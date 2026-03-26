דאגה בבית"ר: ירין לוי נבדק בבי"ח בגיאורגיה

דאגה בבית"ר ירושלים בעקבות פציעתו של ירין לוי במהלך אימון נבחרת ישראל. הקשר הרגיש “דקירה” באזור המפשעה, וההחלטה שהתקבלה הבוקר בנבחרת הייתה לשלוח אותו לבדיקת MRI בבית חולים בגיאורגיה. כבר בשעות הבוקר היום (חמישי) הגיע השחקן לבית החולים, הוא עבר בדיקה והיא תכריע לגבי חומרת הפציעה והמשך הטיפול.

ממתינים לתוצאות הבדיקה

על פי הערכות ראשוניות ובהתאם לתיאור הכאבים של לוי, עדיין קשה לקבוע האם מדובר בפציעה שתצריך תקופת היעדרות ממושכת. במועדון מדגישים כי הכול תלוי בתוצאות ה-MRI. את פענוח הבדיקה צפוי לבצע הצוות הרפואי של בית"ר ירושלים לאחר שהחומר יועבר לישראל.

בבית"ר שומרים על קשר רציף עם השחקן בניסיון להבין את מצבו. לאחר פציעתו של עדי יונה, בקבוצה מקווים שלא מדובר בפציעה נוספת שתגרום להיעדרות ממושכת עבור המאמן ברק יצחקי.

ירין לוי (עמרי שטיין)

משחק אימון מול ר"ג, ללא קהל

בנושא אחר, מחר תקיים בית"ר משחק אימון מול הפועל רמת גן, כאשר במועדון הבהירו כי אין להגיע למגרש. המסר הועבר דרך ראשי האוהדים ובקבוצות וואטסאפ, במטרה למנוע הגעה של קהל שעלולה להביא לביטול המשחק.

מהסגל של יצחקי ייעדרו שחקני הנבחרת ירין לוי, ירדן שועה וירדן כהן, לצד עדי יונה הפצוע ולוקה גדראני שנמצא עם נבחרת גיאורגיה.