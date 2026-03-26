0:2 לאיטליה, שהעפילה לגמר פלייאוף המוקדמות

פגרת הנבחרות כבר כאן, ובזמן שהרוב משחקות משחקי ידידות, בשעה זו יש את אלה שנלחמות על החיים שלהם בחצי גמר פלייאוף מוקדמות המונדיאל באירופה. במוקד, איטליה נשמה לרווחה כשצלחה משחק לא פשוט עבורה עם 0:2 על צפון אירלנד. במקביל, דנמרק חגגה עם 0:4 על צפון מקדוניה ושבדיה ניצחה 1:3 את אוקראינה.

איטליה – צפון אירלנד 0:2

אחרי מחצית בה האזורי שיחקו עם רגליים כבדות, סנדרו טונאלי לקח את המושכות וסחב את הנבחרת עם שער גדול בדקה ה-56 שהוציא אנחת רווחה מהשחקנים ושאגה גדולה ביציעים. בדקה ה-80 הקשר בישל במסירה יפהפייה למויסה קין, שכבש בעצמו גול יפה ושלח את הנבחרת למאבק מול בוסניה על הכרטיס לגביע העולם.

דקה 56, שער! איטליה עלתה ליתרון: אנחת רווחה לצד שאגות אדירות נשמעו ביציעים בברגמו, כשסנדרו טונאלי חילץ כדור במרכז המגרש והוביל את ההתקפה של האזורי ואחרי הגבהה של מתיאו פוליטאנו שהורחקה, קשר ניוקאסל שיגר פצצה מהאוויר לרשת ולהעלות את הנבחרת שלו ל-0:1.

סנדרו טונאלי בועט לרשת (IMAGO)

סנדרו טונאלי מטריף את הקהל (IMAGO)

שחקני איטליה חוגגים עם סנדרו טונאלי (IMAGO)

דקה 80, שער! איטליה הכפילה את היתרון ועלתה ל-0:2: טונאלי התעורר והכניס את כל האזורי לקצב. אחרי השער היפה שלו הגיע בישול יפה לא פחות ואולי אף יותר כשהקשר שלח כדור עומק יפהפה למויסה קין, האחרון היתל בשני שומרים ושלח בעיטה חדה לפינה הרחוקה כדי לקרב את הנבחרת האיטלקית צעד נוסף לגמר.

מויסה קין בועט לרשת (IMAGO)

פרנצ'סקו פיו אספוסיטו ומויסה קין מרוצים (IMAGO)

מויסה קין עם חגיגה חדשה (IMAGO)

אוקראינה – שבדיה 3:1

אחרי קמפיין מוקדמות מזעזע, הסקנדינבים התעשתו דווקא מול האוקראינים שרשמו שלב מוקדמות לא רע עבורם, כשחלוצה של ארסנל, ויקטור גיוקרש, לקח את הנבחרת על כתפיו עם שלושער אדיר. כבר בפתיחה החלוץ התכבד בשער (6’) לפני שהוסיף שניים נוספים (51’ ו-72’). מאטביי פונומארנקו רק צימק בסיום (90’). האורחת בגמר הפלייאוף מול פולין.

דקה 6, שער! שבדיה עלתה ל-0:1: פתיחה מסחררת לאורחת השבדית, כשאנתוני אלנגה מסר לבנג’מין ניגרן. האחרון הוציא רוחב בין השוער לקו ההגנה שהגיע עד לוויקטור גיוקרש, שמול שער חשוף נעץ את הראשון ברשת.

ויקטור גיוקרש כובש מול שער ריק (IMAGO)

ויקטור גיוקרש עם החגיגה המוכרת (IMAGO)

שחקני שבדיה בטירוף (IMAGO)

דקה 51, שער! שבדיה התקרבה צעד נוסף לגמר הפלייאוף ועלתה ל-0:2: מסירה מושלמת של השוער השבדי כריסטופר נורדפלט הוותיק הגיעה עד לוויקטור גיוקרש, שניצל טעות מצד איליה זבארני, עמד בקצהו השמאלי של הרחבה ושחרר בעיטה מסובבת שטוחה לרשת.

ויקטור גיוקרש משחרר שאגה, שחקני שבדיה חוגגים איתו (IMAGO)

ויקטור גיוקרש חוגג צמד (IMAGO)

ויקטור גיוקרש, בנג'מין ניגרן ואנתוני אלנגה מרוצים (IMAGO)

דקה 72, שער! שבדיה כבר עם השלישי שלה: גיוקרש ועוד 10! החלוץ של ארסנל דהר לעבר הרחבה ונותר באחד על אחד מול אנטולי טרובין. השוער האוקראיני הכשיל אותו ברחבה והשבדי ניגש לנקודה הלבנה כדי להשלים שלושער.

ויקטור גיוקרש מוכשל על ידי אנטולי טרובין (IMAGO)

ויקטור גיוקרש כובש את הפנדל (רויטרס)

יאסין איירי קופץ על ויקטור גיוקרש. סוחב את הנבחרת ועכשיו גם את חברו (IMAGO)

דקה 90, שער! אוקראינה צימקה ל-3:1: מעט מדי ומאוחר מדי עבור הנבחרת האוקראינית, שניצלה טעות בהגנה השבדית בזכות המחליף מאטביי פונומרנקו שכבש מקרוב, אבל זה לא יספיק לו ולחבריו.

דנמרק – צפון מקדוניה 0:4

אחרי מפח הנפש העצום בשלב המוקדמות, הדנים הפעם לא הותירו מקום אפילו קטן לספק עם רביעייה מהדהדת לצפון מקדוניה חסרת האונים, בזכות צמד שחקני הכנף שלה: גוסטאב איסקסן ומיקל דאמסגור, כשהראשון השלים צמד והשני כבש אחד ובישל. אל החגיגה הצטרף גם כריסטיאן נורגורד כשהמארחת תמתין לצ’כיה במאבק על הכרטיס.

דקה 49, שער! דנמרק עלתה ל-0:1: כדור עומק אדיר הגיע אל גוסטאב איסקסן. ברגע האחרון גלש לעברו סבסטיאן הררה, שניסה לסייע אבל במקום יצר ערבובייה ברחבה כשהכדור התגלגל עד למיקל דאמסגור, שמקרוב לא התבלבל וכבש את הראשון במשחק.

מיקל דאמסגור כובש (IMAGO)

מיקל דאמסגור חוגג (IMAGO)

שחקני דנמרק חוגגים עם מיקל דאמסגור (IMAGO)

דקה 58, שער! דנמרק הכפילה את היתרון שלה: הפעם דאמסגור על תקן המבשל למי שיצר לו בערך את השער שכבש, גוסטאב איסקסן. הקיצוני של ברנטפורד שלח כדור רוחב יפהפה לצד השני, שם המתין שחקן הכנף של לאציו שברח לשומר שלו ובנגיעה רכה האחרון שלח את הכדור לפינה הרחוקה ולרשת.

גוסטאב איסקסן. רק רשת (IMAGO)

דקה 59, שער! חגיגה של דנמרק שעלתה ל-0:3: המופע של איסקסן! שחקן הכנף של לאציו התכבד בשער נוסף, כששוב הצליח להקדים את השומר שלו אחרי שבעיטה של ויקטור פרוהולט נהדפה על ידי סטולה דימירייבסקי, אבל איסקסן היה הראשון להגיב כדי להבטיח כמעט בוודאות את המקום של נבחרתו בגמר.

גוסטב איסקסן משלים צמד גדול (IMAGO)

שחקני דנמרק חוגגים (IMAGO)

דקה 75, שער! דנמרק כבר עם הרביעי שלה: כריסטיאן אריקסן עלה מהספסל שתי דקות קודם לכן וכבר ניגש להגביה קרן. הניסיון שלו עבר את כולם ונראה היה בדרך לרשת, אבל כריסטיאן אחר, נורגורד, שמקרוב נגח לרשת כדי לוודא שהשער ייחשב.

כריסטיאן אריקסן מגביה את הקרן (IMAGO)

כריסטיאן אריקסן. לקחו לו גול אולימפי, אבל לא את השמחה (IMAGO)

תוצאות נוספות

(19:00) טורקיה – רומניה 0:1

ווילס – בוסניה 1:1

פולין – אלבניה 1:2

סלובקיה – קוסובו 4:3

צ’כיה – אירלנד 2:2