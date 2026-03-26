"כמה היו מורידים בלי הסכם? דו ספרתי בקלות"

פרשת החוזים הכפולים בעירוני טבריה שמסעירה את הכדורגל הישראלי קרוב לסיום, לאחר שפורסם ששני הצדדים קרובים לסיכום על עסקת טיעון בכל הנוגע לכמות הורדת הנקודות. עורך דינו של הארון שפסו, שי טל, עלה לדבר על הפרשה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה מסכם את מה שהיה בבית הדין? צריך לומר שראש בית הדין מתנהל בצורה מעולה.

”התרשמתי ממנו אותו דבר. הוא הוציא את העיתונאים והציע משהו מאוד דומה. הציע 6 נקודות בפועל העונה ו-8 בעונה הבאה, התובע עמד על הרגליים האחוריות. אני צריך לציין שלובין אמר לתובע שהוא לא צריך להיות חלק מהתיק הזה. בית הדין הציע לפצל את הדיון, הם יצאו להתייעץ לגבי התגובה. התפתח שוב משא ומתן, לדעתי אם זה יגיע לפסק דין הם ייענשו בחומרה. התפתח דין ודברים שבסוף הוסכם על 8 נקודות העונה ו-6 בפועל עונה הבאה, זה הסדר הוגן לדעתי, זה משאיר את טבריה בחיים ומבטא עונש לא פשוט, יש גם קנס ועניין של הרחקה של 7 שנים”.

כמה זה היה נגמר בלי הסכם?

”דו ספרתי בקלות, אולי אפילו לעונה הזאת. למיטב ידיעתי ההצעה הקודמת הייתה 10 נקודות לעונה הזאת ו-2 לעונה הבאה, אז לדעתי הם כן שיפרו את מצבם כדי להישאר בליגה העונה”.

עורכי הדין שי טל, עמיחי ויינברגר, יהב ארגמן ורועי רוזן (פרטי)

מחכים שיפרסמו את העונש.

”צריך לציין שהשחקנים מקבלים זיכוי מלא. טבריה לקחו את כל האחריות עליהם והם משלמים בתמורה חצי מיליון שקל. אני מאמין שההסדר יהיה מאושר עד ערב פסח, אני מעריך שתוגשנה עתירות נגד, אבל בנסיבות הקיימות כרגע, שאנחנו במצב חירום, אני מניח שהעונש הזה לא ישונה”.