שחקני צרפת מאושרים (רויטרס)

בעשרה שחקנים: צרפת גברה 1:2 על ברזיל

במשחק ידידות, הטריקולור הצליחו לנצח על אף חיסרון מספרי מהדקה ה-55 לאחר הרחקה של אופמקאנו. אמבפה כבש ראשון, אקיטיקה הכפיל. ברמר רק צימק מנגד

מערכת ONE | 26/03/2026 22:00
יום חמישי, 26/03/2026, 22:00אצטדיון ג'ילטידידות - נבחרות
צרפת
הסתיים
1 2
שופט: גווידו גונזאלס
ברזיל
הרכבים וציונים
 
 

כדורגל הקבוצות לקח הפסקה אחרונה לעונה, אך הערב (חמישי) קיבלנו בנבחרות התמודדות, שמעניינת רבים יותר מכמעט כל משחק אחר בעולם. ברזיל פגשה את צרפת למשחק ידידות עטור כוכבים על אדמת ארצות הברית, כחימום אחרון לפני גביע העולם. המשחק ענה על הציפיות הגבוהות והסתיים ב-1:2 קצבי לצרפתים.

אחרי 32 דקות ללא יותר מדי מצבים, הסכר נפרץ. קיליאן אמבפה כבש שער נהדר אחרי בישול של דמבלה והעלה את הצרפתים ליתרון, שקבע גם את תוצאת המחצית הראשונה. בחצי השני המשחק התעלה לקצב הרבה יותר גבוה, כשעשר דקות לאחר פתיחתו דאיוט אופמקאנו הורחק באדום ישיר והשאיר את צרפת בעשרה שחקנים.

על אף החיסרון המספרי, הצרפתים לא הרגישו נחותים והצליחו להכפיל את היתרון כשהוגו אקיטיקה כבש מקרוב את השני. הסלסאו לא ויתרו ובדקה ה-78 ברמר צימק והחזיר אותם למשחק. בדקות הסיום ברזיל לחצה וניסתה למצוא את השוויון, אך ללא הצלחה.

בסיום, צרפת כאמור ניצחה 1:2 על אף החיסרון המספרי מהדקה ה-55 והצליחה להראות ניצוצות מהסגל עטור הכוכבים שלה, שמגיע עם המון ציפיות למונדיאל הקרוב. מנגד, למרות ההפסד, קרלו אנצ׳לוטי יכול לקחת דברים חיוביים מהמשחק, ולהכין את נבחרתו לקראת גביע העולם.

מחצית שניה
  • '90+8
  • כרטיס צהוב
  • מייק מניאן ספג כרטיס צהוב
  • '90+5
  • כרטיס צהוב
  • אקליאוצ׳ה ספג כרטיס צהוב
  • '90+5
  • כרטיס צהוב
  • פייר קאלולו ספג כרטיס צהוב
  • '90+1
  • חילוף
  • אקליאוצ׳ה נכנס על חשבון אוליסה
  • '90+1
  • חילוף
  • פייר קאלולו נכנס במקום מאלו גוסטו
  • '81
  • כרטיס צהוב
  • איביינס ספג כרטיס צהוב
  • '78
  • שער
  • שער! ברזיל צימקה ל-2:1: הגבהה ממצב נייח יצרה ערבובייה ברחבה, בסיומה הנריקה הוציא רוחב חזק וברמר בעט לרשת
  • '76
  • כרטיס צהוב
  • ברמר ספג כרטיס צהוב
  • '72
  • כרטיס צהוב
  • איברהימה קונאטה ספג כרטיס צהוב
ויניסיוס בפעולה (רויטרס)
  • '71
  • חילוף
  • אנדריי סנטוס יצא, דנילו נכנס במקומו
  • '71
  • חילוף
  • רוג׳ר איביינס נכנס במקום ווסלי
  • '71
  • חילוף
  • חילוף משולש של אנצ׳לוטי. איגור תיאגו נכנס במקום קונייה
קאסמירו בפעולה (רויטרס)
  • '66
  • חילוף
  • השער היה המהלך האחרון של אקיטיקה, דזירה דואה נכנס במקומו
  • '66
  • חילוף
  • חילוף כפול נוסף בצרפת. מרקוס תוראם נכנס במקום אמבפה
שחקני צרפת חוגגים (רויטרס)
  • '65
  • שער
  • שער! צרפת עלתה ל-0:2: התקפה נהדרת של הצרפתים הסתיימה בכדור עומק אדיר של אוליסה לאקיטיקה שבנגיעה הקפיץ לרשת, הצרפתים הכפילו את היתרון על אף החיסרון המספרי
  • '62
  • חילוף
  • ז׳ואאו פדרו נכנס על חשבון מרטינלי
קיליאן אמבפה וקאסמירו (רויטרס)
  • '59
  • חילוף
  • מקסן לקרואה נכנס במקום דמבלה
  • '59
  • חילוף
  • חילוף כפול בצרפת. קאנטה הוותיק נכנס במקום צ׳ואמני
  • '57
  • החמצה
  • פריירה בעט את הכדור הנייח למסגרת, מאניאן לא התקשה וקלט
דאיוט אופמקאנו מאוכזב (רויטרס)
  • '55
  • כרטיס אדום
  • ווסלי נשלח נהדר והגיע למצב ודאי לכיבוש, אופמקאנו הכשיל אותו ואחרי בדיקת וואר הורחק באדום ישיר
  • '47
  • חילוף
  • חילוף בברזיל. ליאו פריירה יצא, לואיז הנריקה נכנס במקומו
מחצית ראשונה
קיליאן אמבפה בועט (רויטרס)
  • '41
  • החמצה
  • קוניה הגביה קרן לרחבה, קאסמירו הגיע ראשון ונגח מעל המשקוף
  • '38
  • כרטיס צהוב
  • קאסמירו ספג כרטיס צהוב
  • '35
  • החמצה
  • קונייה ניסה את מזלו עם בעיטה טובה מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו פספס את המסגרת
שחקני צרפת מאושרים (רויטרס)
קיליאן אמבפה חוגג בתנועת צ׳יפ (רויטרס)
  • '32
  • שער
  • שער! צרפת עלתה ל-0:1: דמבלה חילץ כדור במרכז המגרש ושלח עומק נפלא לאמבפה, שנותר לבד מול אדרסון והקפיץ באמנות לרשת
קיליאן אמבפה מקפיץ מעל אדרסון (רויטרס)
  • '29
  • כרטיס צהוב
  • ליאו פריירה ספג כרטיס צהוב
  • '27
  • החמצה
  • מרטינלי קיבל כדור, חתך נהדר למרכז ומסף הרחבה שלח בעיטה חדה שחלפה ממש ליד הקורה
  • '20
  • אחר
  • הנבחרות ירדו להפסקת שתייה. לאחר 20 דקות מהפתיחה, הצרפתים שולטים יותר בכדור, אך מתקשים לייצר מצבים
קיליאן אמבפה בפעולה (רויטרס)
  • '9
  • החמצה
  • אוליסה הגביה לרחבה, אקיטיקה הגיע ראשון עם הראש ונגח מחוץ למסגרת
  • '5
  • החמצה
  • ראפיניה קיבל כדור במרכז הרחבה, אך בעט בנגיעה מחוץ למסגרת
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט גווידו גונזאלס הוציא את המשחק לדרך!
