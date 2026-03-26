"בועה" בהונגריה או ליגה כאן? הדירקטוריון יכריע

דירקטוריון מנהלת הליגה בכדורסל יתכנס הערב (חמישי) לישיבה גורלית שבה יוכרע עתיד העונה הקרובה. על הפרק עומדת השאלה המרכזית שתפלג את הקבוצות: האם לחדש את משחקי הליגה במתכונת של "בועה" בחו"ל, או להמשיך את הפעילות בישראל תחת מגבלות פיקוד העורף ועם סגלי זרים חסרים.

היעד המסתמן לאירוח הבועה הוא העיר דרבצן שבהונגריה, כאשר השאיפה של המנהלת היא לחדש את המשחקים ב-18 באפריל. העלות המוערכת של המהלך עומדת על כ-13 מיליון שקלים. במקרה שההצעה תתקבל, הקבוצות צפויות לצאת להונגריה כבר ב-8 או ב-9 באפריל, כאשר העונה הסדירה תינעל ב-19 במאי.

לו"ז “הבועה” המסתמן

על פי התוכנית שהתגבשה, שלב הפליי אין יבוטל לחלוטין כדי לעמוד בלוחות הזמנים. משחקי הבית התחתון יצומצמו לסיבוב אחד בלבד וייערכו בין 21 ל-26 במאי. סדרות רבע הגמר וחצי הגמר יקוצרו למתכונת של הטוב משלושה משחקים וייערכו בין 23 במאי ל-7 ביוני. סדרת הגמר, שתשוחק בשיטת הטוב מחמישה, צפויה להתקיים בין 9 ל-18 ביוני.

ארי שטינברג ודייויד בסן (ראובן שוורץ)

כלל המשחקים בדרבצן מתוכננים להיערך באולם בודד, אחד אחרי השני משעות הצהריים. המנהלת צפויה לממן לכל קבוצה משלחת של 22 איש, שתכלול שמונה חדרים זוגיים ושישה חדרים ליחיד.

ביקורת וחילוקי דעות

לקראת הישיבה נראה כי הדעות בין הקבוצות חלוקות, וחלקן אינן מתלהבות מהרעיון להעתיק את הפעילות לחו"ל. גורמים בענף מזכירים כי בעונה שעברה הסתיימה הליגה ללא הכרזה על אלופה, והמנהלת לא פעלה אז כדי להעביר את משחקי ההכרעה למדינה זרה.

בנוסף, עולה תמיהה מדוע במנהלת לא ממתינים לתחילת השבוע הבא כדי לקבל החלטה מושכלת יותר, במיוחד לאור ההתפתחויות הביטחוניות וסוף השבוע הדרמטי שעומד בפתח. מנגד, גורמים בסביבת המנהלת טוענים כי לא ניתן להמתין עוד, שכן הגורמים הלוגיסטיים בחו"ל דורשים תשובות סופיות עד מחר כדי לעמוד בהתחייבויות.