הרכבים וציונים



קיליאן אמבפה וקאסמירו (רויטרס) קיליאן אמבפה וקאסמירו (רויטרס)

כדורגל הקבוצות לקח הפסקה אחרונה לעונה, אך בשעה זו אנחנו מקבלים בנבחרות התמודדות, שמעניינת רבים יותר מכמעט כל משחק אחר בעולם. ברזיל פוגשת את צרפת למשחק ידידות עטור כוכבים על אדמת ארצות הברית, כחימום אחרון לפני גביע העולם.

בסלסאו יש הרבה עניין, בעיקר סביב אי זימונו של ניימאר, שנראה שהולך ומתרחק מהזדמנות אחרונה להניף את גביע העולם עם ברזיל. על אף זאת, אין לצהובים בעיות בהתקפה, אותה חולקים בין היתר בכוכבים הגדולים של ברצלונה וריאל מדריד – ראפיניה ו-ויניסיוס ג’וניור.

בצד השני של המתרס, הטריקולור היא אולי הנבחרת הכי מפחידה בעולם, עם כוכבים מכאן ועד הודעה חדשה בכל עמדה במגרש, לה יש גם רשימת המתנה ארוכה. קיליאן אמבפה, ואוסמן דמבלה ועוד רבים טובים ואחרים רוצים להוכיח שהמונדיאל הזה הוא שוב שלהם, אחרי הזכייה ב-2018.