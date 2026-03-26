יום חמישי, 26.03.2026 שעה 11:31
ספורט אחר  >> שחייה

שיאים אישיים לרומנו ולקריצ'בסקי בשליחים

הישראלים הרשימו בפתיחת אליפות המכללות: רומנו קבע זמן של 1:31.22 ב-4X200 עם מכללת וויסכונסין, 1:31.64 לקריצ'בסקי עם אובורן. וגם: בן שטרית

יואב רומנו (צילום: גלעד קוולרצ'יק, איגוד השחייה)
אליפות המכללות בשחייה בארצות הברית יצאה לדרך הלילה (בין רביעי לחמישי), עם נוכחות מרשימה של שישה שחיינים ישראלים במדי האוניברסיטאות השונות, וכבר ביום הראשון נרשמו תוצאות בולטות במיוחד.

יואב רומנו (וויסקונסין) פתח מצוין כאשר שחה במשחה השליחים ל-200X4 יארד חופשי וקבע זמן נהדר של 1:31.22. מדובר בשיפור משמעותי לשיאו האישי ובתוצאה השנייה בטיבה אי פעם לישראלי במשחה זה. רומנו אף היה המהיר ביותר ברביעייה של וויסקונסין, שסיימה במקום התשיעי עם שיא אוניברסיטה חדש של 6:08.72.

דניאל קריצ'בסקי מאובורן קבע גם הוא שיא אישי בשליחים כשזינק שני, וקבע זמן של 1:31.64 ב-4X200 חופשי, כאשר היה השחיין המהיר ביותר בשליחים של אובורן, שגם היא קבעה שיא אוניברסיטה חדש. איתן בן שטרית ממישיגן שחה באותו המשחה עם זמן של 1:32.60.

מה מצפה בהמשך?

התחרות תימשך היום עם מגוון משחים אישיים של הישראלים: דניאל קריצ'בסקי יתחרה ב-100 יארד פרפר וב-200 יארד חופשי, בעוד איתן בן שטרית, יואב רומנו ואלכסיי גליבנסקי יתחרו ב-200 יארד חופשי. בנוסף, מרטין קרטבי ישתתף במשחה השליחים 4X100 יארד חופשי.

