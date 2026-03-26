יום חמישי, 26.03.2026 שעה 10:32
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

פליק עשוי להאריך את חוזהו בברצלונה עד 2028

דיווח: עדיין יש פערים בין המועדון למאמן באשר לאורך החוזה. פיני זהבי ייפגש עם לאפורטה אחרי המשחק מול אתלטיקו באלופות וייתכן שהחוזה יוארך בשנה

|
ז'ואן לאפורטה והאנזי פליק (רויטרס)

עתידו של האנזי פליק בברצלונה ממשיך לעמוד במוקד, כאשר בשבועות הקרובים צפויה פגישה מכרעת שעשויה לקבוע את המשך דרכו של המאמן הגרמני במועדון. סוכנו, פיני זהבי, מתכנן להגיע לעיר כדי לפתוח בשיחות רשמיות על הארכת חוזהו, למרות שבמועדון כבר משדרים ביטחון בהישארותו.

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, כבר הצהיר לאחרונה כי פליק צפוי להמשיך מעבר לחוזהו הנוכחי שמסתיים ביוני 2027, אך בסביבת המאמן מעדיפים לנקוט בגישה זהירה יותר. פליק עצמו הבהיר כי הוא מרוצה מאוד במועדון, אך הדגיש כי זה לא הזמן לעסוק בכך: “יש לנו משחק חשוב מאוד. כולם יודעים שאני שמח כאן, אבל אני צריך לדבר עם המשפחה שלי. יהיה זמן לזה, זה לא הרגע”.

המאמן שמרוכז כעת במאבקי האליפות והצ’מפיונס, השאיר את נושא עתידו בידי סוכנו, אך הבהיר כי ברצלונה תהיה התחנה האחרונה בקריירה שלו כשאמר: “זה יהיה המועדון האחרון שלי”. הגישה הזו מחזקת את ההערכה כי שני הצדדים מעוניינים בהמשך הדרך המשותפת.

קלאסיקו מטורף! 2:6 לבארסה על הבלאנקוס

מה אורך החוזה?

לפי התכנון, זהבי ינצל את הגעתו לברצלונה לקראת משחק רבע גמר ליגת האלופות מול אתלטיקו מדריד ב-8 באפריל כדי לקדם את המגעים. אחת האפשרויות שעל הפרק היא הארכת חוזהו של פליק בשנה נוספת, עד קיץ 2028, בהתאם להעדפתו לעבוד עם חוזים קצרים יחסית.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
