בעשרה שחקנים: צרפת גברה 1:2 על ברזיל

כדורגל הקבוצות לקח הפסקה אחרונה לעונה, אך הערב (חמישי) קיבלנו בנבחרות התמודדות, שמעניינת רבים יותר מכמעט כל משחק אחר בעולם. ברזיל פגשה את צרפת למשחק ידידות עטור כוכבים על אדמת ארצות הברית, כחימום אחרון לפני גביע העולם. המשחק ענה על הציפיות הגבוהות והסתיים ב-1:2 קצבי לצרפתים.

אחרי 32 דקות ללא יותר מדי מצבים, הסכר נפרץ. קיליאן אמבפה כבש שער נהדר אחרי בישול של דמבלה והעלה את הצרפתים ליתרון, שקבע גם את תוצאת המחצית הראשונה. בחצי השני המשחק התעלה לקצב הרבה יותר גבוה, כשעשר דקות לאחר פתיחתו דאיוט אופמקאנו הורחק באדום ישיר והשאיר את צרפת בעשרה שחקנים.

על אף החיסרון המספרי, הצרפתים לא הרגישו נחותים והצליחו להכפיל את היתרון כשהוגו אקיטיקה כבש מקרוב את השני. הסלסאו לא ויתרו ובדקה ה-78 ברמר צימק והחזיר אותם למשחק. בדקות הסיום ברזיל לחצה וניסתה למצוא את השוויון, אך ללא הצלחה.

בסיום, צרפת כאמור ניצחה 1:2 על אף החיסרון המספרי מהדקה ה-55 והצליחה להראות ניצוצות מהסגל עטור הכוכבים שלה, שמגיע עם המון ציפיות למונדיאל הקרוב. מנגד, למרות ההפסד, קרלו אנצ׳לוטי יכול לקחת דברים חיוביים מהמשחק, ולהכין את נבחרתו לקראת גביע העולם.