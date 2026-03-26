"לא חשבתי לעזוב את ישראל בגלל המלחמה"

אחד השחקנים הגאורגים שהכי מזוהים עם ישראל הוא ללא ספק גיורגי דרסיליה, שמעבר להיותו שחקן בהפועל ת”א, לזכותו גם 9 הופעות במדי הנבחרת הגאורגית. דרסיליה עלה לדבר לקראת המשחק של נבחרת ישראל מול זו של גאורגיה בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איפה אתה בימים אלו?

”בנוף הגליל, בבית הספר לכדורגל. אני מרוצה”.

איך אתה לא מאמן בכדורגל הישראלי?

”הגעתי להחלטה לפני כמה שנים שאני לא רוצה, הייתי בגאורגיה ואחרי זה החלטתי שמספיק, לכן הגעתי לנוף הגליל”.

למה אתה לא רוצה לאמן בכדורגל הישראלי?

”אולי עוד שנה אקבל החלטה אחרת”.

חביצ'ה קברצחאליה (רויטרס)

מה אתה יכול להגיד על נבחרת גיאורגיה?

”אני רואה אותה היום, זה משהו אחר, דור אחר, שחקנים אחרים, 24 מ-25 למשל משחקים בחוץ לארץ, יש התקדמות גדולה”.

יהיה קשה לנבחרת ישראל?

”יש שם שחקנים טובים, והרבה. קברצחאליה, מיקאוטדזה, גם השוער, שחקנים צעירים ומשחקים בקבוצות גדולות, לפני שנים זה לא היה ככה ברמה הזאת”.

אז יהיה צרות צרורות לנבחרת?

”לא, זה משחק שביעי היום בסך הכל בהיסטוריה של הקבוצות”.

“לישראל יש שחקנים טובים”

מה יהיה על כר הדשא?

”הרגשה שלי שיהיה תיקו, גם לישראל יש שחקנים טובים, יהיה תיקו”.

גיורגי דרסיליה (ניסן עייש)

מה מייחד את גאורגיה?

”שחקנים שמשחקים הרבה שנים ביחד, הם הרבה זמן ביחד, זה נותן פלוסים ברמה המקצועית, המאמן נותן טקטיקה לאורך זמן”.

היית רוצה לאמן את גאורגיה?

”לא, לא חשבתי על זה”.

מה אתה חושב על הכדורגל הישראלי?

”יש הרבה דברים טובים, הרבה התקדמות, פשוט יש בשנים האחרונות הרבה מלחמות ושחקנים לא יכולים להתנהל, צריך שהכל יהיה מסודר בלי מלחמות והכדורגל יהיה טוב. יש שחקנים מאוד טובים”.

נשארת בארץ כל המלחמה?

”בדיוק, לא זזתי, לא חשבתי לעזוב”.