טיאר, שסיים את תפקידו. לאחרונה, מונתה ענבל כנפו נמני למאמנת נבחרת הנערות U16 של ישראל - נבחרת שמהווה פלטפורמת הכנה לקראת השלב התחרותי בזירה הבינלאומית בעונה הבאה. בראיון מיוחד ל-VOLE, משתפת ענבל כנפו-נמני בהשתלבות המחודשת בכדורגל הנשים, בסיפוק ובאכזבה מכדורגל הילדים והנערים, בקשר המשפחתי המיוחד סביב הכדורגל ובשאיפותיה להמשך הדרך.

מכבי חדרה נערות (ליאור דהן)

ענבל, אחרי כל כך הרבה עונות של אימון ילדים ונערים, פנית העונה לאימון נערות ונשים. איך זה מרגיש?

"גם מאתגר וגם מהנה. אין ספק שיש הבדלים משמעותיים הקצבים שונים, רמת האינטנסיביות שונה, בקבוצת נשים יש מנעד רחב של גילאי שחקניות והבדלים ברמת המשחק והיכולות, אצלנו בקבוצה יש גם שבע שחקניות זרות - בקבוצת נערים וילדים זה אחרת. בקבוצת נשים אין את העניין של התנהלות מול הורים כמו שיש בקבוצות נערים וילדים. רמת המשחק בליגת העל לנשים היא טובה, יש קצב במשחקים, יש זרות שתורמות לרמה, אבל המשחק פחות אינטנסיבי, עצים ואגרסיבי בהשוואה לגברים, נוער ונערים. כאישה יותר קל לי להבין את הבנות מבחינה פיזיולוגית ורגשית. אני צריכה למצוא כל הזמן את הקו של בין לתמוך, לשים איזון בין גבולות משמעת לחום ואהבה".

מה רמת שביעות הרצון שלך מהקבוצות שלך?

"מרוצה מאוד משתיהן. קבוצת הנערות עשתה איתי תקופה מוצלחת, היא ממשיכה בדרך טובה עם עוזרי, נתן שפירא, שעובד לצידי בקבוצת הנשים, שם גם עשינו תקופה די טובה, אם לא הפסד טכני שספגנו בגלל טעות טכנית ברישום שחקניות, היינו בעמדה מצוינת להעפיל לפלייאוף העליון. בתקופה הזו שחקנית שלנו מהולנד, סימונה מאייר, מגנה שמאלית, התקדמה לקבוצת הנשים של ויאריאל ואני ממש שמחה בשבילה.

“עד היום אני מחוברת לנעשה בקבוצת הנערות ושמחה שהיא התברכה במאמן בדמותו של נתן שפירא, שאמנם הוגדר כעוזר מאמן שלי, אבל מי שמכירים יודעים שמדובר במאמן וותיק, עתיר ידע וניסיון, שאימן ברמות הגבוהות של מחלקות הנוער, אדם שאני למדתי ולומדת ממנו כל כך הרבה, שזו זכות גדולה ובונוס גדול מבחינתי. מאחלת לכל המאמנים הצעירים תשוקה לאימון ולהתחדשות כמו שיש לנתן. מעבר לזה, קיים שיתוף פעולה מצוין עם ההנהלה ועם המנהל המקצועי, דניאל כהן, ועם אנשי הצוות שלי".

משפחת נמני (פרטי)

מה גרם לך, לעשות בקיץ את המעבר החד מכדורגל נערים לכדורגל נערות ונשים?

"הרגשתי אחרי העונה האחרונה, שהגעתי לתקרת הזכוכית שלי. קיוויתי מאוד להגיע לאימון נוער, אבל כאישה בעולם של גברים לא מצאתי את המנהל המקצועי, שיחשוב מחוץ לקופסה וייתן לי את ההזדמנות. הוכחתי את עצמי כמאמנת, הובלתי קבוצת נערים ב' של מכבי חיפה/נהלל לאליפות בליגה ארצית צפון, לפני עידן ליגת העל, אימנתי בשתי העונות הקודמות במצב מלחמה קבוצות נערים בליגת העל - נערים ב' של מכבי חיפה ונערים א' של קרית שמונה. אפשר להסתכל על הסגלים של קבוצות הנוער של המועדונים האלה ולספור כמה חניכים שלי, הרבו לשחק העונה. לקחתי בשתי הקבוצות שחקנים שחלקם היו כבויים או כאלה שההתקדמות שלהם טרם הגיעה, הרבה מהם עשו פריצת דרך תחתיי ואני שמחה לראות אותם משתלבים בנוער. לצערי, לא היה מי שיראה את זה לחיוב ויאמין שאני יכולה להוביל קבוצת נוער".

בעונה שעברה יצאת לראשונה מחוץ למכבי חיפה, לקחת על עצמך אתגר גדול בדמות קבוצת נערים א' של עירוני קריית שמונה. מעין התעוזה?

"לצערי, הדברים לא הסתדרו בנוגע להמשכיות במכבי חיפה. אני לא חוששת מאתגרים מקצועיים. בקריית שמונה קיבלתי קבוצה, שלא התאמנה בצורה סדירה עונה קודם, עשיתי עבודה יחד עם עוזרי, רועי רבינוביץ', כדי לצרף שחקנים חדשים מרחבי הצפון - רבים מהם לא שיחקו בליגה בכירה קודם. הקבוצה התאמנה לרוב במגרש תשיעיות במתחם האצטדיון בנשר, זה המקום להודות לשלומי פרץ, יו"ר עירוני נשר, שהיה היחיד שפתח דלת לקבוצות המועדון להתאמן.

“התאמנו תחת אזעקות והתרעות, כולנו חווינו את זה גם בדרך לאימונים, בדרך הביתה ובדרך למשחקים. הרבה שיחות עם השחקנים, הרמת מורל ולימוד, אפיינו את התקופה הזו. בעלי, יניב, לקח על עצמו את ניהול הקבוצה וצילום המשחקים. הקבוצה התקשתה לנצח בסיבוב הראשון, אבל נתנו פייט חזק במשחקים. בסיבוב השני כבר התחברנו הרבה יותר, המצב הביטחוני נרגע ויכולנו להתמקד בכדורגל - התוצאות היו בהתאם. לצערי, סיבות שאני מעדיפה לא להיכנס אליהן כאן, הביאו לכך שנאלצתי לעזוב קצת לפני סיום העונה".

שחקניות מכבי חדרה (אלמה מכנס קז)

איך זה לשתף פעולה עם הבעל גם במגרש?

"מדהים. במקרה שלנו, זה טוב לזוגיות. יניב סיים זמן קצר קודם לכן 25 שנים בצבא קבע בדרגה גבוהה ויצא לאזרחות. יניב אמר, 25 שנים לא הייתי הרבה בבית, עכשיו אני שלך. למרות שיניב פתח עסק זמן קצר קודם, הוא נרתם מהשביעי לאוקטובר לשירות מילואים אינטנסיבי, אבל מצא את הזמן להיות איתי ועם הקבוצה. יניב היה דומיננטי במעבר שלי לחדרה, הוא סגר עבורי את החוזה והוא ממשיך ללוות אותי גם בקבוצה. אני מודה לו מאוד, תוספת כח משמעותית עבורי. יניב תמיד פרגן, הגיע בעבר מעת לעת למשחקים, בזמן שעל בנותינו שמרו הסבא והסבתא. עם השנים גם הבנות הגיעו כמה פעמים למשחקים. בתי הצעירה, ליאן, יותר מחוברת לעניינים, היא כדורסלנית בקבוצת הנערות של טבעון. בתי הבכורה, לינוי, חיילת והיא פחות בעניין של ספורט".

אם במשפחה עסקינן, את מגיעה מאחת המשפחות הגדולות של אימון בכדורגל הישראלי. איך הדינימיקה ביניכם?

"נכון. אחותי התאומה, קרן, מאמנת בהצלחה את קבוצת נערים ב' של מ.כ קרית חיים - שמתמודדת על עליה לליגה הלאומית, אחי הצעיר, אביב, הוא המנהל המקצועי של מחלקת הנוער של עירוני נשר. הכדורגל תופס הרבה בקשר בינינו. שלושתנו בקשר הדוק, משתפים, מתייעצים, מפרגנים, תומכים. קרן מגיעה מעת לעת לראות משחקים שלי. גם הורינו מגיעים מדי פעם למשחקים שלנו - והם העוגן שלנו".

האחים נמני (פרטי)

לאחרונה מונית לאימון נבחרת הנערות U16 של ישראל. עבורך זה ציון דרך משמעותי?

"בהחלט. ללבוש את מדי הנבחרת זה כבוד וגאווה. אמנם מדובר בנבחרת הכנה לשלב ההישגי, אבל זה אתגר גדול לאמן נערות, שמשתייכות לאקדמיה של ההתאחדות לכדורגל ומשקיעות המון כדי להצליח. יש הרבה שחקניות מוכשרות. לצערי, בגלל המלחמה טרם הספקנו להתאמן יחד. אני מחכה בשקיקה לאימון הראשון. בסוף חודש אפריל הנבחרת מיועדת להשתתף בטורניר ידידות בקזחסטן, אני מקווה שהמצב הביטחוני יתייצב ויאפשר לנו להתאמן ולצאת לטורניר. אני שמחה שהרבה דלתות נפתחו בפניי בשנה הזו, רואה את עצמי ממשיכה בכדורגל הנשים והנערות ומקווה להצליח לתרום מהידע ומניסיוני להצלחת הקבוצות שלי ולהצלחת הענף".