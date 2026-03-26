יום חמישי, 26.03.2026 שעה 13:34
כדורגל ישראלי  >> ליגה א'
ליגה א' 25-26
 ליגה א צפון 
4817-4421מכבי אחי נצרת1
4223-4222מ.ס. טירה2
3620-3222מכבי אתא ביאליק3
3629-3422מכבי נווה שאנן4
3323-3022הפועל כרמיאל5
3325-2722הפועל בית שאן6
3328-2821בני מוסמוס7
3123-2922הפועל מגדל-העמק8
3130-3322הפועל ב.א.גרבייה9
2937-2822עירוני נשר10
2730-2422צעירי אום אל פאחם11
2139-3022הפועל עראבה12
2146-2822צעירי טמרה13
1736-1621מכבי נוג'ידאת14
1635-2121הפועל טירת הכרמל15
936-2722הפועל א.א. פאחם16
 ליגה א דרום 
5518-5321מכבי קרית גת1
3729-4522מ.כ. ירושלים2
3730-2822מ.ס. דימונה3
3628-4222מכבי יבנה4
3622-3621מ.כ. צעירי טירה5
3527-2722מכבי קרית מלאכי6
3028-2822שמשון תל אביב7
3034-2722בית"ר יבנה8
2931-2822מ.כ. כפ"ס9
2835-3721מכבי עירוני אשדוד10
2433-3222מ.כ. חולון ירמיהו 11
2434-2022הפועל מרמורק12
2320-1721הפועל אזור13
2236-2222הפועל הרצליה14
1945-2422הפועל ניר רמה"ש15
1540-2822בית"ר נורדיה ירושלים16

"על ההתפתחות וההזדמנות להתקדם לא אוותר"

בשנים האחרונות הפכה ליגה א' לבית בעבור החלוץ גיל חדד, שלא מסתפק בליגה השלישית בטיבה בכדורגל הישראלי. בשיחה עם ONE מתייחס למה שעיכב אותו בדרך

החלוץ גיל חדד (יונתן גינזבורג)
בעוד לא ברור מתי העונה תחזור אלינו, הרי שגיל חדד, בן ה-26, ב-18 משחקיו בליגה א' דרום ובמסגרת הגביע, התכבד ב-10 שערי ליגה וסיפק צמד שערים מול הפועל ירכא, בשלבים המוקדמים של גביע המדינה. נחשב לאחד החלוצים המובחרים והיצירתיים בליגות הנמוכות בשנים האחרונות. אבל בעבורו זו רק תחנת מעבר לעתיד.

גיל חדד סיים את שנותיו בגיל נוער במכבי חיפה ומשם עבר בארבע קבוצת מהליגה הלאומית, כשהפועל עכו הייתה היחידה שהאמינה בו, למרות שלא סיפק תפוקה של שערים. במרבית השנים שיחק בליגה א' צפון ודרום, כשבשנים האחרונות היה לברומטר במ.ס דימונה שניסתה כמה וכמה פעמים לעלות ליגה. בעונה החולפת עלה ליגה עם קריית ים והעונה מכוון לעשות זאת בקריית גת.

אתה מתגורר בנשר אבל יש לך חיבה לדרום. שיחקת בדימונה והעונה אתה מככב בקריית גת. קלישאתי ככל שיישמע, אבל זה לא רק הכסף.
"אני במקור מיקנעם עילית, עברנו לגור אני וארוסתי בנשר. ממש לא עניין של כסף, בשני המקרים רצו אותי מאוד, ואני כמובן גם. ורציתי להוביל ולהיות בפקטור בקבוצה שמכוונת לעלייה ללאומית.

"התחלתי במ.ס קריית ים, מקום שיש לה פינה חמה אצלי. לא היה מקרה ספציפי שהוביל לפרידה בנינו. סה”כ מאוד נהניתי בזמן שהייתי שם. בתחילת הדרך בלאומית, התגייסתי לצה”ל, מה שקצת עיכב אותי בהתקדמות בליגה הלאומית".

“המספרים מדברים בעד עצמם”

עברת בארבע קבוצות בלאומית בשנים האחרונות. בכל פעם יצא שאתה מוצא עצמך בליגה א', שהפכה בעבורך לבית.
"הייתי ילד צעיר שבאמת חיכה להזדמנות שלו. היו תקופות בהן באמת הגיעה לי ההזדמנות ולא קיבלתי. אבל הכל מכוון מלמעלה ומסתדר לטובה. תשמע לא יודע אם להגיד שליגה א’ היא הבית שלי, כי אני על ההתפתחות שלי וההזדמנות להתקדם לא אוותר. בקבוצות ששיחקתי בליגה א’, נתנו לי את המושכות ואת ההובלה, והמספרים מדברים בעד עצמם".

אין כדורגל בתקופה האחרונה. איך התחושה?
"אמנם אנחנו מתאמנים כל השבוע, אבל מה זה אימונים בלי משחק? נכון, תקופה לא שגרתית, אבל מדובר במשהו שהיה צריך לקרות והכל קורה לטובה. אני מאמין שבקרוב מאוד נחזור, כי אנחנו רוצים לחגוג אליפות על הדשא עם האוהדים היקרים שלנו".

בתוך כך, אפשר להגיד "מזל טוב, בשעה טובה".
"אני ושילת לחיאני, בת הזוג שלי מזה כחצי שנה, גרים יחד בנשר, כשאני מגיע מיקנעם עילית. עלינו יחד לירושלים, לכותל המערבי, שם שלפתי מהכיס את טבעת הנישואין. שילת, שהתרגשה עד מאוד, ענדה את הטבעת ואמרה לי בבירור כן. האמת, שרציתי משהו צנוע ומיוחד. אנחנו מאוד מקורבים לדת וזה מקום מיוחד עבור שנינו. לא היה לי ספק שההצעה תתרחש שם. שילת לחיאני, בקרוב חדד".

