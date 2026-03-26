יום חמישי, 26.03.2026 שעה 23:25
יום חמישי, 26/03/2026, 22:00אצטדיון ג'ילטידידות - נבחרות
צרפת
דקה 57
0 1
שופט: גווידו גונזאלס
ברזיל
הרכבים וציונים
 
 
קיליאן אמבפה וקאסמירו (רויטרס)
כדורגל הקבוצות לקח הפסקה אחרונה לעונה, אך בשעה זו אנחנו מקבלים בנבחרות התמודדות, שמעניינת רבים יותר מכמעט כל משחק אחר בעולם. ברזיל פוגשת את צרפת למשחק ידידות עטור כוכבים על אדמת ארצות הברית, כחימום אחרון לפני גביע העולם.

בסלסאו יש הרבה עניין, בעיקר סביב אי זימונו של ניימאר, שנראה שהולך ומתרחק מהזדמנות אחרונה להניף את גביע העולם עם ברזיל. על אף זאת, אין לצהובים בעיות בהתקפה, אותה חולקים בין היתר בכוכבים הגדולים של ברצלונה וריאל מדריד – ראפיניה ו-ויניסיוס ג’וניור. 

בצד השני של המתרס, הטריקולור היא אולי הנבחרת הכי מפחידה בעולם, עם כוכבים מכאן ועד הודעה חדשה בכל עמדה במגרש, לה יש גם רשימת המתנה ארוכה. קיליאן אמבפה, ואוסמן דמבלה ועוד רבים טובים ואחרים רוצים להוכיח שהמונדיאל הזה הוא שוב שלהם, אחרי הזכייה ב-2018. 

מחצית ראשונה
  • '41
  • החמצה
  • קוניה הגביה קרן לרחבה, קאסמירו הגיע ראשון ונגח מעל המשקוף
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • קאסמירו ספג כרטיס צהוב
  • '35
  • החמצה
  • קונייה ניסה את מזלו עם בעיטה טובה מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו פספס את המסגרת
  • '32
  • שער
  • שער! צרפת עלתה ל-0:1: דמבלה חילץ כדור במרכז המגרש ושלח עומק נפלא לאמבפה, שנותר לבד מול אדרסון והקפיץ באמנות לרשת
קיליאן אמבפה מקפיץ מעל אדרסון (רויטרס)
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • ליאו פריירה ספג כרטיס צהוב
  • '27
  • החמצה
  • מרטינלי קיבל כדור, חתך נהדר למרכז ומסף הרחבה שלח בעיטה חדה שחלפה ממש ליד הקורה
  • '20
  • אחר
  • הנבחרות ירדו להפסקת שתייה. לאחר 20 דקות מהפתיחה, הצרפתים שולטים יותר בכדור, אך מתקשים לייצר מצבים
  • '9
  • החמצה
  • אוליסה הגביה לרחבה, אקיטיקה הגיע ראשון עם הראש ונגח מחוץ למסגרת
  • '5
  • החמצה
  • ראפיניה קיבל כדור במרכז הרחבה, אך בעט בנגיעה מחוץ למסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גווידו גונזאלס הוציא את המשחק לדרך!
