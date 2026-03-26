הכי דרמטי שיש: מכבי תל אביב ניצחה את דובאי

בזמן שמתקיימים דיונים על חזרת הכדורסל בארץ לפעילות, היורוליג ממשיך בכל הכוח. השבוע הכפול של הקבוצות במפעל הפגיש הערב (חמישי) בבלגרד את מכבי תל אביב ודובאי במסגרת המחזור ה-34 בתחרות, ואיזו דרמה גדולה קיבלנו.

המחצית הראשונה הייתה חלשה מאוד מצד הצהובים. רומן סורקין ספג עבירה שנייה כבר בדקות הראשונות וירק מוקדם מהפרקט. חניכיו של עודד קטש לא הצליחו להתעלות ונראו עייפים מאוד בחצי שנגמר ב-41:45 לזכות דובאי.

החצי השני החל רע מאוד עבור הצהובים, שנקלעו כבר לפיגור דו ספרתי לקראת סוף הרבע השלישי. ברבע האחרון הצהובים הראו אופי והצליחו לחזור למשחק, סל ענק של בריסט 0.9 שניות לסיום קבע הארכה לאחר שוויון 88.

ג'יילן הורד (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

בהארכה הצהובים היו גדולים על האורחת והצליחו לשרוד את המותחן בזכות אופי וריבאונדים חשובים. המשחק נגמר בתוצאה 100:104 לזכות הצהובים, שנמצאים חזק במאבק על הפליי-אין

הצהובים יפגשו במחזור הבא את אנדולו אפס מתחתית הליגה באותו אולם ריק על מנת לנסות להמשיך לחלום על הפליי-אין. מנגד, האמירתים יתמודדו מול מונאקו בעוד משחק ישיר על העשירייה הראשונה בידיעה שהפסד עלול לסיים את דרכם.

קלעו למכבי תל אביב: ג’ימי קלארק (23 נקודות ו-10 אסיסטים), אושיי בריסט (19 ו-9 ריבאונדים), ג’יילן הורד (15 ו-8 ריבאונדים), רומן סורקין (14), זאק הנקינס (10), ג’ון דיברתולומיאו, וויל ריימן ומרסיו סנטוס (6), תמיר בלאט (4) ולוני ווקר (1).

רבע ראשון: 17:18 למכבי תל אביב

חמישיית מכבי תל אביב: ג’ימי קלארק, לוני ווקר, ג’יילן הורד, וויל ריימן ורומן סורקין.

חמישיית דובאי: מקינלי רייט, דוויין בייקון, ג’סטין אנדרסון, מפיונדו קאבנגאלה ופיליפ פטרושב.

תחילת המשחק לא הייתה טובה מצד הצהובים, שלא הצליחו לקלוע במשך שתי דקות וחצי. בנוסף לכך, רומן סורקין ספג שתי עבירות מוקדם מאוד במשחק, וירד מהר מהפרקט. דובאי הראתה עליונות בתוך הצבע ועלתה ל-3:10. מכבי הצליחה לצמק את התוצאה לאחר החילופים של עודד קטש, אך המשחק נותר תקוע ועייף מצד שתי הקבוצות, והרבע הראשון נגמר ב-17:18 לזכות מכבי תל אביב.

לוני ווקר (ג'ורג'ה קוסטיץ’)

רבע שני: 41:45 לדובאי

הרבע השני נפתח עם 0:5 צהוב שהגדיל את ההפרש ל-6 נקודות, הכי גדול עד כה עבור מכבי. המשחק החל לתפוס קצב ולאחר חילופי סלים היתרון חזר לדובאי, שהצליחה לעלות חזרה יתרון נוח. מחצית ראשונה רעה של הצהובים נגמרה ב-41:45 לאורחת.

ג'ימי קלארק (ג'ורג'ה קוסטיץ’)

רבע שלישי: 63:70 לדובאי

המחצית השנייה נפתחה כמו שהסתיימה הראשונה. הצהובים אמנם החלו עם סלים יפים של הורד וסורקין, אך לאחר מכן האמירתים השתלטו על המשחק והצליחו לעלות ליתרון דו ספרתי שלוש דקות לסיום הרבע. למזלו של עודד קטש, ג’ימי קלארק התעורר לקראת סיום הרבע ועזר לצהובים להוריד את ההפרש לשבע נקודות בלבד. 63:70 לאמירתים לקראת הרבע האחרון.

לוני ווקר (ג'ורג'ה קוסטיץ’)

רבע רביעי: שוויון 88:88

הרבע הרביעי החל עם צליפות נהדרות של אושיי בריסט וג’ון דיברתולומיאו מהשלוש. הצהובים הראו נחישות וחוזק ברבע האחרון שהתבטא בקטיפת הרבה ריבאונדים חשובים שהביאו אותם לשוויון מול האורחת. המשחק המשיך להיות צמוד, אנדרסון קלע שלשה חשובה אך קיבל טכנית על פלופ, לאחר מכן דיברתולומיאו החטיא לראשונה עונשין ופספס הזדמנות להשוות. האמירתים הובילו בשתי נקודות בפוזשן האחרון, אך בריסט קלע 0.9 שניות לסיום וקבע הארכה לאחר שוויון 88.

וויל ריימן (האתר הרשמי של מכבי ת"א)

הארכה: 100:104 למכבי תל אביב

דובאי פתחה נהדר את ההארכה ועלתה ליתרון חמש, בריסט המשיך להיות עם קרח בוורידים וצלף עוד שלשה גדולה. הצהובים המשיכו לשלוט בריבאונד והראו אופי וחוזקות. סלים קריטיים של רומן סורקים ועונשין של ג’יילן הורד נתנו ניצחון חשוב ודרמטי לעודד קטש. 100:104 בסיום.