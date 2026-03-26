רבע 4, 01:14: מכבי ת"א - דובאי 88:85

משחק על עונה שלמה, אין דרך אחרת להציג את זה. מכבי ת”א פוגשת בשעה זו את דובאי באולם הפיוניר בבלגרד, במסגרת המחזור ה-23 של היורוליג, כשהיא יודעת שמדובר בהתמודדות שאין ממנה דרך חזרה. שתי הקבוצות נאבקות על כרטיס לפליי אין בסיום העונה הסדירה, ושתיהן יודעות שהפסד כאן יעשה להם את החיים מאוד קשים וישים אותם בפוזיציה לא טובה לסיים ב-10 הראשונות.

הצהובים מגיעים להתמודדות לאחר הניצחון הגדול על המוליכה פנרבחצ’ה, וכשהם סופרים שישה ניצחונות ב-7 משחקיהם האחרונים. ניצחון מול דובאי יעלה את החבורה של עודד קטש על חשבונה למקום ה-11, כשהם במרחק שלושה ניצחונות מהמקום ה-10 המוביל לפליי אין, אך עם משחק חסר שיוכל להוריד את הפער אפילו עוד יותר, כששום דבר עוד לא סגור.

מנגד, דובאי רושמת עונת בכורה מכובדת ביורוליג, כשהיא נמצאת בתקופה לא רעה עם מאזן 2:4 ב-6 משחקיה האחרונים, אך הם מגיעים לאחר הפסד דרמטי לפנאתינייקוס. לאמירתים מגוון רחב של שמות שיכולים לסכן את מכבי, כמו פיליפ פטרושב ודוויין בייקון המנוסים, כמו גם מקינלי רייט ומפיונדו קאבנגאלה שרושמים עונת רוקי נהדרת במפעל.

דובאי היא כידוע קבוצה חדשה שנוסדה רק ב-2023, ועל כן בין שתי הקבוצות נערך משחק אחד בלבד בהיסטוריה, כשבסיבוב הקודם מכבי ת”א יצאה מהאמירויות עם ניצחון 95:97 דרמטי. את החבורה בצהוב הובילו ג’יילן הורד עם 21 נקודות ורומן סורקין עם 17, כשמנגד משחק שיא של 26 נקודות של מקינלי רייט לא עזר למקומיים.

רבע ראשון: 17:18 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית דובאי: מקינלי רייט, דוויין בייקון, ג’סטין אנדרסון, מפיונדו קאבנגאלה ופיליפ פטרושב.

תחילת המשחק לא הייתה טובה מצד הצהובים, שלא הצליחו לקלוע במשך שתי דקות וחצי. בנוסף לכך, רומן סורקין ספג שתי עבירות מוקדם מאוד במשחק, וירד מהר מהפרקט. דובאי הראתה עליונות בתוך הצבע ועלתה ל-3:10. מכבי הצליחה לצמק את התוצאה לאחר החילופים של עודד קטש, אך המשחק נותר תקוע ועייף מצד שתי הקבוצות, והרבע הראשון נגמר ב-17:18 לזכות מכבי תל אביב.

ג'יילן הורד (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

לוני ווקר (ג'ורג'ה קוסטיץ’)

רבע שני: 41:45 לדובאי

הרבע השני נפתח עם 0:5 צהוב שהגדיל את ההפרש ל-6 נקודות, הכי גדול עד כה עבור מכבי. המשחק החל לתפוס קצב ולאחר חילופי סלים היתרון חזר לדובאי, שהצליחה לעלות חזרה יתרון נוח. מחצית ראשונה רעה של הצהובים נגמרה ב-41:45 לאורחת.

ג'ימי קלארק (ג'ורג'ה קוסטיץ’)

וויל ריימן (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

רבע שלישי: 63:70 לדובאי

המחצית השנייה נפתחה כמו שהסתיימה הראשונה. הצהובים אמנם החלו עם סלים יפים של הורד וסורקין, אך לאחר מכן האמירתים השתלטו על המשחק והצליחו לעלות ליתרון דו ספרתי שלוש דקות לסיום הרבע. למזלו של עודד קטש, ג’ימי קלארק התעורר לקראת סיום הרבע ועזר לצהובים להוריד את ההפרש לשבע נקודות בלבד. 63:70 לאמירתים לקראת הרבע האחרון.