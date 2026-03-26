יום חמישי, 26.03.2026 שעה 11:30
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אחרי חודש: יובאנוביץ' יחזור לאימוני מכבי חיפה

הסרבי צפוי לשוב לארץ לאחר ששהה במולדתו עם משפחתו, כשגם נבות רטנר, סילבה קאני ואלעד אמיר יחזרו להתאמן. במועדון מודעים לצורך לצרף חלוץ מטרה זר

|
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)
ג'ורג'ה יובאנוביץ' (עמרי שטיין)

מכבי חיפה תזכה בסוף השבוע למנוחה וביום ראשון תחדש את אימוניה עם סגל כמעט מלא לקראת חידוש משחקי הליגה בסוף השבוע הבא. הבשורה הטובה, מעבר לחזרתם לאימונים מלאים של נבות רטנר וסילבה קאני שמתאוששים מפציעות, היא חזרתו של הבלם אלעד אמיר לאימוני הקבוצה.

כזכור, אמיר נפצע במחצית הראשונה בניצחון 1:4 על מכבי תל אביב ב-18 בינואר, ולאחר בדיקת MRI שעבר אובחן עם קרע חלקי ברצועה הצולבת האחורית בברך, ובנוסף עם שבר דחיסה. הבלם לא היה זקוק להתערבות כירורגית, עבר שיקום וכאמור חזר עכשיו לעניינים.

משחק הליגה של מכבי חיפה נקבע רק ל-6.6 מול הפועל ת"א בבלומפילד, מה שיאפשר לברק בכר עוד מספר אימונים עם מרבית הסגל. אחד השחקנים שלא נמצא כבר חודש ימים בארץ ויצא לבקשתו לסרביה לטובת שהייה עם משפחתו הוא החלוץ ג'ורג'יה יובאנוביץ', שאמור לחזור אף הוא להתאמן.

אלעד אמיר יוצא בדמעות לאחר הפציעה (רדאד גאלעד אמיר יוצא בדמעות לאחר הפציעה (רדאד ג'בארה)

במועדון מודעים לצורך לצרף חלוץ זר

ההבדל היחידי בין יובאנוביץ' לשאר השחקנים של הקבוצה הוא שהם התאמנו במהלך החודש האחרון בצורה מסודרת, מה שאומר שלא ברור באיזה כושר יחזור החלוץ הסרבי, שבכל מקרה לא נמצא בתוכניות לעונה הבאה ולא ימשיך. 

במועדון מודעים לצורך הגדול בצירוף חלוץ מטרה זר איכותי ביותר לעונה הבאה, שמן הסתם אמור יהיה לבוא על חשבונו של טריבנטה סטיוארט, שפתח את העונה בצורה טובה מאוד עד שהורחק מול הפועל פ"ת ומשם חלה נסיגה גדולה מאד ביכולתו. כל זאת נתן לגיא מלמד את האפשרות להפוך שוב לחלוץ המוביל של הירוקים, וזאת אחרי שלא נספר ע"י המאמן הארגנטינאי דייגו פלורס.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */