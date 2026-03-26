אחרי חודש: יובאנוביץ' יחזור לאימוני מכבי חיפה

מכבי חיפה תזכה בסוף השבוע למנוחה וביום ראשון תחדש את אימוניה עם סגל כמעט מלא לקראת חידוש משחקי הליגה בסוף השבוע הבא. הבשורה הטובה, מעבר לחזרתם לאימונים מלאים של נבות רטנר וסילבה קאני שמתאוששים מפציעות, היא חזרתו של הבלם אלעד אמיר לאימוני הקבוצה.

כזכור, אמיר נפצע במחצית הראשונה בניצחון 1:4 על מכבי תל אביב ב-18 בינואר, ולאחר בדיקת MRI שעבר אובחן עם קרע חלקי ברצועה הצולבת האחורית בברך, ובנוסף עם שבר דחיסה. הבלם לא היה זקוק להתערבות כירורגית, עבר שיקום וכאמור חזר עכשיו לעניינים.

משחק הליגה של מכבי חיפה נקבע רק ל-6.6 מול הפועל ת"א בבלומפילד, מה שיאפשר לברק בכר עוד מספר אימונים עם מרבית הסגל. אחד השחקנים שלא נמצא כבר חודש ימים בארץ ויצא לבקשתו לסרביה לטובת שהייה עם משפחתו הוא החלוץ ג'ורג'יה יובאנוביץ', שאמור לחזור אף הוא להתאמן.

אלעד אמיר יוצא בדמעות לאחר הפציעה (רדאד ג'בארה)

במועדון מודעים לצורך לצרף חלוץ זר

ההבדל היחידי בין יובאנוביץ' לשאר השחקנים של הקבוצה הוא שהם התאמנו במהלך החודש האחרון בצורה מסודרת, מה שאומר שלא ברור באיזה כושר יחזור החלוץ הסרבי, שבכל מקרה לא נמצא בתוכניות לעונה הבאה ולא ימשיך.

במועדון מודעים לצורך הגדול בצירוף חלוץ מטרה זר איכותי ביותר לעונה הבאה, שמן הסתם אמור יהיה לבוא על חשבונו של טריבנטה סטיוארט, שפתח את העונה בצורה טובה מאוד עד שהורחק מול הפועל פ"ת ומשם חלה נסיגה גדולה מאד ביכולתו. כל זאת נתן לגיא מלמד את האפשרות להפוך שוב לחלוץ המוביל של הירוקים, וזאת אחרי שלא נספר ע"י המאמן הארגנטינאי דייגו פלורס.