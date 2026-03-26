"ניימאר הוא אחד הגדולים, הוא יהיה במונדיאל"

אחד ממשחקי הנבחרות המעניינים ביותר יתרחשו היום (חמישי, 22:00) כשברזיל תפגוש את צרפת בבוסטון למשחק ידידות. זה לא סוד שהיחסים בין קיליאן אמבפה לניימאר מתוחים עוד מהתקופה שלהם יחד בפאריס סן ז’רמן, עם זאת, קפטן הטריקולור לא חסך במחמאות כלפיו.

כשנשאל על ידי התקשורת הברזילאית לאחר מסיבת העיתונאים שלו לקראת משחק ההכנה בין הנבחרות, החלוץ בן ה-27 התבקש לקבוע מי מבין ניימאר או ויניסיוס, חברו לריאל מדריד, מייצג יותר את ברזיל. “אני חושב שזה יכול להיות שניהם”, השיב בחיוך.

“האמת היא שוויני צריך לעשות קפיצת מדרגה עם הנבחרת, אבל ניימאר הוא ניימאר”, הזכיר אמבפה. “הוא שחקן גדול מאוד. המונדיאל הוא תחרות של כוכבים, כולם נמצאים שם. ובספר שלי, ניימאר הוא אחד הכוכבים הגדולים ביותר. אני לא רואה מונדיאל בלעדיו”, הצהיר לגבי החלוץ הברזילאי, שרואה במונדיאל 2026 את האתגר הגדול האחרון בקריירה שלו.

ניימאר ו-ויניסיוס ג'וניור (רדאד ג'בארה)

“למדתי ממנו הרבה”

“בסופו של דבר, אני לא יכול ללכת נגד המאמן לשעבר שלי, קרלו אנצ’לוטי, צריך לכבד את ההחלטה שלו”, סייג החלוץ הצרפתי. “ניימאר הוא, מבחינתי, שחקן שעושה הרבה הבדל. שיחקתי איתו, למדתי ממנו הרבה. נצטרך לראות באיזה מצב הוא יהיה, אבל אני מכיר אותו, הוא יתכונן למונדיאל והוא יהיה שם”.