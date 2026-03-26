יום חמישי, 26.03.2026 שעה 16:48
שונות  >> שיחת היום של שוופס

"מאוד אוהבים ומעריכים פה את נבחרת ישראל"

איריס אנטמן, שמאמנת את נבחרת הנשים של גאורגיה, דיברה ב"שיחת היום" לקראת משחק הידידות: "הסגל נראה מפחיד, אבל החלק ההגנתי שלהם לא מספיק טוב"

איריס אנטמן (ההתאחדות הגאורגית)
נבחרת ישראל תפגוש הערב (חמישי, 19:00) את גיאורגיה בתזמון לא פשוט כשחלק גדול מהסגל כלל לא בכושר משחק. מנגד, הנבחרת המקומית תציג לא מעט כוכבים. מאמנת נבחרת הנשים של גיאורגיה, איריס אנטמן, דיברה לקראת המשחק בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

מה שלומך, איך המצב שם?
”המצב פה בסדר, הלב בישראל אז חצויים, אבל כולם מוכנים למשחק פה. כל הכרטיסים כמעט נמכרו, זה האצטדיון הקטן, 15 אלף צופים, לא הגדול, אבל הוא חדש ויפה”.

איך המדינה עשתה התקדמות כזו?
”בהתאחדות יש כמה אנשים, כולם היו שחקני כדורגל, שיחקו בליגה הגרמנית והביאו את התרבות לפה. אף פעם כנבחרת לא הצליחו להגיע לאיזשהו מעמד, אבל מה שנוצר לפני שנתיים, שהנבחרת העפילה ליורו מול יוון בפנדלים, יש היום יום גדול מבחינת מוטיבציה בגלל זה. הכומר הגדול של המדינה נפטר השבוע ומיליונים הגיעו לטבליסי כדי לכבד אותו, לכן לדעתי תהיה דקת דומיה, תהיה להם מוטיבציית על”.

מה צפוי מהצד הגאורגי למשחק?
”חוץ משחקן אחד שפצוע ומשמעותי, כולם כשירים, כשאתה מסתכל על הסגל הוא נראה מפחיד, הרבה שחקנים בליגות הבכירות, אבל הם עדיין לא הצליחו בקמפיין האחרון, רוב השחקנים הם בני 25. אגב הפוליטיקה פה קצת ערערה את המצב, אבל הם רוצים לשנות את הדרך שלהם, הנבחרת שינתה את המערך ל-4-3-3, כל הנבחרות פה עברו לאותה שיטה, כל השחקנים פה כמעט הם לגיונרים, לכן השאיפה היא לצאת מפה כי זה גיל צעיר”.

מה היתרון של ישראל?
”החלק ההתקפי של ישראל מאוד אטרקטיבי לעומת הצד ההגנתי, לדעתי יש יתרון קל לנבחרת גאורגיה, במיוחד בגלל המוטיבציה שהם נמצאים היום, הם רוצים להתחיל משהו חדש, אבל אם ישראל תבוא מאורגנת, גם נו יש יכולות להכריע, החלק ההגנתי שלהם לא מספיק טוב. זה משחק מאוד שקול, מי שיהיה יותר נחוש יצליח לנצח. זה משחק צמוד עם יתרון קל לגאורגיה. מאוד אוהבים ומעריכים פה את נבחרת ישראל”.

חביצחביצ'ה קבראצחליה (IMAGO)

קווארצחליה יפתח היום?
”כמובן, הוא גם הקפטן”.

