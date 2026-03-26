עמית ארצי ימונה למנהל המקצועי בהפועל כפ"ס

לקראת מינוי מנהל מקצועי חדש במחלקת הנוער של הפועל כפר סבא. בפגישה בה נכחו עידן שום ועמית ארצי, מאמן קבוצת נערים א' כיום, סוכם כי האחרון יחליף את יריב דמתי בעמדת מפתח והחל מחודש יוני יהפוך הוא למנהל מקצועי במחלקת הנוער לקראת עונת 2026/27 הבאה.

באוגוסט 2024 הגיע עמית ארצי להפועל כפר סבא לאחר שנים ארוכות בהפועל ניר רמת השרון. בעונתו הראשונה על הקווים עם קבוצת נערים א', הוביל הקבוצה למקום השישי בליגת נערים א' – על הבכירה. מעבר לכך, לא מעט שחקנים, באותה תקופה, זכו לשדרוג לנוער במועדון.

העונה, ידע ארצי כי מצפה לו אתגר לא פשוט. בעונה החולפת קבוצת נערים ב' של המועדון ירדה לליגה הארצית, מה שהעמיד את ארצי עם שחקנים שחלקם ירדו ליגה, לצד שחקנים נוספים שהגיעו מקצוות הארץ, בכדי להשלים סגל ראוי עד כמה שאפשר.

מה היה העונה?

לאחר סבב אחד בליגת נערים א' – על העונה, הצליח ארצי, יחד עם שחקניו, באמונה ובמקצועיות יתרה, להיכנס אל הפלייאוף העליון ולהיות חלק משמונה קבוצות בכירות לעונה. נכון לכרגע, עם היציאה לפגרה הכפויה, הפועל כפר סבא במקום השביעי, מעל הפועל ירושלים.

עמית ארצי החל לאמן באוגוסט 2007 בטרום ילדים ב' של הפועל ניר רמת השרון. מאז, צמח ורשם 16 עונות (לא רצופות) במחלקת הנוער של המועדון. בעונות 2022/23 ו-2023/24 אימן את הנוער במועדון. בעונת 2020/21 אימן גם במחלקת הנוער של מכבי צורן.

ארצי יהיה מחליפו של יריב דמתי בתפקיד המנהל המקצועי במחלקת הנוער, הנמצא במועדון הירוק מהשרון מאז עונת המשחקים 2016/17. שימש בלא מעט תפקידים, כולל אימון הבוגרות והילדים הצעירים עד נערים ב'.