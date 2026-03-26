יום חמישי, 26.03.2026 שעה 13:51
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

לנציאנו: בקצב הזה, לא רואה את העונה מסתיימת

יו"ר הפועל חולון הופתע מחשיפת "שיחת היום" שאין כרגע תקציב לבועה: "אנחנו בקשר עם הזרים, אבל אף זר נורמלי מהליגה לא יחזור במצב הזה לישראל"

שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
הפועל חולון סיימה את דרכה ביום רביעי האחרון בליגת האלופות של פיב”א לאחר הפסד ללה מאן, כשהסגולים אף הודיעו על שחרורו של אקסבייר מנפורד, שביקש לעזוב את הקבוצה עקב המצב הביטחוני. על זאת ועוד, עלה לדבר יו”ר המועדון, איתן לנציאנו בתוכנית “שיחת היום” בערוץ ONE.

יש לכם ישיבת מנהלת היום כדי להחליט על הבועה, כרגע אין אישור תקציבי לבועה. מיקי זוהר אישר לי את זה. השאלה מה דעתך בכלל בנושא, אתה בעד או נגד?
”אני אומר מה שאני אומר כל הזמן, זו לא סיטואציה רגילה. צריך לסיים את הליגה. איך? שאלה טובה. אם היה אפשר לעשות בועה, היה צריך לעשות”.

הולך להיות סוף שבוע דרמטי. למה אתם לא מחכים עם הישיבה ליום ראשון?
”אני לא קובע את התאריכים של הישיבה. אם אין תקציב, קבוצות לא מסוגלות לשלם את זה, צריך לחכות, אין מה לעשות, זה לא תלוי בנו. כולם רוצים לסיים ולשחק אבל אני לא רואה זרים שמגיעים לארץ, אם עשרה יגיעו מתוך 100 יהיה טוב”.

איתן לנציאנו (שחר גרוס)

מה אפשר לעשות עם האמריקאים שיש להם אזהרת מסע?
”אני לא רואה מישהו נורמלי שיגיע”.

לא הודיעו לכם במנהלת שאין תקציב?
”לא הודיעו עדיין, אולי מגבשים דעה. אני סומך אבל על מה שאתה אומר שאין תקציב. אנחנו מחכים עוד לכספים של לפני שלוש שנים ששיחקנו בחו”ל. אם הוצאת מיליון וקיבלת 100 אלף אתה צריך להגיד תודה. המסע הזה הגיע לכמעט 260 אלף שקל בשבוע, מה שהיה עכשיו. לפעמים יש דברים יותר גדולים מהספורט”.

אתה רואה תרחיש שהכדורסל לא מסיים את העונה?
”אם המלחמה תמשך בקצב הזה אני לא רואה את העונה מסתיימת, בטח עם מה שהיה היום בבוקר”.

אקסבייר מנפורד (רועי כפיר)

כמה זה קשה שכל פעם יש משהו אחר פה?
”מאוד קשה לנהל קבוצה ככה, אנשים אפילו לא מבינים כמה. היינו צריכים לנסוע לחו”ל עוד, עברנו סיוט, עזוב את הלהגיע לשם, אבל אנחנו מאוד מאושרים שכן הגענו”.

אתה בקשר עם הזרים?
”כן, הצוות בקשר איתם. מי שלא עזב מחכה להוראות מה לעשות. זה ברור שבמלחמה כזאת הם לא יחזרו”.

