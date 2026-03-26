"על ההתפתחות וההזדמנות להתקדם לא אוותר"

בעוד לא ברור מתי העונה תחזור אלינו, הרי שגיל חדד, בן ה-26, ב-18 משחקיו בליגה א' דרום ובמסגרת הגביע, התכבד ב-10 שערי ליגה וסיפק צמד שערים מול הפועל ירכא, בשלבים המוקדמים של גביע המדינה. נחשב לאחד החלוצים המובחרים והיצירתיים בליגות הנמוכות בשנים האחרונות. אבל בעבורו זו רק תחנת מעבר לעתיד.

גיל חדד סיים את שנותיו בגיל נוער במכבי חיפה ומשם עבר בארבע קבוצת מהליגה הלאומית, כשהפועל עכו הייתה היחידה שהאמינה בו, למרות שלא סיפק תפוקה של שערים. במרבית השנים שיחק בליגה א' צפון ודרום, כשבשנים האחרונות היה לברומטר במ.ס דימונה שניסתה כמה וכמה פעמים לעלות ליגה. בעונה החולפת עלה ליגה עם קריית ים והעונה מכוון לעשות זאת בקריית גת.

אתה מתגורר בנשר אבל יש לך חיבה לדרום. שיחקת בדימונה והעונה אתה מככב בקריית גת. קלישאתי ככל שיישמע, אבל זה לא רק הכסף.

"אני במקור מיקנעם עילית, עברנו לגור אני וארוסתי בנשר. ממש לא עניין של כסף, בשני המקרים רצו אותי מאוד, ואני כמובן גם. ורציתי להוביל ולהיות בפקטור בקבוצה שמכוונת לעלייה ללאומית.

"התחלתי במ.ס קריית ים, מקום שיש לה פינה חמה אצלי. לא היה מקרה ספציפי שהוביל לפרידה בנינו. סה”כ מאוד נהניתי בזמן שהייתי שם. בתחילת הדרך בלאומית, התגייסתי לצה”ל, מה שקצת עיכב אותי בהתקדמות בליגה הלאומית".

גיל חדד (יונתן גינזבורג)

“המספרים מדברים בעד עצמם”

עברת בארבע קבוצות בלאומית בשנים האחרונות. בכל פעם יצא שאתה מוצא עצמך בליגה א', שהפכה בעבורך לבית.

"הייתי ילד צעיר שבאמת חיכה להזדמנות שלו. היו תקופות בהן באמת הגיעה לי ההזדמנות ולא קיבלתי. אבל הכל מכוון מלמעלה ומסתדר לטובה. תשמע לא יודע אם להגיד שליגה א’ היא הבית שלי, כי אני על ההתפתחות שלי וההזדמנות להתקדם לא אוותר. בקבוצות ששיחקתי בליגה א’, נתנו לי את המושכות ואת ההובלה, והמספרים מדברים בעד עצמם".

אין כדורגל בתקופה האחרונה. איך התחושה?

"אמנם אנחנו מתאמנים כל השבוע, אבל מה זה אימונים בלי משחק? נכון, תקופה לא שגרתית, אבל מדובר במשהו שהיה צריך לקרות והכל קורה לטובה. אני מאמין שבקרוב מאוד נחזור, כי אנחנו רוצים לחגוג אליפות על הדשא עם האוהדים היקרים שלנו".

בתוך כך, אפשר להגיד "מזל טוב, בשעה טובה".

"אני ושילת לחיאני, בת הזוג שלי מזה כחצי שנה, גרים יחד בנשר, כשאני מגיע מיקנעם עילית. עלינו יחד לירושלים, לכותל המערבי, שם שלפתי מהכיס את טבעת הנישואין. שילת, שהתרגשה עד מאוד, ענדה את הטבעת ואמרה לי בבירור כן. האמת, שרציתי משהו צנוע ומיוחד. אנחנו מאוד מקורבים לדת וזה מקום מיוחד עבור שנינו. לא היה לי ספק שההצעה תתרחש שם. שילת לחיאני, בקרוב חדד".