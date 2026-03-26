בטבריה מאמינים: נשאר בליגה למרות ההפחתה

הרוחות סוערות בעירוני טבריה לאחר הסכמת בעלי המועדון להסדר הטיעון עם ההתאחדות לכדורגל בפרשת החוזים הכפולים. טבריה תספוג הפחתת 8 נקודות כבר העונה, 6 בעונה הבאה, לא תוכל להביא רכש בינואר ותקבל קנס כספי. אחד הבעלים, מיקי ביתן, יורחק מהקיץ הקרוב לשבע שנים מכל תפקידיו בהתאחדות.

בעקבות הפחתת הנקודות טבריה תרד אל מתחת לקו האדום, למקום ה-13, עם 18 נקודות, 2 פחות מהפועל ירושלים שמעליה. העובדה שטבריה עדיין תהיה עם סיכוי סביר להישאר היא אחת הסיבות שהביאו את המועדון להסכים לעסקה.

בהנהלת המועדון הסבירו: "העסקה ניקתה לחלוטין את השחקנים, שלא היו צריכים להיענש על טעות טכנית מצידנו. אם היינו מסרבים והשחקנים היו גם הם בסכנה להיענש, הפרשה הייתה נמשכת ונמשכת והראש שלהם לא היה בכדורגל.

עירוני טבריה בבית הדין (פרטי)

“העננה הייתה רובצת מעליהם וזה היה יכול לגרום לנו לרדת ליגה בכל מקרה, גם במקרה של זיכוי מלא. עכשיו אנחנו יכולים להישאר דרך המגרש. השחקנים ישחקו בראש שקט ואנחנו בהחלט מספיק טובים להישאר גם ככה, כי הרי הראינו שבכדורגל מקומנו לא מתחת לקו האדום ".

במועדון ממשיכים לטעון כי המועדון ביצע טעויות טכניות בלבד בהתנהלות מול הבקרה ושלא הוכח בשום צורה בבית הדין שרימו את הבקרה במזיד, ולכן הסכים תובע ההתאחדות לעונש המופחת. "עכשיו נחזור להתעסק רק בכדורגל, נשים הכל מאחורינו, השחקנים יהיו רגועים והמערכת תתרכז רק בכדורגל ורק בלהשאיר את הקבוצה בליגה", אמרו במועדון.

שחקני עירוני טבריה (חג'אג' רחאל)

הקבוצה תפנה להתרכז כעת בחזרת הליגה ובמשחק הבא, לאחר פגרת הנבחרות, בטדי מול בית''ר ירושלים (4.4, 20:00). סמביניה ורוג'ריו סנטוס יחזרו היום מפורטוגל ויצטרפו לאימונים. "לא משחק אידאלי לחזור אליו", אמר שחקן בקבוצה, "אבל טדי יהיה ללא קהל ואולי זה יעזור לנו. נעשה הכל להתכונן כמה שיותר טוב עד למשחק. העבודה שלנו להשאיר את הקבוצה בליגה מתחילה עכשיו".