באיירן מינכן הגיבה לשמועות: אוליסה לא למכירה

הדיווחים באנגליה על הצעת עתק של ליברפול בסך 200 מיליון אירו עבור מייקל אוליסה, מעוררים סערה במינכן. המייטי רדס מסמנים את הצרפתי כיורש הפוטנציאלי של מוחמד סלאח, אך בבאיירן מבהירים כי הכוכב הצעיר אינו עומד למכירה. במועדון הגרמני רואים באוליסה נכס אסטרטגי שבלעדיו אי אפשר לבנות את עתיד הקבוצה בטווח הרחוק.

המנהל המקצועי, מקס אברל, הפריך בראיון ל’בילד’ את השמועות על סעיף שחרור בחוזהו של השחקן: "למייקל יש חוזה אצלנו עד 2029, ללא סעיף שחרור. אנחנו רגועים". אברל הוסיף והדגיש את החשיבות של הצרפתי למועדון: "הוא שחקן באיירן וכאן יש לו כל מה שהשחקנים הטובים ביותר יכולים לייחל לו. אנחנו רוצים לעצב את העתיד איתו".

המספרים של אוליסה העונה פשוט מדהימים ומצדיקים את תג המחיר הדמיוני. עם 16 שערים ו-27 בישולים הוא מדורג שלישי באירופה בייצור שערים, כשרק הארי קיין וקיליאן אמבפה מקדימים אותו. הדומיננטיות שלו בבונדסליגה הפכה אותו לאחד השחקנים המפחידים ביבשת, כשהוא מוכיח יכולת להכריע משחקים מול כל יריבה שנקרית בדרכו.

מייקל אוליסה (IMAGO)

“אני בטוח שמייקל יודע מה הוא מקבל מאיתנו”

גם מנכ"ל המועדון, יאן כריסטיאן דריסן, נשמע נחרץ לגבי עתידו של הכישרון באליאנץ ארנה: "לא משנה איזה מועדון ינסה להחתים אותו, כל מי שמשחק בבאיירן יודע מה יש לו כאן". דריסן הוסיף כי השאיפה לתארים היא המפתח: "אנחנו משחקים על תארים וזה הדבר הכי חשוב לשחקנים יוצאי דופן כאלה. אני בטוח שמייקל יודע מה הוא מקבל מאיתנו".