"מאמין שהסקאוטים של ה-UFC שמו עליי עין"

כיבדי גורדון "לשיחת היום": "מאמין שבקרוב אשמע מהם התעניינות, מקווה שאגיע לשם במהרה". ואיך הגיב לשאלה מי ינצח בקרב בין שלושת האחים גורדון?

כיבדי גורדון (LFA)
כיבדי גורדון (LFA)

אחרי הטירוף סביב הקרב האחרון של אהבת השם גורדון, אחיו הגדול, כיבדי משאלתי גורדון, הרשים עם ניצחון על אלכסיס ראמוס הפרואני תוך פחות מדקה בנוקאאוט באירוע ה-FFC 102. על כך ועוד הוא עלה לדבר בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

מה נשמע?
”התרגשות גדולה, שמח”.

איפה אתה?
”כרגע בברזיל”.

רק התחיל הקרב ונגמר. לא נתת לו ליהנות ממך.
”אמרתי נסיים מהר, יום קצר במשרד”.

לא הזעת אפילו.
”הזעתי בחדר הלבשה לפני, זה מספיק”.

כיבדי גורדון עם נוקאאוט תוך 45 שניות!

הקרב הכי קצר שלך?
”כן”.

לא שיעמם אותך?
”להיפך, זה מרגש. מול קהל ישראלי, גאווה גדולה”.

הוכחת שאתה לא נופל מאח שלך, שאתה גם לוחם מצוין.
”אתה צודק. זה גם אני וגם רוח השם וגם אהבת השם. שלושתנו יחד מייצגים את ישראל ורוצים לעשות את זה בקרוב”.

“ב-UFC שמו עליי עין”

יש יריב חדש באופק?
”עובדים על זה”.

היריב הפרואני נפצע?
”הוא נפצע כי הפניתי לו את הברך. הוא בעט לי לרגל והפניתי לו את הברך הוא עיקם את הרגל וסיימתי את זה עם האגרופים”.

מה המטרה שלך?
”להגיע ליו אפ סי ולקחת חגורה. נעשה עוד קרב אחד וכנראה אחריו נקבל צלצול מהבוס הגדול של התחרות שירצה להחתים אותי”.

מה הקרב הבא שלך?
״עובדים על זה״.

כיבדי גורדון לפני הקרב (FFC 102)כיבדי גורדון לפני הקרב (FFC 102)

אולי תעשו קרב בין הגורדונים?
״אנחנו רבים עם עצמנו באימונים, אל תסכסכו״.

מי ינצח מביניכם?
״מי אתה חושב?״.

שאתה.
״זה אתה אמרת. זה ספורט שונה לחלוטין. הם באגרוף תאילנדי ואני ב-MMA״.

מה הסיכוי שתגיע ל-UFC?
״מאוד גבוה. אני מאמין שהסקאוטרים שלהם שמו עליי עין וראו את הקרב האחרון. מאמין שבקרוב נתחיל לשמוע מהם התעניינות. הקרב הזה עשה המון רעש. היה הרבה קהל שהגיע. חצי מהקהל היו ישראלים, מעל 400 שהגיעו לתמוך. עשינו משהו שהם באמת לא ראו. הם לא הבינו איך לוחם מביא כל כך הרבה אוהדים למדינה זרה. מקווה שנגיע ל-UFC במהרה״.

איך חגגת את הניצחון?
״הגעתי לברזיל, אני אגיע לארץ השבוע ובארץ נחגוג״.

