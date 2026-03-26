ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

בטבריה מאמינים: נשאר בליגה למרות ההפחתה

אופטימיות בקבוצה מהצפון על אף העונש המסתמן: "אנחנו מספיק טובים להישאר, הראנו שמקומנו לא מתחת לקו האדום". סמביניה ורוג'ריו סנטוס יחזרו להתאמן

|
שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)
שחקני עירוני טבריה חוגגים (עמרי שטיין)

הרוחות סוערות בעירוני טבריה לאחר הסכמת בעלי המועדון להסדר הטיעון עם ההתאחדות לכדורגל בפרשת החוזים הכפולים. טבריה תספוג הפחתת 8 נקודות כבר העונה, 6 בעונה הבאה, לא תוכל להביא רכש בינואר ותקבל קנס כספי. אחד הבעלים, מיקי ביתן, יורחק מהקיץ הקרוב לשבע שנים מכל תפקידיו בהתאחדות. 

בעקבות הפחתת הנקודות טבריה תרד אל מתחת לקו האדום, למקום ה-13,  עם 18 נקודות, 2 פחות מהפועל ירושלים שמעליה. העובדה שטבריה עדיין תהיה עם סיכוי סביר להישאר היא אחת הסיבות שהביאו את המועדון להסכים לעסקה. 

בהנהלת המועדון הסבירו: "העסקה ניקתה לחלוטין את השחקנים, שלא היו צריכים להיענש על טעות טכנית מצידנו. אם היינו מסרבים והשחקנים היו גם הם בסכנה להיענש, הפרשה הייתה נמשכת ונמשכת והראש שלהם לא היה בכדורגל.

“העננה הייתה רובצת מעליהם וזה היה יכול לגרום לנו לרדת ליגה בכל מקרה, גם במקרה של זיכוי מלא. עכשיו אנחנו יכולים להישאר דרך המגרש. השחקנים ישחקו בראש שקט ואנחנו בהחלט מספיק טובים להישאר גם ככה, כי הרי הראינו שבכדורגל מקומנו לא מתחת לקו האדום ".

סמביניה ורוג'ריו סנטוס יצטרפו לאימונים לקראת בית”ר

במועדון ממשיכים לטעון כי המועדון ביצע טעויות טכניות בלבד בהתנהלות מול הבקרה ושלא הוכח בשום צורה בבית הדין שרימו את הבקרה במזיד, ולכן הסכים תובע ההתאחדות לעונש המופחת. "עכשיו נחזור להתעסק רק בכדורגל, נשים הכל מאחורינו, השחקנים יהיו רגועים והמערכת תתרכז רק בכדורגל ורק בלהשאיר את הקבוצה בליגה", אמרו במועדון. 

הקבוצה תפנה להתרכז כעת בחזרת הליגה ובמשחק הבא, לאחר פגרת הנבחרות, בטדי מול בית''ר ירושלים (4.4, 20:00). סמביניה ורוג'ריו סנטוס יחזרו היום מפורטוגל ויצטרפו לאימונים. "לא משחק אידאלי לחזור אליו", אמר שחקן בקבוצה, "אבל טדי יהיה ללא קהל ואולי זה יעזור לנו. נעשה הכל להתכונן כמה שיותר טוב עד למשחק. העבודה שלנו להשאיר את הקבוצה בליגה מתחילה עכשיו".

/* LAST / NEXT ROUNDs */