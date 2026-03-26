יום ראשון, 29.03.2026 שעה 00:28
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל, אירופה
מוקדמות מונדיאל, אירופה 25-26
 בית 1 
153-166גרמניה1
128-66סלובקיה2
96-76צפון אירלנד3
013-16לוקסמבורג4
 בית 2 
142-146שווייץ1
115-66קוסובו2
48-36סלובניה3
212-46שבדיה4
 בית 3 
137-136סקוטלנד1
117-166דנמרק2
712-106יוון3
217-46בלארוס4
 בית 4 
164-166צרפת1
1011-106אוקראינה2
711-136איסלנד3
116-36אזרבייג'ן4
 בית 5 
162-216ספרד1
1312-176טורקיה2
315-76גיאורגיה3
319-36בולגריה4
 בית 6 
137-206פורטוגל1
107-96אירלנד2
810-116הונגריה3
319-36ארמניה4
 בית 7 
204-278הולנד1
177-148פולין2
1014-88פינלנד3
519-48מלטה4
315-68ליטא5
 בית 8 
194-228אוסטריה1
177-178בוסניה2
1310-198רומניה3
811-118קפריסין4
039-28סן מרינו5
 ??? 9 
245-378נורבגיה1
1812-218איטליה2
1220-198ישראל3
421-88אסטוניה4
132-58מולדובה5
 בית 10 
187-298בלגיה1
1611-218ווילס2
1310-138צפון מקדוניה3
813-98קזחסטן4
031-08ליכטנשטיין5
 בית 11 
240-228אנגליה1
145-78אלבניה2
1310-98סרביה3
515-58לטביה4
116-38אנדורה5
 בית 12 
224-268קרואטיה1
168-188צ'כיה2
129-118איי פארו3
917-88מונטנגרו4
028-38גיברלטר5

0:2 לאיטליה, שהעפילה לגמר פלייאוף המוקדמות

אנחת רווחה: האזורי צלחו את צפון אירלנד בזכות שער של טונאלי שגם בישל לקין בדרך למרחק ניצחון ממונדיאל ראשון אחרי 12 שנים. דנמרק ושבדיה חגגו

סנדרו טונאלי רץ לחגוג (רויטרס)
סנדרו טונאלי רץ לחגוג (רויטרס)

פגרת הנבחרות כבר כאן, ובזמן שהרוב משחקות משחקי ידידות, בשעה זו יש את אלה שנלחמות על החיים שלהם בחצי גמר פלייאוף מוקדמות המונדיאל באירופה. במוקד, איטליה נשמה לרווחה כשצלחה משחק לא פשוט עבורה עם 0:2 על צפון אירלנד. במקביל, דנמרק חגגה עם 0:4 על צפון מקדוניה ושבדיה ניצחה 1:3 את אוקראינה.

איטליה – צפון אירלנד 0:2

אחרי מחצית בה האזורי שיחקו עם רגליים כבדות, סנדרו טונאלי לקח את המושכות וסחב את הנבחרת עם שער גדול בדקה ה-56 שהוציא אנחת רווחה מהשחקנים ושאגה גדולה ביציעים. בדקה ה-80 הקשר בישל במסירה יפהפייה למויסה קין, שכבש בעצמו גול יפה ושלח את הנבחרת למאבק מול בוסניה על הכרטיס לגביע העולם.

דקה 56, שער! איטליה עלתה ליתרון: אנחת רווחה לצד שאגות אדירות נשמעו ביציעים בברגמו, כשסנדרו טונאלי חילץ כדור במרכז המגרש והוביל את ההתקפה של האזורי ואחרי הגבהה של מתיאו פוליטאנו שהורחקה, קשר ניוקאסל שיגר פצצה מהאוויר לרשת ולהעלות את הנבחרת שלו ל-0:1.

סנדרו טונאלי בועט לרשת (IMAGO)סנדרו טונאלי בועט לרשת (IMAGO)
סנדרו טונאלי מטריף את הקהל (IMAGO)סנדרו טונאלי מטריף את הקהל (IMAGO)
שחקני איטליה חוגגים עם סנדרו טונאלי (IMAGO)שחקני איטליה חוגגים עם סנדרו טונאלי (IMAGO)

דקה 80, שער! איטליה הכפילה את היתרון ועלתה ל-0:2: טונאלי התעורר והכניס את כל האזורי לקצב. אחרי השער היפה שלו הגיע בישול יפה לא פחות ואולי אף יותר כשהקשר שלח כדור עומק יפהפה למויסה קין, האחרון היתל בשני שומרים ושלח בעיטה חדה לפינה הרחוקה כדי לקרב את הנבחרת האיטלקית צעד נוסף לגמר.

מויסה קין בועט לרשת (IMAGO)מויסה קין בועט לרשת (IMAGO)
פרנצפרנצ'סקו פיו אספוסיטו ומויסה קין מרוצים (IMAGO)
מויסה קין עם חגיגה חדשה (IMAGO)מויסה קין עם חגיגה חדשה (IMAGO)

אוקראינה – שבדיה 3:1

אחרי קמפיין מוקדמות מזעזע, הסקנדינבים התעשתו דווקא מול האוקראינים שרשמו שלב מוקדמות לא רע עבורם, כשחלוצה של ארסנל, ויקטור גיוקרש, לקח את הנבחרת על כתפיו עם שלושער אדיר. כבר בפתיחה החלוץ התכבד בשער (6’) לפני שהוסיף שניים נוספים (51’ ו-72’). מאטביי פונומארנקו רק צימק בסיום (90’). האורחת בגמר הפלייאוף מול פולין.

דקה 6, שער! שבדיה עלתה ל-0:1: פתיחה מסחררת לאורחת השבדית, כשאנתוני אלנגה מסר לבנג’מין ניגרן. האחרון הוציא רוחב בין השוער לקו ההגנה שהגיע עד לוויקטור גיוקרש, שמול שער חשוף נעץ את הראשון ברשת.

ויקטור גיוקרש כובש מול שער ריק (IMAGO)ויקטור גיוקרש כובש מול שער ריק (IMAGO)
ויקטור גיוקרש עם החגיגה המוכרת (IMAGO)ויקטור גיוקרש עם החגיגה המוכרת (IMAGO)
שחקני שבדיה בטירוף (IMAGO)שחקני שבדיה בטירוף (IMAGO)

דקה 51, שער! שבדיה התקרבה צעד נוסף לגמר הפלייאוף ועלתה ל-0:2: מסירה מושלמת של השוער השבדי כריסטופר נורדפלט הוותיק הגיעה עד לוויקטור גיוקרש, שניצל טעות מצד איליה זבארני, עמד בקצהו השמאלי של הרחבה ושחרר בעיטה מסובבת שטוחה לרשת.

ויקטור גיוקרש משחרר שאגה, שחקני שבדיה חוגגים איתו (IMAGO)ויקטור גיוקרש משחרר שאגה, שחקני שבדיה חוגגים איתו (IMAGO)
ויקטור גיוקרש חוגג צמד (IMAGO)ויקטור גיוקרש חוגג צמד (IMAGO)
ויקטור גיוקרש, בנגויקטור גיוקרש, בנג'מין ניגרן ואנתוני אלנגה מרוצים (IMAGO)

דקה 72, שער! שבדיה כבר עם השלישי שלה: גיוקרש ועוד 10! החלוץ של ארסנל דהר לעבר הרחבה ונותר באחד על אחד מול אנטולי טרובין. השוער האוקראיני הכשיל אותו ברחבה והשבדי ניגש לנקודה הלבנה כדי להשלים שלושער.

ויקטור גיוקרש מוכשל על ידי אנטולי טרובין (IMAGO)ויקטור גיוקרש מוכשל על ידי אנטולי טרובין (IMAGO)
ויקטור גיוקרש כובש את הפנדל (רויטרס)ויקטור גיוקרש כובש את הפנדל (רויטרס)
יאסין איירי קופץ על ויקטור גיוקרש. סוחב את הנבחרת ועכשיו גם את חברו (IMAGO)יאסין איירי קופץ על ויקטור גיוקרש. סוחב את הנבחרת ועכשיו גם את חברו (IMAGO)

דקה 90, שער! אוקראינה צימקה ל-3:1: מעט מדי ומאוחר מדי עבור הנבחרת האוקראינית, שניצלה טעות בהגנה השבדית בזכות המחליף מאטביי פונומרנקו שכבש מקרוב, אבל זה לא יספיק לו ולחבריו.

דנמרק – צפון מקדוניה 0:4

אחרי מפח הנפש העצום בשלב המוקדמות, הדנים הפעם לא הותירו מקום אפילו קטן לספק עם רביעייה מהדהדת לצפון מקדוניה חסרת האונים, בזכות צמד שחקני הכנף שלה: גוסטאב איסקסן ומיקל דאמסגור, כשהראשון השלים צמד והשני כבש אחד ובישל. אל החגיגה הצטרף גם כריסטיאן נורגורד כשהמארחת תמתין לצ’כיה במאבק על הכרטיס.

דקה 49, שער! דנמרק עלתה ל-0:1: כדור עומק אדיר הגיע אל גוסטאב איסקסן. ברגע האחרון גלש לעברו סבסטיאן הררה, שניסה לסייע אבל במקום יצר ערבובייה ברחבה כשהכדור התגלגל עד למיקל דאמסגור, שמקרוב לא התבלבל וכבש את הראשון במשחק.

מיקל דאמסגור כובש (IMAGO)מיקל דאמסגור כובש (IMAGO)
מיקל דאמסגור חוגג (IMAGO)מיקל דאמסגור חוגג (IMAGO)
שחקני דנמרק חוגגים עם מיקל דאמסגור (IMAGO)שחקני דנמרק חוגגים עם מיקל דאמסגור (IMAGO)

דקה 58, שער! דנמרק הכפילה את היתרון שלה: הפעם דאמסגור על תקן המבשל למי שיצר לו בערך את השער שכבש, גוסטאב איסקסן. הקיצוני של ברנטפורד שלח כדור רוחב יפהפה לצד השני, שם המתין שחקן הכנף של לאציו שברח לשומר שלו ובנגיעה רכה האחרון שלח את הכדור לפינה הרחוקה ולרשת.

גוסטאב איסקסן. רק רשת (IMAGO)גוסטאב איסקסן. רק רשת (IMAGO)

דקה 59, שער! חגיגה של דנמרק שעלתה ל-0:3: המופע של איסקסן! שחקן הכנף של לאציו התכבד בשער נוסף, כששוב הצליח להקדים את השומר שלו אחרי שבעיטה של ויקטור פרוהולט נהדפה על ידי סטולה דימירייבסקי, אבל איסקסן היה הראשון להגיב כדי להבטיח כמעט בוודאות את המקום של נבחרתו בגמר.

גוסטב איסקסן משלים צמד גדול (IMAGO)גוסטב איסקסן משלים צמד גדול (IMAGO)
שחקני דנמרק חוגגים (IMAGO)שחקני דנמרק חוגגים (IMAGO)

דקה 75, שער! דנמרק כבר עם הרביעי שלה: כריסטיאן אריקסן עלה מהספסל שתי דקות קודם לכן וכבר ניגש להגביה קרן. הניסיון שלו עבר את כולם ונראה היה בדרך לרשת, אבל כריסטיאן אחר, נורגורד, שמקרוב נגח לרשת כדי לוודא שהשער ייחשב.

כריסטיאן אריקסן מגביה את הקרן (IMAGO)כריסטיאן אריקסן מגביה את הקרן (IMAGO)
כריסטיאן אריקסן. לקחו לו גול אולימפי, אבל לא את השמחה (IMAGO)כריסטיאן אריקסן. לקחו לו גול אולימפי, אבל לא את השמחה (IMAGO)

תוצאות נוספות

(19:00) טורקיה – רומניה 0:1

ווילס – בוסניה 1:1

פולין – אלבניה 1:2

סלובקיה – קוסובו 4:3

צ’כיה – אירלנד 2:2

