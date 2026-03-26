בעשרה שחקנים: צרפת גברה 1:2 על ברזיל

כדורגל הקבוצות לקח הפסקה אחרונה לעונה, אך הערב (חמישי) קיבלנו בנבחרות התמודדות, שמעניינת רבים יותר מכמעט כל משחק אחר בעולם. ברזיל פגשה את צרפת למשחק ידידות עטור כוכבים על אדמת ארצות הברית, כחימום אחרון לפני גביע העולם. המשחק ענה על הציפיות הגבוהות והסתיים ב-1:2 קצבי לצרפתים.
אחרי 32 דקות ללא יותר מדי מצבים, הסכר נפרץ. קיליאן אמבפה כבש שער נהדר אחרי בישול של דמבלה והעלה את הצרפתים ליתרון, שקבע גם את תוצאת המחצית הראשונה. בחצי השני המשחק התעלה לקצב הרבה יותר גבוה, כשעשר דקות לאחר פתיחתו דאיוט אופמקאנו הורחק באדום ישיר והשאיר את צרפת בעשרה שחקנים.
על אף החיסרון המספרי, הצרפתים לא הרגישו נחותים והצליחו להכפיל את היתרון כשהוגו אקיטיקה כבש מקרוב את השני. הסלסאו לא ויתרו ובדקה ה-78 ברמר צימק והחזיר אותם למשחק. בדקות הסיום ברזיל לחצה וניסתה למצוא את השוויון, אך ללא הצלחה.
בסיום, צרפת כאמור ניצחה 1:2 על אף החיסרון המספרי מהדקה ה-55 והצליחה להראות ניצוצות מהסגל עטור הכוכבים שלה, שמגיע עם המון ציפיות למונדיאל הקרוב. מנגד, למרות ההפסד, קרלו אנצ׳לוטי יכול לקחת דברים חיוביים מהמשחק, ולהכין את נבחרתו לקראת גביע העולם.
מחצית שניה
-
'90+8
- מייק מניאן ספג כרטיס צהוב
-
'90+5
- אקליאוצ׳ה ספג כרטיס צהוב
-
'90+5
- פייר קאלולו ספג כרטיס צהוב
-
'90+1
- אקליאוצ׳ה נכנס על חשבון אוליסה
-
'90+1
- פייר קאלולו נכנס במקום מאלו גוסטו
-
'81
- איביינס ספג כרטיס צהוב
-
'78
- שער! ברזיל צימקה ל-2:1: הגבהה ממצב נייח יצרה ערבובייה ברחבה, בסיומה הנריקה הוציא רוחב חזק וברמר בעט לרשת
-
'76
- ברמר ספג כרטיס צהוב
-
'72
- איברהימה קונאטה ספג כרטיס צהוב
-
'71
- אנדריי סנטוס יצא, דנילו נכנס במקומו
-
'71
- רוג׳ר איביינס נכנס במקום ווסלי
-
'71
- חילוף משולש של אנצ׳לוטי. איגור תיאגו נכנס במקום קונייה
-
'66
- השער היה המהלך האחרון של אקיטיקה, דזירה דואה נכנס במקומו
-
'66
- חילוף כפול נוסף בצרפת. מרקוס תוראם נכנס במקום אמבפה
-
'65
- שער! צרפת עלתה ל-0:2: התקפה נהדרת של הצרפתים הסתיימה בכדור עומק אדיר של אוליסה לאקיטיקה שבנגיעה הקפיץ לרשת, הצרפתים הכפילו את היתרון על אף החיסרון המספרי
-
'62
- ז׳ואאו פדרו נכנס על חשבון מרטינלי
-
'59
- מקסן לקרואה נכנס במקום דמבלה
-
'59
- חילוף כפול בצרפת. קאנטה הוותיק נכנס במקום צ׳ואמני
-
'57
- פריירה בעט את הכדור הנייח למסגרת, מאניאן לא התקשה וקלט
-
'55
- ווסלי נשלח נהדר והגיע למצב ודאי לכיבוש, אופמקאנו הכשיל אותו ואחרי בדיקת וואר הורחק באדום ישיר
-
'47
- חילוף בברזיל. ליאו פריירה יצא, לואיז הנריקה נכנס במקומו
מחצית ראשונה
-
'41
- קוניה הגביה קרן לרחבה, קאסמירו הגיע ראשון ונגח מעל המשקוף
-
'38
- קאסמירו ספג כרטיס צהוב
-
'35
- קונייה ניסה את מזלו עם בעיטה טובה מחוץ לרחבה, אך הכדור שלו פספס את המסגרת
-
'32
- שער! צרפת עלתה ל-0:1: דמבלה חילץ כדור במרכז המגרש ושלח עומק נפלא לאמבפה, שנותר לבד מול אדרסון והקפיץ באמנות לרשת
-
'29
- ליאו פריירה ספג כרטיס צהוב
-
'27
- מרטינלי קיבל כדור, חתך נהדר למרכז ומסף הרחבה שלח בעיטה חדה שחלפה ממש ליד הקורה
-
'20
- הנבחרות ירדו להפסקת שתייה. לאחר 20 דקות מהפתיחה, הצרפתים שולטים יותר בכדור, אך מתקשים לייצר מצבים
-
'9
- אוליסה הגביה לרחבה, אקיטיקה הגיע ראשון עם הראש ונגח מחוץ למסגרת
-
'5
- ראפיניה קיבל כדור במרכז הרחבה, אך בעט בנגיעה מחוץ למסגרת
-
'1
- השופט גווידו גונזאלס הוציא את המשחק לדרך!