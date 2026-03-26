יום שבת, 28.03.2026 שעה 10:50
ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

באיירן מינכן הגיבה לשמועות: אוליסה לא למכירה

לאחר שדווח כי ליברפול מוכנה לשלם 200 מיליון אירו על הצרפתי, המנהל המקצועי של הגרמנים סתם את הגולל: "יש לו חוזה ללא סעיף שחרור, אנחנו רגועים"

מייקל אוליסה (IMAGO)
הדיווחים באנגליה על הצעת עתק של ליברפול בסך 200 מיליון אירו עבור מייקל אוליסה, מעוררים סערה במינכן. המייטי רדס מסמנים את הצרפתי כיורש הפוטנציאלי של מוחמד סלאח, אך בבאיירן מבהירים כי הכוכב הצעיר אינו עומד למכירה. במועדון הגרמני רואים באוליסה נכס אסטרטגי שבלעדיו אי אפשר לבנות את עתיד הקבוצה בטווח הרחוק.

המנהל המקצועי, מקס אברל, הפריך בראיון ל’בילד’ את השמועות על סעיף שחרור בחוזהו של השחקן: "למייקל יש חוזה אצלנו עד 2029, ללא סעיף שחרור. אנחנו רגועים". אברל הוסיף והדגיש את החשיבות של הצרפתי למועדון: "הוא שחקן באיירן וכאן יש לו כל מה שהשחקנים הטובים ביותר יכולים לייחל לו. אנחנו רוצים לעצב את העתיד איתו".

המספרים של אוליסה העונה פשוט מדהימים ומצדיקים את תג המחיר הדמיוני. עם 16 שערים ו-27 בישולים הוא מדורג שלישי באירופה בייצור שערים, כשרק הארי קיין וקיליאן אמבפה מקדימים אותו. הדומיננטיות שלו בבונדסליגה הפכה אותו לאחד השחקנים המפחידים ביבשת, כשהוא מוכיח יכולת להכריע משחקים מול כל יריבה שנקרית בדרכו.

מייקל אוליסה (IMAGO)מייקל אוליסה (IMAGO)

“אני בטוח שמייקל יודע מה הוא מקבל מאיתנו”

גם מנכ"ל המועדון, יאן כריסטיאן דריסן, נשמע נחרץ לגבי עתידו של הכישרון באליאנץ ארנה: "לא משנה איזה מועדון ינסה להחתים אותו, כל מי שמשחק בבאיירן יודע מה יש לו כאן". דריסן הוסיף כי השאיפה לתארים היא המפתח: "אנחנו משחקים על תארים וזה הדבר הכי חשוב לשחקנים יוצאי דופן כאלה. אני בטוח שמייקל יודע מה הוא מקבל מאיתנו".

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
