פליק עשוי להאריך את חוזהו בברצלונה עד 2028

עתידו של האנזי פליק בברצלונה ממשיך לעמוד במוקד, כאשר בשבועות הקרובים צפויה פגישה מכרעת שעשויה לקבוע את המשך דרכו של המאמן הגרמני במועדון. סוכנו, פיני זהבי, מתכנן להגיע לעיר כדי לפתוח בשיחות רשמיות על הארכת חוזהו, למרות שבמועדון כבר משדרים ביטחון בהישארותו.

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, כבר הצהיר לאחרונה כי פליק צפוי להמשיך מעבר לחוזהו הנוכחי שמסתיים ביוני 2027, אך בסביבת המאמן מעדיפים לנקוט בגישה זהירה יותר. פליק עצמו הבהיר כי הוא מרוצה מאוד במועדון, אך הדגיש כי זה לא הזמן לעסוק בכך: “יש לנו משחק חשוב מאוד. כולם יודעים שאני שמח כאן, אבל אני צריך לדבר עם המשפחה שלי. יהיה זמן לזה, זה לא הרגע”.

המאמן שמרוכז כעת במאבקי האליפות והצ’מפיונס, השאיר את נושא עתידו בידי סוכנו, אך הבהיר כי ברצלונה תהיה התחנה האחרונה בקריירה שלו כשאמר: “זה יהיה המועדון האחרון שלי”. הגישה הזו מחזקת את ההערכה כי שני הצדדים מעוניינים בהמשך הדרך המשותפת.

לפי התכנון, זהבי ינצל את הגעתו לברצלונה לקראת משחק רבע גמר ליגת האלופות מול אתלטיקו מדריד ב-8 באפריל כדי לקדם את המגעים. אחת האפשרויות שעל הפרק היא הארכת חוזהו של פליק בשנה נוספת, עד קיץ 2028, בהתאם להעדפתו לעבוד עם חוזים קצרים יחסית.