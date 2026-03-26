מחצית: הונגריה עד 21 - ישראל 1:0

פגרת הנבחרות כבר כאן, ולא רק הנבחרת הבוגרת משחקת היום (חמישי) אלא גם נבחרת ישראל הצעירה, שפוגשת בשעה זו את הונגריה למשחק ידידות מסקרן בבודפשט. החבורה של גיא לוזון רוצה להראות יכולת טובה וגם לנצח רגע לפני הקרב הגורלי עם בוסניה.

ישראל הצעירה שוב מתאחדת, אחרי שהפגרה הקודמת הייתה הפכפכה במיוחד. מצד אחד, החניכים של גיא לוזון ספגו תבוסה 3:0 מנורבגיה במסגרת מוקדמות אליפות אירופה אך מצד שני, הם השיגו ניצחון 1:3 גדול על הולנד.

כעת, הנבחרת כבר חושבת על הבוסנים, גם כן במסגרת מוקדמות אליפות אירופה עד גיל 21. לפני כן, היא מבינה שהערב זאת הכנה חשובה מאוד עם רצון לספק את היכולת הטובה ביותר על מנת להתכונן להתמודדות החשובה ביום שלישי.

מחצית ראשונה:

נבחרת ישראל הצעירה (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 9: הזדמנות ראשונה להונגרים. עצירת כדור לא טובה של נועם בן הרוש ברחבה אפשרה לריימונד טוט לבעוט מקרוב, אך הכדור שלו הלך מעל המסגרת.

דקה 11: הנבחרת הגיבה. כדור חופשי של תאי עבד עלה לעבר רן בנימין, שניסה לאיים מזווית קשה בנגיעה ופספס.

מוחמד אבו רומי בפעולה (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 23: צ’נאד וילמוש דנש השתלט על כדור שקפץ באוויר וניסה לטווח מרחוק, הכדור חלף באיטיות ליד הקורה הימנית ואופק מליקה זינק רק ליתר ביטחון.

דקה 26: קרן ישראלית נחתה על ראשו של ינון פיינגזיגט, הנגיחה שלו הייתה חלשה מדי והשוער ההונגרי ארמין פצ’י הסתדר עם זה בקלות.

רן בנימין מתקשה (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 34, שער! ישראל עלתה ל-0:1: לחץ גבוה עזר לנבחרת להשיג כדור בחלק ההגנתי של ההונגרים, רן בנימין סיים מהלך קבוצתי נפלא לפינה מאזור נקודת הפנדל כדי לשים את החבורה של גיא לוזון ביתרון.

דקה 40: שוב לחץ ישראלי גבוה גרם להגנת הונגריה להתבלבל, עבד חיפש את החיבורים הרחוקים עם רגל שמאל מקצה הרחבה והחמיץ.

הרכב נבחרת הונגריה עד 21: ארמין פצ'י, אנטל יעקובישווילי, נואה פנייה, ארון דראגונר, ריימונד טוט, זאלאן ואנצ'ה, פטריק קובאץ', ברנבאש בירו, צ'נאד וילמוש דנש, ז'ומבור גרובר, מאטה טובולי.

הרכב נבחרת ישראל עד 21: אופק מליקה, נועם בן הרוש, עידו כהן, מאור ישילירמק, ינון פיינגזיכט, ניב יהושע, בר לין, רן בנימין, תאי עבד, סייד אבו פרחי ומוחמד אבו רומי.